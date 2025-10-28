Snowflakeコンテンツクリエイター、AIを活用してコンテンツ作成準備をスピードアップ

Snowflakeでは、Snowflakeプラットフォームでお客様がAIを使用してプロセスを最適化し、変革的な成果を達成できるように支援してきた確かな実績があります。現在、私たちはこの注力を社内に向け、組織全体にわたるチームが生成AIを活用することで、日々のワークフローを合理化し、反復的なタスクを自動化し、データからより深いインサイトを獲得できるようにしています。

2つの異なるチームに所属するSnowflakeの社員2名が、いかにAIに適応しただけでなく、それを業務の不可欠な一部とし、生産性を向上させ、創造性を育み、そして最終的にはSnowflakeの成功に貢献したかを詳しく見ていきましょう。

数週間ではなく、1日で最高水準のインタビュー記事を作成

SnowflakeのNews Anchorであり、プログラムコンテンツ担当シニアディレクターでもあるRyan Greenは、コンテンツ制作に情熱を注いでいます。世界中を飛び回りSnowflakeのイベントを取材するときも、あるいはSnowflake独自のニュースプラットフォームであるData Cloud NowのためにSnowflake Summitの会場で業界リーダーにインタビューするときも、Ryanは視聴者が興味を持つような、Snowflakeの役員、顧客、パートナーとの魅力的な対談をリードしています。しかし、質問を考え、より多くの視聴者を惹きつけるプログラムの概要をまとめるのは簡単ではありません。実際には、時間のかかるプロセスです。

ところが、RyanがGoogle Geminiを執筆に取り入れ始めると、ワークフロー全体が思いがけない変化を見せました。彼が最初に使った大きなプロジェクトの一つが、今年のSummitでのソートリーダーへのインタビューの概要作成でした。

「自然言語でGeminiと対話し、ストーリーテリングの哲学に沿ってプロンプトを構築できました」と、Ryanは説明しました。「それからさらに一歩踏み込んで、リソースガイドとして、公開インタビューの過去のトランスクリプトも取り込みました。また、より良い結果を得るために、Geminiが探しているデータについてのパラメータも入力しました。そして1日か2日のうちに、サミットでの対話の骨子ができたので、それを手直ししてレビューのために準備することができました」

Geminiでのセットアップ作業後、Ryanは数分で数週間分の作業を生成できました。この結果、コンテンツを可能な限り魅力的にするために作品の改良に時間を割くことができ、1日以内に編集を完了できました。「今では、トーン、伝え方、ペース配分、戦略といった真の付加価値のある作業や、対話を個々のゲストに特化した、非常にパーソナルなオーダーメイドコンテンツに変える作業に、より多くの時間を費やせるようになりました」

Ryanは今年のサミットで40件以上のインタビューを実施しましたが、Geminiはこれらのディスカッションの構成を構築する上で重要な役割を果たしました。しかし、重要なのは、RyanがGeminiに自分のコンテンツを書かせたわけではないということです。そうではなくて、ワークフローを強化し、アイデア出しからドラフト作成までを大幅に迅速化したのです。

「私の代わりではありません。ただ、準備ができるまでの時間が短縮されただけです」と、Ryanは説明しました。「下書きに取り込む情報を自分で制御でき、安全でセキュアに書き込めるようになったことで、コンテンツ作成のアプローチが変わりました」

Ryanは、Geminiによってワークフローをレベルアップした成功例を踏まえ、マーケティング組織内の誰もが、自分のワークフローに生成AIを実装する方法を見つけ出すことを推奨しています。

「生成AIは、皆さんのすべての超人的な能力を解放するでしょう」と、Ryanは言います。「どのタスクが活用によってメリットを得られるかを見極め、実装することで、より迅速に作業を進め、意思決定を改善できます」

複数のメディアにわたるコンテンツ作成を高速化する専門ツールの構築

組織全体において、シニアデベロッパーアドボケイトのChanin Nantasenamat博士は、生成AIの力によって、自身のブログ執筆とコンテンツ制作プロセスを完全に変革しました。Chaninは、AIを使用する前は、ブログ記事、クイックスタート、Jupyter/Snowflake Notebook、YouTube動画などのコンテンツ一式を作成するのに約2週間かかっていましたが、この期間を10分の1に短縮して、チームの生産性を改善し、時間を節約し、コンテンツ作成能力を拡張することを目標としていました。

そのために、ChaninはオープンソースのWebフレームワークStreamlitを使用してツールスイートを構築し、ワークフローを全面的に刷新しました。