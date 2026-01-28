Webinar a rischio: in che modo Snowflake Intelligence risolve la mancanza di esperti

Per chi guida un evento di demand generation, è uno scenario difficile, se non raro: il pubblico è pronto, le telecamere trasmettono la diretta... ma l’esperto tecnico è assente.

Questa è esattamente la situazione in cui si è trovata di recente Erin Troiano, Senior Marketing Manager del team Demand Gen di Snowflake. Era durante un importante webinar per il settore pubblico: una demo di alto livello per potenziali clienti di agenzie federali degli Stati Uniti.

La procedura operativa standard per questi eventi è chiara. I team marketing gestiscono la logistica e la messaggistica generale e si assicurano che un Solution Engineer (SE) partecipi al webinar. Il compito del SE è essere pronto a rispondere alle difficili e complesse domande tecniche che inevitabilmente emergono durante una demo.

“Per farla breve, non era disponibile nessun SE per la data e l’ora del webinar live”, ricorda Troiano. "Avevamo una richiesta dell'ultimo minuto in forse, ma non è andata a buon fine. Mi serviva urgentemente una soluzione."

Con il webinar in corso e le domande tecniche in arrivo, Troiano aveva due scelte: Evitare le domande e rischiare di perdere coinvolgimento del pubblico o trovare un nuovo modo per rispondere. Poi si è ricordata di avere accesso a una potente risorsa interna: Snowflake Intelligence

Una sfida di coordinamento estremamente complessa

Per capire il peso di questo momento, occorre capire il tipico flusso di lavoro. Assicurare la presenza di esperti tecnici agli eventi di marketing è una sfida complessa. I SE sono una risorsa preziosa la cui responsabilità principale è incrementare i ricavi, spesso incontrando personalmente clienti e potenziali clienti in tutto il Paese.

Chiedere a un SE di restare seduto davanti al computer per un’ora, “nel caso” emergano domande tecniche nella chat di un webinar che peraltro non sta nemmeno conducendo, è una richiesta non da poco. Li sottrae ad attività ad alto valore; ma senza di loro c’è il rischio di perdere un engagement importante con i potenziali clienti. “È davvero un favore che ci fanno”, osserva Troiano.

Ma quel giorno, non era possibile aver nessun SE. C’erano solo Troiano e l’AI di Snowflake Intelligence.

Intelligence in tempo reale in azione

Con il procedere della demo, le domande hanno iniziato ad arrivare. Non erano solo domande logistiche, erano domande tecniche sulle funzionalità di Snowflake. Troiano ha aperto una finestra di chat con Snowflake Intelligence e ha iniziato a copiare e incollare le domande dei partecipanti direttamente nello strumento.

I risultati sono stati immediati.

“Incollavo la domanda tecnica; rispondeva immediatamente con una risposta accurata”, afferma Troiano.

Soprattutto, Snowflake Intelligence non si è limitato a fornire la risposta, ma anche le fonti. Ha fornito link a documentazione pubblica che Troiano ha potuto passare direttamente ai partecipanti. Questo ha consentito ai potenziali clienti di leggere la documentazione continuando ad ascoltare il webinar.

Alla fine della sessione, Troiano aveva gestito con successo sette complesse domande tecniche in modo rapido ed efficiente.

La grande vittoria

La vera prova dell’efficacia dello strumento non è stata solo superare indenne quell’ora, ma il risultato di business. Tra i partecipanti al webinar c’era un prospect di alto livello di un’agenzia federale molto grande che in seguito “ha chiesto una demo di approfondimento per un pubblico più ampio all’interno della stessa organizzazione federale”, racconta Troiano. "Quella è stata la vittoria più grande... È una specie di leggenda nel suo campo."

Anzi, invece di un calo degli indici di soddisfazione dovuto all’assenza di un SE, il webinar si è rivelato un successo clamoroso. Il pubblico ha ottenuto ciò di cui aveva bisogno e il team di vendita una grande opportunità di pipeline — il tutto senza togliere un SE dal campo.

Oltre il webinar: aumentare l’efficienza ogni giorno

Il team Demand Generation ha trovato altri usi preziosi per Snowflake Intelligence. Come Troiano, JC Quiambao, Senior Demand Generation Manager di Snowflake, ha utilizzato Snowflake Intelligence durante i webinar come “SE virtuale” per analizzare le domande dei partecipanti e rispondere con risposte tecniche in tempo reale. Ma sfrutta anche i dati dei sondaggi, che sono una componente importante dei webinar, per ricavare insight diretti da potenziali clienti. Con l’aiuto dell’AI, può centralizzare tutti i sondaggi in un unico foglio, analizzare i dati e raccogliere le risposte chiave per migliorare e ottimizzare i futuri hands-on labs.

Julie Hoyt, Senior Demand Generation Manager di Snowflake, sfrutta Snowflake Intelligence per rendere più facile e veloce l’analisi dei dati QBR, facendo risparmiare potenzialmente ore e ore ogni trimestre a ogni membro del team Demand Generation.

Gayatri Kapur, Demand Generation Manager, utilizza Snowflake Intelligence per semplificare l’analisi dei database utilizzabili a fini di marketing. Grazie a query in linguaggio naturale intuitive, il suo team può ora monitorare la crescita dei profili di business rispetto a quelli tecnici e individuare con precisione quali fonti generano i lead di maggior valore. Il team si affida inoltre a Snowflake Intelligence per la creazione di report sulle campagne in tempo reale che garantiscono un’ottimizzazione continua.

Potenziare l’organizzazione

Queste storie evidenziano un cambiamento nel modo in cui i team non tecnici possono operare. Sfruttando Snowflake Intelligence, i professionisti del marketing possono gestire con sicurezza le richieste tecniche, riducendo il “lavoro invisibile” di pianificazione e logistica.

Soprattutto, ottimizza il tempo dell’intera organizzazione. “Elimina la pressione e la difficoltà di trovare un esperto disponibile”, spiega Troiano. Gli SE possono rimanere concentrati sulla chiusura delle trattative, mentre il marketing può continuare a far avanzare il funnel, sapendo di avere l’intelligence necessaria sempre a portata di mano.