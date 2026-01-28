Como o Snowflake Intelligence resolve a falta de especialistas: transformando um webinar difícil em uma oportunidade de IA

Para qualquer usuário que precise conduzir um evento de Demand Generation, esse é um cenário complicado (mas não incomum): o público está presente, as câmeras estão funcionando... mas o especialista técnico em que você confia está ausente.

Essa foi exatamente a situação em que Erin Troiano, Senior Marketing Manager da equipe de Demand Gen da Snowflake, se viu recentemente. Era o dia de um webinar importante para o setor público, uma demonstração de alto nível para clientes em potencial de alto nível dos órgãos federais dos EUA.

O procedimento operacional padrão para esses eventos é claro. As equipes de marketing cuidam da logística e de enviar mensagens para o público e convidam um solutions engineer (SE) para participar do webinar. O trabalho do SE é estar pronto para responder às perguntas técnicas difíceis e inovadoras que inevitavelmente surgem durante uma demonstração.

"Em resumo, simplesmente não havia um SE disponível na data e hora do webinar ao vivo", lembra Troiano. "Tínhamos um recurso de sobreaviso, mas de última hora isso falhou. Eu precisava urgentemente de uma solução."

Com o webinar em andamento e as perguntas técnicas começando, Troiano teve duas opções: evitar as perguntas e correr o risco de perder o engajamento ou encontrar uma nova maneira de respondê-las. Então ela lembrou que tinha acesso a um recurso interno avançado: o Snowflake Intelligence.

Uma logística extremamente complicada

Para entender o peso desse momento, você precisa entender o fluxo de trabalho normal. Contar com especialistas técnicos para eventos de marketing é uma dificuldade logística. Os SEs são um recurso valioso que têm como responsabilidade principal gerar receita, muitas vezes encontrando clientes e clientes em potencial, onde quer que eles estejam nos Estados Unidos e ao redor do mundo.

Pedir para que um SE se sente diante de um computador por apenas uma hora no caso de surgirem dúvidas técnicas durante um webinar que ele não está conduzindo é uma tarefa árdua, pois isso remove os SEs do trabalho de alto valor. Ainda assim, sem eles, há o risco de perder o engajamento de clientes em potencial. "É realmente um favor que eles estão fazendo por nós", observa Troiano.

Mas, neste dia, o envolvimento de SE não foi uma opção. Foi apenas Troiano e a IA do Snowflake Intelligence.

Inteligência em tempo real na prática

Conforme a demonstração avançou, as perguntas começaram a surgir. Não eram apenas consultas logísticas, eram questões técnicas sobre os recursos do Snowflake. Troiano abriu uma janela de chat com o Snowflake Intelligence e começou a copiar e colar as perguntas dos participantes diretamente na ferramenta.

Os resultados foram imediatos.

"Eu fazia uma pergunta técnica e recebia a resposta certa com rapidez", diz Troiano.

E o mais importante é que o Snowflake Intelligence não apenas fornecia à Troiano as respostas, como também as fontes. Também fornecia links para documentação de acesso público que poderia passar diretamente aos participantes. Isso permitiu que os interessados lessem a documentação extensivamente enquanto continuavam a ouvir o webinar.

No final da sessão, Troiano tinha resolvido com sucesso sete questões técnicas complexas de forma rápida e eficiente.

A grande vitória

O verdadeiro teste da eficácia da ferramenta não foi apenas sobreviver ao teste ao vivo, foi na obtenção de resultados de negócios. Entre os participantes do webinar, estava um potencial cliente de alto nível de uma proeminente agência federal norte-americana. Mais tarde ele “solicitou uma demonstração de acompanhamento para um público maior nessa organização federal”, compartilha Troiano. "Acho que essa foi a maior vitória. ... Em seu campo, ele é uma lenda."

Na verdade, em vez das pontuações de satisfação diminuindo na ausência de um SE, o webinar foi um sucesso extraordinário. O público-alvo recebeu as informações de que precisava, e a equipe de vendas recebeu uma imensa oportunidade de pipeline, tudo sem precisar tirar um SE da estrada.

Além do webinar: um motor de eficiência diário

A equipe de Demand Generation encontrou outros usos importantes para o Snowflake Intelligence. Assim como Troiano, JC Quiambao, Senior Demand Generation Manager da Snowflake, usou o Snowflake Intelligence durante os webinars como um "SE virtual" para ajudá-lo a analisar as perguntas dos participantes e a responder com respostas técnicas em tempo real. No entanto, ele também utiliza dados de pesquisa, que é um componente importante de webinars para obter insights diretos de clientes em potencial. Com a ajuda da IA, ele pode centralizar todas as pesquisas em uma planilha, analisar os dados e fornecer respostas-chave para ajudar a melhorar e otimizar futuros laboratórios práticos.

Julie Hoyt, Senior Demand Generation Manager da Snowflake, está usando o Snowflake Intelligence para tornar a análises de dados de avaliações trimestrais (QBRs) mais rápidas e fáceis, possivelmente economizando horas de cada membro da equipe a cada trimestre.

Gayatri Kapur, Demand Generation Manager, usa o Snowflake Intelligence para simplificar a análise de banco de dados comercializável. Por meio de consultas de linguagem natural intuitivas, sua equipe agora pode monitorar o crescimento dos perfis de linha de negócios em relação aos técnicos e identificar exatamente quais fontes estão gerando leads mais valiosos. A equipe também usa o Snowflake Intelligence para produzir relatórios de campanha em tempo real a fim de garantir otimização contínua.

Potencializando a organização

Esses casos demonstram uma mudança na forma como as equipes não técnicas podem operar. Ao utilizar o Snowflake Intelligence, os profissionais de marketing podem lidar com consultas técnicas com confiança, reduzindo o "trabalho invisível" de preparação de cronogramas e logística.

E o mais importante é que ele otimiza o tempo de toda a organização. "Ele elimina a pressão e a dificuldade de tentar encontrar alguém", explica Troiano. Os SEs podem permanecer focados no fechamento de contratos, e o marketing pode manter as transações de negócios em movimento, sabendo que têm à mão a inteligência de que precisam.