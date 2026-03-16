Hoy marca un momento clave para el futuro de la analítica de datos y la inteligencia artificial (IA). En Snowflake estamos muy ilusionados de anunciar nuestra participación en la iniciativa sectorial Open Semantic Interchange (OSI), un esfuerzo colaborativo diseñado para revolucionar la forma en que interactuamos con los datos. Nos entusiasma contar en esta iniciativa pionera con varios partners del ecosistema, entre ellos Alation, Atlan, BlackRock, Blue Yonder, Cube, dbt Labs, Elementum AI, Hex, Honeydew, Mistral AI, Omni, RelationalAI, Salesforce, Select Star, Sigma y ThoughtSpot. Juntos, estamos allanando el camino hacia un panorama de datos más abierto, interoperable e inteligente.

“En Snowflake, desde hace tiempo creemos que la interoperabilidad y los estándares abiertos son esenciales para impulsar todo el potencial de la IA con tus datos”, afirmó Christian Kleinerman, EVP of Product de Snowflake. “Con la iniciativa Open Semantic Interchange, nos enorgullece liderar el camino junto a nuestros partners para resolver un reto fundamental de la IA: la falta de un estándar semántico común. Esta iniciativa refleja cómo el sector se une, en lugar de competir, para resolver retos comunes y construir un ecosistema más conectado y abierto para todos”.

Un estándar semántico común para productos de datos y analíticas impulsado por IA

En Snowflake creemos firmemente que los modelos semánticos y los estándares abiertos no son solo una tendencia: son el futuro incuestionable de los datos. La complejidad de los ecosistemas de datos actuales exige un enfoque unificado, que derribe silos y fomente una colaboración fluida. Por eso impulsamos la creación de la especificación Open Semantic Interchange (OSI).

La iniciativa OSI es un esfuerzo colaborativo y de código abierto, dedicado a estandarizar y simplificar el intercambio y el uso de modelos semánticos en la amplia gama de herramientas y plataformas del ecosistema de analítica de datos, IA e inteligencia empresarial (BI). Nuestra visión compartida es establecer una especificación de modelos semánticos y una API de consultas comunes, independientes del proveedor, para promover una interoperabilidad, eficiencia y colaboración sin precedentes entre todos los participantes. Al proporcionar una única fuente de verdad consistente, este estándar independiente del proveedor garantiza que las definiciones y el valor de tus datos se mantengan coherentes mientras se intercambian entre agentes de IA, plataformas de BI y todas las demás herramientas de tu ecosistema, eliminando inconsistencias entre tus distintas herramientas.

Principios clave que guían el estatuto de miembros de OSI

El estatuto de OSI se basa en principios fundamentales diseñados para garantizar su éxito y su adopción generalizada:

Estandarización: Nuestro objetivo es establecer un lenguaje y una estructura uniformes para las definiciones de modelos semánticos, garantizando la coherencia y la facilidad de interpretación en distintas herramientas y sistemas.

Nuestro objetivo es establecer un lenguaje y una estructura uniformes para las definiciones de modelos semánticos, garantizando la coherencia y la facilidad de interpretación en distintas herramientas y sistemas. Interoperabilidad: Nuestro objetivo es facilitar el intercambio de datos sin fricciones y el uso de modelos semánticos entre diversos productos y servicios de analíticas de datos, IA y BI.

Nuestro objetivo es facilitar el intercambio de datos sin fricciones y el uso de modelos semánticos entre diversos productos y servicios de analíticas de datos, IA y BI. Extensibilidad: El modelo semántico se diseñará para que sea adaptable y personalizable, lo que permitirá a organizaciones y proveedores ampliarlo para satisfacer sus necesidades específicas a medida que evolucionen los requisitos de datos, la IA y los casos de uso analíticos.

El modelo semántico se diseñará para que sea adaptable y personalizable, lo que permitirá a organizaciones y proveedores ampliarlo para satisfacer sus necesidades específicas a medida que evolucionen los requisitos de datos, la IA y los casos de uso analíticos. Código abierto: Nos comprometemos a promover la participación y la colaboración de la comunidad, fomentar la innovación y garantizar que el marco siga siendo relevante y eficaz a la hora de abordar los retos actuales y futuros de la analítica de datos, la IA y la BI.

Nos comprometemos a promover la participación y la colaboración de la comunidad, fomentar la innovación y garantizar que el marco siga siendo relevante y eficaz a la hora de abordar los retos actuales y futuros de la analítica de datos, la IA y la BI. Modelos específicos de dominio: OSI simplificará el proceso de combinar y aprovechar datos de diversas fuentes al estandarizar su representación semántica, lo que dará lugar a un análisis de datos más completo y preciso, y a un intercambio de productos de datos mejorado.

Resultados transformadores con OSI

El estándar Open Semantic Interchange permitirá a los participantes del ecosistema lograr resultados importantes:

Mejora de la adopción de la IA y la BI: Al facilitar un intercambio de datos sin fricciones y un entendimiento común entre diferentes herramientas, OSI permite un uso más rápido y eficaz de los modelos semánticos en herramientas de IA y BI.

Al facilitar un intercambio de datos sin fricciones y un entendimiento común entre diferentes herramientas, OSI permite un uso más rápido y eficaz de los modelos semánticos en herramientas de IA y BI. Operaciones de datos optimizadas: Al reducir la complejidad de gestionar múltiples fuentes de datos y herramientas, OSI proporciona un lenguaje común para los datos semánticos, lo que permite a los equipos de datos y a los clientes centrarse en tareas analíticas de mayor valor.

Al reducir la complejidad de gestionar múltiples fuentes de datos y herramientas, OSI proporciona un lenguaje común para los datos semánticos, lo que permite a los equipos de datos y a los clientes centrarse en tareas analíticas de mayor valor. Neutralidad respecto al proveedor: El marco está diseñado para ser independiente de cualquier plataforma de datos, herramienta de IA o proveedor de BI, y ofrece una flexibilidad y libertad de elección sin precedentes para crear una infraestructura sólida de analíticas de datos, IA y BI.

Propuesta principal: construir la base

OSI proporcionará el marco esencial para la creación de estándares, la gobernanza y el mantenimiento de varios proyectos de componentes esenciales: