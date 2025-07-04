El punto de inflexión de la IA: Lo que los líderes del sector sanitario y de ciencias de la vida deben saber para 2025

La inteligencia artificial (IA) está demostrando que ha llegado para quedarse. Si bien 2023 trajo asombro, y 2024 fue testigo de una experimentación generalizada, 2025 será el año en que las empresas sanitarias y de ciencias de la vida se tomen en serio las aplicaciones de la IA. Pero es complicado: las pruebas de concepto de la IA están pasando del sandbox a la producción, pero algunos de los mayores defensores de la IA están empezando a mostrarse un poco más escépticos.

La forma en que abordamos este panorama es muy importante para mí y para altos directivos como Sridhar Ramaswamy, CEO de Snowflake, Yuxiong Xe, Distinguished AI Engineer de Snowflake, y otros expertos específicos del sector que han intervenido en el informe “Predicciones sobre datos e IA en 2025” de Snowflake. Desde hacer la IA operativa hasta reformular el conjunto de habilidades de liderazgo, predecimos cómo podría ser un futuro acelerado por la IA (y qué podría suceder si las organizaciones no implementan sus estrategias de datos fundamentales para formar parte de ella).

El sector de la sanidad y ciencias de la vida ha abordado el entusiasmo por la IA generativa con su pragmatismo habitual. Mientras que el sector está adoptando la IA (hay entidades farmacéuticas y de investigación que están acaparando titulares como “La IA gana terreno en el diagnóstico y la prevención del cáncer de mama”), en el ámbito de la atención al paciente se seguirá actuando con precaución, aunque va ganando aceptación entre asistentes sanitarios y pacientes.

Se espera que las organizaciones sanitarias y de ciencias de la vida mantengan un ritmo comedido y prioricen los puntos de prueba basados en evidencia y los resultados tangibles. Dados los elevados estándares de atención, los estrictos requisitos normativos y el deseo de los médicos de equilibrar eficiencia, seguridad y responsabilidad personal, necesitarán ver los resultados conseguidos con la IA en otros ámbitos muy regulados antes de lanzarse a incorporarla en su sector.

Para ver el resto de predicciones sobre sanidad y ciencias de la vida y mucho más, descarga el informe de Snowflake “Predicciones sobre datos e IA en 2025”.