Migrationserfolge von Spark zu Snowflake: Kundengeschichten und Ergebnisse

Die aktuelle Geschäftswelt ist zunehmend wettbewerbsintensiv – und die richtige Datenplattform kann den Unterschied zwischen Teams ausmachen, die sich befähigt oder beeinträchtigt fühlen. Ich liebe es, mit führenden Unternehmen verschiedenster Branchen und Organisationen zu sprechen, um zu erfahren, was ihnen bei der Bewertung verschiedener Datenplattformen am Herzen liegt.

In diesen Gesprächen höre ich immer wieder bestimmte Fragen: Wird meine Datenplattform skalierbar und zuverlässig genug sein? Wird es für mein gesamtes Team einfach zu bedienen sein? Wie werden die Kosten aussehen? Wie bleiben meine Daten sicher und kontrolliert?

Ein entscheidender Teil dieser Entscheidung ist die Festlegung, auf welcher grundlegenden Technologie eine Infrastruktur aufgebaut werden soll. Verwaltete Apache Spark-Umgebungen – wie Databricks, Amazon EMR und bestimmte Cloudera-Bereitstellungen – können für Teams eine Fülle von Pain Points darstellen, die Komplexität, unvorhersehbare Kosten, Sicherheitsbedenken oder Performance-Probleme beinhalten können.

Ich sehe diese Faktoren als Hauptgründe für den Wechsel von Unternehmen aller Größen und Branchen zu Snowflake. Unternehmen bei einer erfolgreichen Migration zu unterstützen – und zu sehen, welche enormen Ergebnisse sie dadurch erzielen – sind einige der lohnendsten Teile meiner Arbeit. In dem neuen E-Book „Secrets of Apache Spark to Snowflake Migration Success“ zeigen wir einige dieser spannenden Geschichten von Kunden wie AMN Healthcare, IGS Energy, Intercontinental Exchange und der New York Stock Exchange.

Hier nur einige Beispiele führender Unternehmen, die von verwalteten Spark-Umgebungen zu Snowflake migrieren, um Millionen von Euro zu sparen, die Performance zu verbessern und Produkte schneller auf den Markt zu bringen, um ihre Kunden schneller zu begeistern.

Travelpass bietet mehr kuratierte Reiseerlebnisse – zu 65 % weniger Kosten

Travelpass basiert auf der Idee, Gemeinsamkeiten durch Erkundung zu entdecken und verbindet Reisende mit den besten Hotels und Reiseerlebnissen, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Daten bilden das Fundament des Travelpass-Geschäfts – dennoch wandten die Travelpass-Datenteams viel Zeit dafür auf, sich darauf zu konzentrieren, wie Sie entwickeln können, statt darauf, was sie entwickeln können.

Durch den Wechsel von Databricks zu Snowflake können heute mehr Mitarbeitende mit Daten arbeiten und erhalten so mehr Effizienz, fundiertere Entscheidungsfindung und eine maßgeschneiderte Erfahrung für Reisende auf der ganzen Welt. Dank der Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit von Snowflake tragen nun auch Mitarbeiter:innen bei Travelpass, die keine Data Engineers sind, sinnvoll und schnell zu Snowflake-Daten bei.

Zu den Vorteilen gehören:

65 % Kosteneinsparung durch Wechsel von der alten Plattform Databricks zu Snowflake

350 % mehr Effizienz bei der Bereitstellung von Daten an Geschäftsbereiche dank Snowflake Dynamic Tables

Mehr Zuverlässigkeit und Ökosystemstabilität durch Wegfall des arbeitsintensiven Debuggings des vorherigen Systems

Chicago Trading Company erzielt 54 % Kosteneinsparung und erfüllt zum ersten Mal tägliche SLA

Chicago Trading Company (CTC) ist als führendes Unternehmen im Derivatehandel anerkannt und stellt liquide Mittel für Märkte auf der ganzen Welt bereit. Es trägt zur Förderung effizienter, stabiler und gesunder Märkte bei, indem es sich sowohl auf der Kauf- als auch auf der Verkaufsseite beteiligt. CTCs Research-Plattform sammelt Informationen aus Tausenden von Quellen, darunter Feeds von jeder Börse, an der sie handeln, historische Börsenpreise und Drittanbieterdaten. CTC zahlte jedoch 800.000 USD pro Jahr, nur um Daten von Snowflake zu Managed Spark und zurück zu übertragen.

Um diese Hürden zu überwinden, beschloss CTC, seine Datenverarbeitung von Managed Spark auf Snowflake zu verlagern, wo das Unternehmen bereits seine Datengrundlage aufgebaut hatte. Mit Snowflake und Snowpark hat CTC mehr Transparenz und Kontrolle über seine Kosten gewonnen und gleichzeitig Jobausfälle bei der Datenverarbeitung drastisch reduziert – eine unschätzbare Verbesserung, da die Jobs immer rund um die Uhr laufen. Dank der Kostenreduzierung holt CTC nun das Maximum aus den Daten heraus, um weitere Innovationen zu entwickeln und seine Marktmacherkapazitäten zu steigern.

Zu den Vorteilen gehören:

54 % Kosteneinsparung – in Millionenhöhe pro Jahr – durch den Wechsel von Managed Spark zu Snowflake

800.000 US-Dollar jährliche Einsparung, da Datenbewegung aus Snowflake heraus und wieder zurück entfällt

Das erste Mal, dass die tägliche Service-Level-Vereinbarung (SLA) eingehalten wird, dass Daten mindestens eine Stunde vor Marktöffnung verfügbar sind – ein Meilenstein, der vor Snowflake nicht verfolgt werden konnte

Swire erzielt Kosteneinsparungen in Millionenhöhe und beschleunigt die Modellbereitstellung um Wochen

Swire Coca-Cola, USA, ist der lokale Abfüller für Coca-Cola und andere Getränkemarken in 13 Bundesstaaten im amerikanischen Westen und liefert täglich Erfrischungen an 31 Millionen Verbraucher:innen. Swire hatte Snowflake als Single Source of Truth und eine separat verwaltete Spark-Plattform für seine KI/ML-Anforderungen. Doch die Verwaltung komplexer Infrastrukturen hinderte die Datenteams am Modellbau und führte zu Verzögerungen. Spark-Cluster mussten manuell gepflegt werden, um Verschwendung zu vermeiden, und das Einrichten dauerte 10-15 Minuten, während die verwaltete Spark-Plattform außerhalb von Snowflake Bedenken hinsichtlich Data Governance aufwarf und die Datenintegrität und -sicherheit beeinträchtigte.

Snowflake hat sich als die ideale zentrale Anlaufstelle für die KI/ML-Anforderungen von Swire etabliert und bietet eine einzigartige Plattform, die die Komplexität erheblich reduziert, die Benutzerfreundlichkeit verbessert und ein robustes Framework für verbesserte Data Governance bietet. Mit diesen Verbesserungen hat Swire seine geplanten Logistikrouten optimiert, um Kraftstoffkosten, Fahrerkosten und Servicekosten erheblich zu reduzieren. Auch die Time-to-Market war bemerkenswert: Swire konnte Modelle deutlich schneller auf Snowflake entwickeln.

Zu den Vorteilen gehören:

Kosteneinsparungen in Millionenhöhe durch Optimierung geplanter Logistikrouten

Schnellere Markteinführung, was zu wochenlanger Zeitersparnis durch schnellere Bereitstellung kritischer KI/ML-Modelle führt

Geringere Gesamtbetriebskosten durch optimiertes, automatisiertes Datenmanagement

Mehr Migrationserfolge

Diese Geschichten sind erst der Anfang davon, wie Unternehmen Snowflake nutzen, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Laden Sie das E-Book „Secrets of Apache Spark to Snowflake Migration Success“ herunter und erfahren Sie, warum Unternehmen zu Snowflake wechseln. Erfahren Sie außerdem, wie diese Migrationen Unternehmen dabei helfen, Kosten zu senken, Komplexität zu reduzieren und die Zuverlässigkeit im täglichen Betrieb zu steigern.