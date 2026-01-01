Les secrets pour réussir sa migration de Spark vers Snowflake : témoignages clients et résultats

Le paysage commercial actuel est de plus en plus concurrentiel et choisir la bonne plateforme data peut faire la différence entre des équipes qui se sentent autonomes ou affaiblies. J’adore discuter avec des leaders de tous les secteurs et de toutes les entreprises pour découvrir ce qui compte le plus pour eux lorsqu’ils évaluent diverses plateformes data.

Dans ces conversations, il y a un certain nombre de questions que j’entends à maintes reprises : Ma plateforme data sera-t-elle suffisamment évolutive et fiable ? Sera-t-elle facile à utiliser pour toute mon équipe ? Comment seront les coûts ? Comment mes données resteront-elles sécurisées et gouvernées ?

Un élément essentiel de cette décision consiste à déterminer sur quelle technologie fondamentale construire une infrastructure. Les environnements Apache Spark gérés, tels que Databricks, Amazon EMR et certains déploiements Cloudera, peuvent présenter aux équipes une pléthore de difficultés, qui peuvent inclure la complexité, des coûts imprévisibles, des problèmes de sécurité ou des problèmes de performance.

Pour moi, ces facteurs sont les principales raisons qui poussent des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs à passer à Snowflake. Aider les entreprises tout au long d’une migration, et voir les formidables résultats qu’elles obtiennent par conséquent, font partie des aspects les plus enrichissants de mon travail. Et dans le nouveau eBook « Secrets of Apache Spark to Snowflake Migration Success », nous mettons en avant certains de ces témoignages passionnants de clients aussi variés qu’AMN Healthcare, IGS Energy, Intercontinental Exchange et la Bourse de New York.

Voici quelques exemples d’entreprises de premier plan qui migrent des environnements Spark gérés vers Snowflake pour économiser des millions de dollars, améliorer leurs performances et commercialiser leurs produits plus rapidement afin de satisfaire leurs clients.

Travelpass offre une expérience plus soignée aux voyageurs, tout en économisant 65 % sur ses coûts

Dans l'idée de découvrir des points communs par l'exploration, Travelpass met les voyageurs en relation avec les meilleurs hôtels et expériences de voyage pour répondre à leurs besoins. Les données sont le cœur de l’activité de Travelpass. Pourtant, les équipes data de Travelpass passaient beaucoup de temps à se concentrer sur la façon de créer plutôt que sur ce qu’il fallait créer.

En passant de Databricks à Snowflake, Travelpass permet désormais à un plus grand nombre de personnes de travailler avec les données pour offrir une plus grande efficacité, une prise de décision plus éclairée et une expérience plus personnalisée aux voyageurs du monde entier. Grâce à la facilité d’utilisation et à l’abordabilité de Snowflake, même les non-data engineers de Travelpass contribuent désormais aux données Snowflake de manière significative et rapide.

Avantages :

65 % de réduction des coûts grâce au passage de sa plateforme précédente, Databricks, à Snowflake

350 % d’amélioration de l’efficacité dans la transmission des données aux unités commerciales grâce aux Snowflake Dynamic Tables

Fiabilité accrue et stabilité de l’écosystème en éliminant le débogage fastidieux du système précédent

Chicago Trading Company réalise 54 % d’économies et respecte pour la première fois ses SLA quotidiens

Reconnue comme une société de négociation de produits dérivés de premier plan, la CTC fournit des liquidités aux marchés du monde entier. Elle contribue à l’efficacité, à la stabilité et à la santé des marchés en participant à la fois à l’achat et à la vente d’actifs. La plateforme de recherche de la CCT collecte les informations de milliers de sources, y compris les données de chaque bourse sur laquelle elle opère, des prix historiques de transactions et des données tierces. La CTC devait dépenser 800 000 USD par an ne serait-ce que pour déplacer ses données de Snowflake vers la solution Spark gérée pour le traitement et vice‑versa.

Pour surmonter ces obstacles, la CTC a décidé de migrer son traitement des données de Spark vers Snowflake, où l’entreprise avait déjà construit sa stratégie data. Grâce à Snowflake et Snowpark, la CTC a gagné en visibilité et en contrôle sur ses coûts tout en réduisant considérablement les échecs des tâches de traitement de données, ce qui constitue une amélioration inestimable étant donné que les tâches sont toujours exécutées dans des délais très courts. Grâce aux économies réalisées, la CTC exploite désormais tout le potentiel des données pour innover davantage et étendre ses capacités de tenue de marché.

Avantages :

54 % d’économies, soit des millions de dollars par an, en migrant de la solution Spark gérée vers Snowflake.

800 000 USD d’économies annuelles en éliminant le déplacement des données vers et depuis Snowflake.

Respectant pour la première fois l’accord de niveau de service quotidien prévoyant la disponibilité des données au moins une heure avant l’ouverture des marchés, un SLA qu’elle n’était pas en mesure de respecter avant Snowflake.

Swire réalise des millions d’économies et accélère le déploiement de modèles de plusieurs semaines

Swire Coca-Cola, États-Unis est l’embouteilleur local de Coca-Cola et d’autres marques de boissons dans 13 états de l’ouest américain, distribuant des rafraîchissements à 31 millions de consommateurs chaque jour. Swire utilisait Snowflake comme source de vérité unique et une plateforme Spark gérée séparément pour ses besoins en IA/ML. Mais la gestion d’une infrastructure complexe détournait les équipes data de la construction de modèles, entraînant des retards. Les clusters Spark avaient besoin d’une maintenance manuelle pour éviter le gaspillage et mettaient 10 à 15 minutes à se déployer, tandis que la plateforme Spark gérée en dehors de Snowflake soulevait des préoccupations en matière de gouvernance des données, affectant l’intégrité et la sécurité des données.

Snowflake s’est imposée comme la solution centrale idéale pour répondre aux besoins de Swire en matière d’IA et de ML, offrant une plateforme unique qui réduisait considérablement la complexité, augmentait la facilité d’utilisation et offrait un cadre solide pour améliorer la gouvernance des données. Grâce à ces améliorations, Swire a optimisé ses itinéraires logistiques prévus afin de réduire considérablement ses coûts en carburant, dépenses des chauffeurs et le coût global du service. L’impact sur les délais de commercialisation a été tout aussi remarquable, Swire ayant pu développer des modèles sur Snowflake bien plus rapidement.

Avantages :

Des millions de dollars d’économies sur les coûts grâce à l’optimisation des itinéraires logistiques planifiés

Délai de commercialisation plus court, ce qui se traduit par des semaines de gain de temps, grâce à un déploiement plus rapide des modèles d’IA/ML stratégiques

Réduction du coût total de possession grâce à une gestion rationalisée et automatisée des données

Plus de réussites de migration

Ces histoires ne sont que le début de la façon dont les entreprises passent à Snowflake pour obtenir un avantage concurrentiel.

Téléchargez l’eBook « Secrets of Apache Spark to Snowflake Migration Success » pour découvrir les cinq raisons principales pour lesquelles les entreprises passent à Snowflake et comment ces migrations aident les entreprises à réduire leurs coûts, la complexité et la fiabilité de leurs opérations quotidiennes.