Jede Cloud-Migration ist anders: Finden Sie den richtigen Weg für Ihr Unternehmen

Jahrelang hatte ich angenommen, dass der Umstieg auf eine neue Architektur nicht mit einem „Big Bang“, also auf einen Schlag, erfolgen sollte. Vor einigen Jahren erzählte mir der Chief Data Officer eines Outdoor-Bekleidungsanbieters, dass sein Unternehmen eine neue Datenarchitektur entworfen hatte. Diese Architektur sollte jedoch erst in Betrieb gehen, wenn der Data Lake vollständig gefüllt war. Das Team wollte alles richtig machen und die Plattform erst nutzen, wenn sie auch wirklich bereit war. Und das, obwohl das Projekt schon seit einigen Jahren lief.

Ein anderer CDO berichtete mir, dass sein Team einen schrittweisen Ansatz verfolgt hatte, der sich stärker auf die Basis konzentrierte. Anstatt dem gesamten Unternehmen mitzuteilen, dass sein Team gerade ein einheitliches Framework entwickelte, und damit alle in Wartestellung zu versetzen, arbeitete das Team jeweils eng mit den verschiedenen Geschäftsbereichen zusammen, um die nötigen Einblicke zu liefern. Und das alles auf eine Weise, die später eine gemeinsame Backend-Infrastruktur und gemeinsame Visualisierungstools unterstützen konnte. Mit der Zeit erstellte das Team einen neuen „Enterprise Information Store“ mit gemeinsamen Dashboard-Funktionen für sämtliche Marken des Unternehmens. Als es dann zur großen Enthüllung kam, war das zwar eine echte Überraschung für die Stakeholder:innen, aber kein „Big Bang“ aus Sicht der Migration. Schließlich hatte niemand jahrelang auf die Einblicke gewartet. Der Geschäftsnutzen wurde schrittweise erreicht. Ich war sofort überzeugt und wurde zur Verfechterin dieses schrittweisen Ansatzes … bis vor Kurzem.

Ich habe an der Snowflake Data Cloud World Tour in Toronto teilgenommen. Es war ein großartiges Event mit spannenden Präsentationen und noch spannenderen Gesprächen. Während einer Pause habe ich mich mit den Datenmanager:innen eines kanadischen Händlers bzw. eines Versicherungsanbieters unterhalten … und natürlich kamen wir irgendwann auf Migrationsstrategien zu sprechen. Ich weiß, ich weiß: eine echte Überraschung.

Ich habe den beiden von einem Gespräch mit einem meiner Kunden erzählt, der gerade vor einigen Problemen stand. Sein Unternehmen kam bei der Migration zur gewünschten Zielarchitektur nur schleppend voran, plante aber einen Big Bang. Sein Fall erinnerte mich an das Bekleidungsunternehmen von vorhin. Die beiden Datenmanager:innen nickten mitleidig. Doch als ich die Alternative erwähnte – den schrittweisen Ansatz – widersprach mir eine meiner Pausenbegegnungen. Ihrer Erfahrung nach war der Big Bang definitiv Best Practice. Die Sache einfach erledigen, am besten schnell. Ihr Unternehmen verfolgte eine „Lift and Shift“-Migrationsstrategie, also eine einfache Migration ohne Refactoring – einfach nur ein Umzug zu einer neuen Infrastruktur. Zuvor hatte ihr Unternehmen eine On-Premise-Plattform verwendet, die die aktuellen Anforderungen einfach nicht mehr erfüllen konnte und hohe Verwaltungskosten verursachte. Für sie bedeutete der Big Bang mithilfe von „Lift and Shift“, dass das Unternehmen nicht zwei Systeme gleichzeitig betreiben musste. Und dem alten System endlich Lebewohl zu sagen, hatte für sie Priorität.

Doch ihre Geschichte ging noch weiter. Nach der Migration zur neuen Plattform, lieferten nicht alle vorhandenen Berichte und Dashboards einen Nutzen. Und hier liegt die Herausforderung von „Lift and Shift“-Migrationen: Sie nehmen zusätzlichen Ballast mit.

Wie sah ihre Lösung aus? Einfach alles abschalten. Sie haben richtig gehört: Alle 80.000 migrierten Berichte und Dashboards wurden deaktiviert. Und ja: Natürlich gab es einen Aufschrei, aber nicht so laut, wie Sie vielleicht vermuten. Denn nicht alle Berichte hatten treue Fans. Entsprechend wurden nur ca. 3.000 Berichte wieder aktiviert. Die Geschichte nahm also ein gutes Ende. Und zum Glück hatte diese kanadische Datenmanagerin Nerven aus Stahl.