La migración a la nube puede llevarte por varios caminos: elige el que más te convenga

Durante años he creído que el traslado a una nueva arquitectura no debía ser como un “big bang”. Hace unos años, el Chief Data Officer (CDO) de una empresa de ropa para actividades al aire libre me contó que habían diseñado una nueva arquitectura de datos, pero que no la pondrían en marcha hasta terminar de alimentar el data lake. Pretendían hacer las cosas bien y no querían que la plataforma se usara hasta que estuviera lista. Ya hace varios años de eso.

Otro CDO me explicó que habían adoptado un enfoque más básico y dividido en fases. En lugar de decir que la empresa estaba creando un marco común (y tener a todo el mundo a la espera), el equipo trabajó estrechamente con todas las unidades de negocio para ofrecer la información que se necesitaba, pero de forma que se ajustara a unas herramientas de visualización y una infraestructura de back‑end comunes. Con el tiempo, el equipo creó un nuevo “almacén de información empresarial” con capacidades de paneles de control comunes que compartían todas las marcas. Cuando se lanzó, fue una gran sorpresa para las partes interesadas de la empresa, pero no un “big bang” desde el punto de vista de la migración. No hubo que esperar durante años para obtener la información. Se generó valor durante todo el proceso mediante un enfoque incremental. Yo estaba totalmente convencida de que la incrementalidad era lo mejor… hasta hace poco.

El mes pasado participé en el Snowflake Data Cloud World Tour que se celebró en Toronto. Fue un evento fantástico con presentaciones muy atractivas y conversaciones aún más estimulantes. Durante una pausa me acabé juntando con los responsables de datos de un minorista canadiense y una aseguradora, y la conversación derivó en las estrategias de migración. En efecto.

Más tarde, hablé de la conversación que había tenido recientemente con otro cliente al que le estaba costando mucho migrar a la arquitectura de destino que quería y planificar su “big bang”. Me recordó a la empresa de ropa. Mis interlocutores asintieron. Sin embargo, cuando expuse la alternativa, el enfoque incremental, una mostró su desacuerdo. Según su experiencia, lo mejor era el enfoque “big bang”: la cuestión era hacerlo y rápido. En su caso, se aplicó la estrategia de migración lift-and-shift a nivel de mayorista. Sin rediseñar la arquitectura: simplemente se hizo el cambio a la nueva infraestructura. Así, su organización dejó atrás una plataforma heredada on-premise que no satisfacía plenamente sus necesidades en el momento y cuyo mantenimiento era caro. Puesto que la estrategia lift and shift fue de tipo “big bang”, no tuvieron que ejecutar dos sistemas de forma simultánea. Además, lo prioritario era deshacerse del antiguo sistema de una vez por todas.

Con todo, la historia no acaba aquí. Aunque los informes y paneles de control existentes se habían traspasado a la nueva plataforma, no todos generaban valor. Ese es el reto que plantea el método lift and shift: acabas mudándote con cosas que no necesitas.

¿Y cuál es la solución? Para mi interlocutora, había que desactivarlo todo. Así es. Se desactivaron los 80 000 informes y paneles de control que se habían migrado. Como imaginarás, se produjo cierto revuelo, pero no tanto como el que cabría esperar. No todos los informes tenían adeptos, pues solo 3000 de ellos se reactivaron. Bien está lo que bien acaba. Por fortuna, esta responsable de datos canadiense tiene nervios de acero.