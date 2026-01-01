La migrazione al cloud può seguire percorsi diversi: trova quello giusto per te

Per anni sono stata convinta che il passaggio a una nuova architettura non debba essere un “big bang”. Alcuni anni fa il Chief Data Officer di un’azienda di abbigliamento outdoor mi disse che aveva progettato una nuova architettura di dati, ma che l’avrebbe lanciata in produzione solo dopo avere completamente popolato il data lake. Voleva fare tutto nel modo migliore e non voleva che la piattaforma venisse utilizzata prima di essere pronta. Intanto erano già passati diversi anni.

Un altro CDO mi raccontò invece il suo approccio in più fasi, partendo dal basso. Piuttosto che annunciare all’azienda che stava creando un framework comune (e lasciare tutti ad aspettare che fosse pronto), il team aveva lavorato a stretto contatto con ogni business unit per fornire gli insight necessari, ma in modo tale che tutto si adattasse a una struttura di back‑end e strumenti di visualizzazione comuni. Col tempo, il team aveva creato un nuovo “archivio aziendale di informazioni” con dashboard condivise tra tutti i brand. La rivelazione finale era stata una sorpresa per gli stakeholder aziendali, ma non un “big bang” dal punto di vista della migrazione. Nessuno aveva aspettato anni per ricevere gli insight necessari. Era stato fornito valore in ogni fase del processo incrementale. Queste storie hanno fatto di me una convinta sostenitrice dell’approccio incrementale… fino a poche settimane fa.

Il mese scorso ho partecipato allo Snowflake Data Cloud World Tour a Toronto. È stato favoloso, con presentazioni avvincenti e conversazioni a margine ancora più interessanti. Durante una pausa mi sono trovata in compagnia delle responsabili dei dati di un retailer e di un assicuratore canadesi e abbiamo iniziato a parlare di strategie di migrazione. Ebbene sì.

Allora ho citato una recente conversazione con un altro cliente che si trovava in difficoltà. Stava lavorando meticolosamente alla migrazione alla sua architettura di destinazione ideale e progettava un “big bang”, e mi ha ricordato quell’azienda di abbigliamento. Tutte hanno annuito. Quando però ho parlato dell’approccio alternativo, ossia quello incrementale, una delle mie interlocutrici mi ha contraddetta. Secondo la sua esperienza, la best practice era proprio un big bang: fai quello che devi fare, e fallo in fretta! Nel suo caso, la strategia di migrazione era stata un trasferimento completo senza modifiche, il classico “lift and shift”. Nessuna riprogettazione immediata, solo uno spostamento sulla nuova architettura. La sua organizzazione partiva da una piattaforma legacy on‑premise, insufficiente a soddisfare le sue esigenze attuali e costosa da mantenere. Grazie al veloce trasferimento senza modifiche, non avevano dovuto mantenere due sistemi in esecuzione allo stesso tempo. Inoltre, liberarsi definitivamente del vecchio sistema era una priorità.

Ma la storia non era finita. Nonostante il trasferimento sulla nuova piattaforma, non tutti i report e le dashboard producevano valore. È proprio questa la sfida dell’approccio “lift and shift”. Si finisce per portarsi dietro pesi superflui.

La soluzione? Nel caso della mia interlocutrice, si è trattato di disattivare tutto. Proprio così: tutti gli 80.000 report e dashboard migrati sono stati disattivati. E naturalmente ci sono state rimostranze, ma meno di quanto potessero immaginare. Non tutti i report avevano folle di ammiratori. Solo 3000 circa sono stati riattivati. Tutto è bene ciò che finisce bene. E per fortuna questa responsabile dei dati canadese ha i nervi d’acciaio.