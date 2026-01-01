La migration cloud peut prendre différentes formes : trouvez la stratégie adaptée à vos besoins

J’ai longtemps pensé que le passage à une nouvelle architecture n’avait pas besoin d’être un « Big Bang ». Il y a plusieurs années, le Chief Data Officer (CDO) d’une entreprise de vêtements d’extérieur m’a confié qu’ils avaient créé une nouvelle architecture de données, mais que celle-ci ne pouvait pas être mise en service avant que les données ne soient toutes stockées dans leur data lake. Ils voulaient éviter de faire la moindre erreur et ne souhaitaient utiliser la plateforme que lorsqu’elle serait prête. Cette situation durait déjà depuis plusieurs années.

Un autre CDO m’a raconté comment il avait abordé la question en adoptant une approche plus pragmatique et progressive. Plutôt que d’annoncer à l’entreprise qu’il allait mettre en place un environnement commun (et de la faire attendre), son équipe a travaillé en étroite collaboration avec chacune des unités commerciales pour obtenir les informations nécessaires, en veillant à les intégrer à une infrastructure back-end et à des outils de visualisation communs. Au fil du temps, l’équipe a créé un nouveau « magasin d’informations d’entreprise » comprenant des capacités de tableaux de bord communes à toutes les marques. Cette grande annonce a beaucoup surpris les parties prenantes de l’entreprise, mais n’a pas fait l’effet d’un « Big Bang » du point de vue de la migration. Personne n’a dû attendre des années pour obtenir les informations dont il avait besoin. Cette approche progressive a permis de créer de la valeur tout au long du processus. C’est alors que je suis devenue une « progressiste » convaincue… Du moins, jusqu’à tout récemment.

Le mois dernier, j’ai pu participer au Snowflake Data Cloud World Tour organisé à Toronto. C’était un événement extraordinaire avec des conférences passionnantes et des échanges en marge des panels qui l’étaient encore plus. Pendant une pause, je me suis retrouvée en compagnie des responsables data d’un retailer canadien et d’un fournisseur d’assurance, et la conversation s’est orientée vers les stratégies de migration. Quoi de plus normal ?

Au fil de nos échanges, je leur ai fait part d’une discussion que j’avais eue récemment avec un autre client qui rencontrait des difficultés. Il avançait péniblement dans son projet de migration vers l’architecture qu’il souhaitait mettre en place et se préparait à un Big Bang. Cette situation m’a rappelé celle de l’entreprise de vêtements. Mes interlocuteurs acquiesçaient de la tête. Mais lorsque j’ai évoqué l’autre méthode, l’approche progressive, l’une de mes partenaires de pause s’est complètement désolidarisée. D’après son expérience, la meilleure stratégie était celle du Big Bang : se lancer et faire les choses rapidement. Sa stratégie de migration consistait en un portage sans modification à grande échelle. Il ne s’agissait pas d’une refonte de l’architecture, mais simplement d’un transfert vers une nouvelle infrastructure. Son entreprise utilisait une ancienne plateforme on-premise qui ne répondait plus à ses besoins réels et dont la maintenance était coûteuse. Ce portage sans modification de type Big Bang leur a évité d’exploiter deux systèmes en même temps, leur priorité étant de se débarrasser au plus vite de leur ancien système.

Nos échanges ne s’en sont pourtant pas arrêtés là. Elle nous a alors raconté que, à la suite du transfert vers la nouvelle plateforme, certains rapports et tableaux de bord existants ne fournissaient aucune valeur concrète à son entreprise. Et c’est bien là que réside le défi d’une stratégie de portage sans modification : on se retrouve souvent avec des bagages inutiles sur les bras.

Alors, quelle solution adopter ? Ma collègue de pause avait choisi de tout mettre à l’arrêt. Oui, vous avez bien lu. Leurs 80 000 rapports et tableaux de bord migrés ont été désactivés, purement et simplement. Bien sûr, comme vous pouvez l’imaginer, cette décision a provoqué un tollé, même si celui-ci n’a pas été aussi virulent que ce à quoi ils s’attendaient. Certains rapports n’étaient finalement pas vraiment prisés par les utilisateurs. Et seuls quelque 3 000 d’entre eux ont été réactivés. Au final, cette histoire s’est bien terminée. Et, je dois bien le reconnaître, cette responsable data canadienne a un mental d’acier.