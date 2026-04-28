웨비나
소비재를 위한Snowflake
변화하는 소비자 행동에 대응하고 매출 성장 관리를 최적화하며 생산 및 공급망 전반의 운영을 간소화합니다.
개요
소비재 기업이 Snowflake를 선택해야 하는 이유
Snowflake는 소비재 기업이 핵심 비즈니스 목표를 달성하는 데 필요한 엔터프라이즈 데이터 플랫폼과 에이전틱 AI 기능을 제공합니다.
신중해진 소비자를 심층적인 인사이트와 개인화된 활성화로 공략
실질적인 LFL(like-for-like) 판매량 성장을 촉진합니다. Snowflake를 사용하여 변화하는 쇼핑객의 의도를 파악하고 초개인화된 경험을 제공함으로써 신중한 구매자를 충성도 높은 브랜드 지지자로 변모시킵니다.
회복탄력적인 공급망과 효율적인 운영으로 비용 절감
데이터 프로세스를 간소화하고 회복탄력적인 실시간 공급망을 구축합니다. 재고를 최적화하고 내부 운영을 간소화하여 변동성이 큰 시장에서도 마진을 보호합니다.
에이전틱 상거래과 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 AI를 위한 기반 구축
에이전틱 상거래를 관리하는 AI 에이전트를 구축하여 미래에 대비합니다. 데이터 액세스와 에이전틱 자동화를 민주화하여 AI 인프라를 기반으로 전사적 혁신을 촉진합니다.
소비재 주요 사용 사례
Consumer 360 뷰 및 퍼스트 파티 데이터 전략
모든 고객 상호작용을 통합 프로필로 결합하여 경험을 초개인화하고 고객 충성도와 고객 생애 가치를 높입니다.
매출 성장 관리
데이터를 통합하고 예측 분석과 AI를 활용해 의사 결정 워크플로우에 인사이트를 적용함으로써 매출과 마진을 극대화합니다.
재고 관리 및 매대 가용성
보안이 유지되는 실시간 데이터 공유, 예측 ML 모델링 및 최적화를 통해 품절을 방지하고 전 세계 매장의 매대 가용성을 극대화합니다.
공급망 회복탄력성
공급망 전반에 대한 엔드투엔드 가시성을 확보하여 물류를 최적화하고 낭비를 줄이며 수요 변동에 신속하게 대응합니다.
SNOWFLAKE PARTNER NETWORK
Snowflake 기반 에코시스템
데이터 및 서비스 제공업체로 구성된 Snowflake Partner Network는 Snowflake 환경의 원활한 마이그레이션부터 활용도 극대화 및 확장까지 전 과정을 지원합니다.
가이드
소비재개발자 가이드 살펴보기
프로덕션 환경에 바로 적용할 수 있는 Quickstart와 참조 아키텍처를 활용하여 더욱 빠르게 구축할 수 있습니다. Snowflake 전문가와 파트너가 제공하는 검증된 사용 사례, 관리 모범 사례 등도 살펴보세요.
결과 4개
Supply chain network optimization using Linear Programming
Enriching consumer data through a Snowflake Native App
Cohort Builder: A Customer Segmentation Framework
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