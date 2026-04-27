국방 및 국가 안보를 위한Snowflake
임무 데이터를 전략 및 운영상 우위로 전환하세요. 복잡한 환경에서도 컨텍스트 전반에 걸쳐 데이터를 안전하게 통합하고 공유하여 대비 태세와 의사 결정을 지원합니다. 보안이나 임무 연속성을 저해하지 않고 분석과 AI를 대규모로 활용할 수 있습니다.
개요
국방 및 국가 안보 분야에서 Snowflake를 선택해야 하는 이유
Snowflake는 방대한 임무 데이터를 대규모로 안전하게 통합하고 실제 작전에 활용할 수 있도록 지원함으로써, 국방 의사결정권자가 더 빠르고 정확하게 판단할 수 있게 합니다. IL4 및 IL5용으로 미국 전쟁부(DoW)의 승인을 받은 배포 환경에서 실시간 협업, 시스템 최신화, AI 및 분석을 제어할 수 있습니다.
오버헤드 없이 임무 달성
데이터베이스 관리가 아닌 대비 태세에 팀의 역량을 집중할 수 있습니다. 변화하는 임무 요구에 맞춰 비용, 사용량, AI 및 데이터 플랫폼을 조정하여 대규모로 일관된 성능을 제공할 수 있습니다.
운영과 데이터 보호
DoW 공인 플랫폼을 통해 업무 수행 속도를 높이고 의사 결정 우위를 확보하세요. 역할 기반 액세스, 행 수준 보안 및 마스킹을 통해 민감 데이터와 AI 전반에서 거버넌스를 보호하고 적용할 수 있습니다.
이동 없이 미션 크리티컬 데이터 공유
거버넌스가 적용된 데이터를 복제 없이 실시간으로 공유하여 여러 군 조직 및 연합 파트너와의 협업을 강화합니다. 완전한 제어를 유지하면서 조율과 합동 임무 수행을 가속화할 수 있습니다.
국방 및 국가 안보주요 사용 사례
재정 관리
데이터를 통합하여 투명성과 규정 준수를 강화하세요. 대비 태세와 재정 책임성을 강화하고 인사이트 기반 의사 결정을 가속화할 수 있습니다.
물류 및 공급망
실제 현장에서 생성되는 데이터를 안전하게 통합하여 실시간 의사 결정 능력과 가시성을 높이는 한편 수요 예측과 군수 지원을 고도화하여 임무 대비 태세를 강화합니다.
데이터 최신화
데이터 시스템을 최신화하여 복잡성을 줄이고 효율성을 높이는 동시에 핵심 운영에 지장을 주지 않고 AI와 분석을 확장합니다.
예측 유지 보수
예측 분석을 활용하여 운영 중단을 최소화하세요. 가동 시간을 늘리고 유지 보수 비용을 절감하며 유지 보수 일정을 자동화할 수 있습니다.
SNOWFLAKE PARTNER NETWORK
Snowflake 기반 에코시스템
데이터 및 서비스 제공업체로 구성된 Snowflake Partner Network는 Snowflake 환경의 원활한 마이그레이션부터 활용도 극대화 및 확장까지 전 과정을 지원합니다.
가이드
국방 및 국가 안보개발자 가이드 살펴보기
프로덕션 환경에 바로 적용할 수 있는 Quickstart와 참조 아키텍처를 활용하여 더욱 빠르게 구축할 수 있습니다. Snowflake 전문가와 파트너가 제공하는 검증된 사용 사례, 관리 모범 사례 등도 살펴보세요.
30일 Snowflake Trial지금 시작하기
- 400 달러(USD) 상당의 크레딧 제공
- 즉시 이용 가능한 AI 데이터 클라우드
- 핵심 데이터 워크로드 지원
국방을 위한 Snowflake
자주 묻는 질문
국방 분야에서 Snowflake를 도입할 때 자주 묻는 질문들을 확인해 보세요.
Snowflake는 주요 보안 인가를 유지하고 업계 규정 준수 표준 및 프레임워크를 지원합니다. 대표적인 예는 다음과 같습니다.
DoD Impact Level 4/5: 통제 비기밀 정보(CUI)를 위한 인가로, AWS에서 사용 가능
FedRAMP High: 400여 개 보안 통제를 포함하는 인가로, Microsoft Azure 및 AWS에서 사용 가능
FISMA: 연방 정보 시스템을 위한 규정 준수로, Microsoft Azure 및 AWS에서 사용 가능
SSDF: 보안 소프트웨어 개발 프레임워크
SOC 1 Type II 및 SOC 2 Type II 인증
CUI, PII 및 PHI 데이터 유형 지원
Snowflake는 모든 데이터, 코드, 애플리케이션 및 AI를 위한 통합 플랫폼입니다. 기관은 정형, 반정형 및 비정형 데이터(CUI, PII 및 PHI 포함)를 관리할 수 있을 뿐 아니라 다음과 같은 기능을 구축하고 실행할 수 있습니다.
AI 및 머신러닝: 데이터가 위치한 곳에서 직접 LLM과 ML 모델을 안전하게 배포합니다.
앱 및 코드: Snowflake Native App과 Snowpark를 사용하여 사용자 지정 애플리케이션과 데이터 파이프라인을 실행합니다.
- 통합 거버넌스: 전체 에코시스템을 단일 보안 모델로 통합하여 엄격한 규정 준수와 감사 가능성을 보장합니다.
Snowflake는 네이티브 커넥터와 API를 통해 기존 국방 기술 스택과 원활하게 통합되며, 현재 사용 중인 데이터베이스, 분석 도구 및 비즈니스 인텔리전스 플랫폼과 연동됩니다.
또한 하이브리드 및 멀티 클라우드 배포를 지원하므로 기관은 온프레미스 시스템을 유지하면서 정부가 승인한 리전의 클라우드 기능을 활용할 수 있습니다.
데이터는 Snowflake에서 직접 호스팅하거나, 외부 테이블 및 Apache Iceberg와 같은 널리 사용되는 개방형 테이블 형식으로 유지할 수 있습니다. 이러한 유연성을 바탕으로 기관은 데이터 에코시스템 전반에서 일관된 거버넌스, 보안 및 액세스 제어를 유지하면서 단계적으로 시스템을 최신화하고, 개방형 아키텍처를 지원하며, 특정 공급업체 종속을 방지할 수 있습니다.
Snowflake는 기존 시스템을 완전히 교체하는 대신 해당 시스템과 통합하여 단계적인 최신화를 지원합니다. 기관은 현재 운영을 그대로 유지하면서 레거시 데이터베이스, 메인프레임 및 온프레미스 시스템을 연결하고, 준비가 완료되면 워크로드 마이그레이션을 진행할 수 있습니다.
SnowConvert와 같은 자동화 도구와 Snowflake의 전문 파트너 에코시스템을 활용하면 전환을 더욱 앞당길 수 있습니다. Snowflake는 모든 소스에서 원시 데이터를 수집하여 기관이 원하는 속도에 맞춰 최신화를 추진하는 동시에 고급 AI 및 분석 기능을 활용할 수 있도록 지원합니다.
Snowflake는 데이터를 이동하거나 복제하지 않고도 여러 군 조직, 사령부 및 연합 파트너 간에 거버넌스가 적용된 데이터를 실시간으로 공유할 수 있도록 지원합니다. 데이터 소유자는 모든 제어 권한을 유지하면서 권한이 부여된 사용자에게 안전하게 액세스를 허용하여 합동 작전, 프로그램 간 공조 및 임무 수행을 지원할 수 있습니다.
작동 방식:
계정 간에 데이터가 복사되거나 전송되지 않습니다.
Snowflake의 서비스 계층과 메타데이터 저장소를 통해 안전한 액세스가 제공됩니다.
소스의 라이브 데이터에 대한 읽기 전용 데이터베이스 액세스가 제공됩니다.
표준 역할 기반 액세스 제어를 통해 권한 부여를 관리합니다.
포괄적인 감사 로그를 통해 규정 준수와 감독을 지원합니다.
이점:
기존 데이터 공유 방식에 수반되는 위험, 비용 및 복잡성을 해소합니다.
내장형 거버넌스와 규정 준수를 자동으로 적용합니다.
직접적인 보안 데이터 공유, 비공개 리스팅, 데이터 교환 및 데이터 클린룸을 비롯한 다양한 공유 모델을 지원합니다.