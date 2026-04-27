Snowflake는 네이티브 커넥터와 API를 통해 기존 국방 기술 스택과 원활하게 통합되며, 현재 사용 중인 데이터베이스, 분석 도구 및 비즈니스 인텔리전스 플랫폼과 연동됩니다.

또한 하이브리드 및 멀티 클라우드 배포를 지원하므로 기관은 온프레미스 시스템을 유지하면서 정부가 승인한 리전의 클라우드 기능을 활용할 수 있습니다.

데이터는 Snowflake에서 직접 호스팅하거나, 외부 테이블 및 Apache Iceberg와 같은 널리 사용되는 개방형 테이블 형식으로 유지할 수 있습니다. 이러한 유연성을 바탕으로 기관은 데이터 에코시스템 전반에서 일관된 거버넌스, 보안 및 액세스 제어를 유지하면서 단계적으로 시스템을 최신화하고, 개방형 아키텍처를 지원하며, 특정 공급업체 종속을 방지할 수 있습니다.