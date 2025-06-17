고해상도 센서와 카메라의 데이터용으로 설계된 아키텍처로 대규모 데이터 볼륨을 지원하세요. 스토리지와 컴퓨팅을 분리하여 비용을 효율적으로 관리하면서 성능, 보안, 거버넌스를 유지하세요. 기존 데이터 생태계와의 상호 연결은 그대로 유지하면서 모든 차량 스트림을 확장할 수 있는 하나의 플랫폼으로 통합하세요.