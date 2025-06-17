내용으로 건너뛰기

산업 솔루션

Snowflake자동차 솔루션

설계부터 판매에 이르는 전 과정에서 데이터와 AI를 활용하세요. 차량 개발 단계에서 협업하고 제조 과정을 개선하며 생태계 전반에서 지속 가능한 가치를 창출하세요.

자동차 산업의 혁신을 가속화하는 AI 데이터 파운데이션

개발 주기 단축, 비용 절감, 서비스 향상 실현

팀이 인프라나 플랫폼을 유지 관리하는 대신 엔터프라이즈 데이터에서 가치를 창출하는 데 집중할 수 있도록 하세요. 설계 시스템, 프로덕션 환경, 커넥티드 차량, 서비스 운영 및 보증 시스템 전반에서 데이터를 원활하게 공유하여 차량 성능과 고객 경험에 대한 총체적인 관점을 확보하세요.

커넥티드 차량 데이터를 위한 확장형 고성능 플랫폼 사용

고해상도 센서와 카메라의 데이터용으로 설계된 아키텍처로 대규모 데이터 볼륨을 지원하세요. 스토리지와 컴퓨팅을 분리하여 비용을 효율적으로 관리하면서 성능, 보안, 거버넌스를 유지하세요. 기존 데이터 생태계와의 상호 연결은 그대로 유지하면서 모든 차량 스트림을 확장할 수 있는 하나의 플랫폼으로 통합하세요.

새로운 수익원 창출

Snowflake Marketplace를 통해 자동차 데이터 제품을 안전하게 공유하고 수익화하세요. 모든 접점에서 고객 상호 작용을 파악하여 개인화된 경험과 서비스를 제공하세요. 개인정보 보호를 제어하고 규정을 준수하면서 생태계 파트너와 안전하게 협업하세요.

AI와 ML 기능을 접목한 고급 분석 활용 및 확장

전문화된 인프라 없이도 AI 및 ML을 사용하여 예측형 모델을 개발할 수 있습니다. 기존의 사일로화된 엔터프라이즈 데이터를 연결하여 차량 설계, 프로덕션 품질, 판매 후 서비스를 개선하세요. 기존에 사용 중인 도구와 개발 언어를 활용하여 운영 체제와 고객 참여를 혁신하는 사용자 지정 AI 앱을 구축하세요.

공급망 회복탄력성 및 운영 효율성 최적화

공급업체, 재고 시스템 및 물류 파트너에 대한 실시간 가시성을 확보하여 운영 중단을 최소화하고 비용을 절감하세요. 수요를 더 정확히 예측하고 재고 부족을 최소화하며 과잉 재고를 감축하세요. 통합 플랫폼을 통해 시장 출시 시간을 단축하고 더욱 협력적인 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

자동차 솔루션

사용 사례 집중 조명

제품 혁신

제조 혁신

영업, 서비스 및 마케팅 혁신

BMW on road

데이터 기반 디지털 차량 기능의 제공 속도 향상

여러 클라우드와 플랫폼에 걸쳐 데이터를 원활하게 통합하여 커넥티드 차량 데이터와 제조 시스템의 통합을 촉진하고 비즈니스 단위 간 데이터 공유를 개선합니다. 

Light swoosh

더욱 원활한 출시 및 성능 기대치와의 일치성 향상

차량 테스트 및 검증 하드웨어, 제조 PLC, 커넥티드 차량 데이터 등 다양한 소스와의 원활한 연결성 및 안정적인 스트리밍을 확보하고, 통합 플랫폼을 통해 모든 자동차 데이터를 한 곳에 모아 분석을 간소화하세요.

Snowflake 고객사

자동차 산업선도 기업

글로벌 자동차 기업들은 디지털 트랜스포메이션을 추진하고 데이터 기반의 소프트웨어 중심 선도 기업으로 거듭나기 위해 Snowflake를 활용하고 있습니다.

“Snowflake는 이제 저희 업무의 핵심 요소로 자리 잡았습니다. 저희 팀뿐만 아니라 회사 내 다른 팀들도 마찬가지예요.”

사례 읽기

15일 미만

새로운 AI 요약 모델 구축에 소요되는 기간

