여행 및 호스피탈리티 AI 데이터 클라우드

Snowflake의 여행 및 호스피탈리티 AI 데이터 클라우드는 항공, 호텔, 패스트푸드 레스토랑 및 기타 산업 조직에 데이터 관리, 분석 및 AI 혁신을 위한 고유 기술을 제공합니다.

저희 서비스는 간단합니다. 모든 데이터 요구를 위한 단일 클라우드 서비스로, 팀 규모가 작은 여행 및 호스피탈리티 기업에서도 부담 없이 운영할 수 있습니다. AI 데이터 클라우드는 탄력성이 매우 높아 계절적 수요를 무리 없이 처리하고 필요 시 비용 최적화를 위해 규모를 축소할 수도 있습니다. AI 모델 통합으로 혁신이 더 쉬워지고 쉽게 액세스할 수 있습니다.

AI 데이터 클라우드는 연결성을 갖추고 있어, Snowflake Marketplace 공급자와의 생태계 전반에서 제로 카피 데이터 공유를 원활히 실현합니다. 이를 통해 지리 공간, 상업, 인구통계, 기상 및 기타 다양한 데이터에 즉시 액세스할 수 있으며, 이를 바탕으로 상품 기획, 공급망 최적화 및 비즈니스 전반의 운영 효율화를 추진할 수 있습니다.

AI 데이터 클라우드는 신뢰에 기반합니다. 내장형 통합 거버넌스, 보안 및 대규모 비즈니스 연속성을 통해 완전한 제어와 신뢰성을 확보할 수 있습니다.