여행 및 호스피탈리티 AI 데이터 클라우드

여행 및 호스피탈리티 기업이 데이터와 AI를 성공적으로 활용하는 5가지 방법
Sydney Airport, Accor 및 Pizza Hut의 사례를 통해 진화하는 산업에서 경쟁력을 유지하기 위해 실행 가능한 전략을 배워보세요.
산업 솔루션
통합 데이터 플랫폼을 통해 여행객 및 투숙객의 경험을 개선하세요. LLM과 ML 모델을 개발 및 배포하여 고객 데이터 처리를 간소화하고 수요 예측을 최적화하며 고객 만족도를 높일 수 있습니다. 이는 모두 업계 최고 수준의 보안과 통합 거버넌스를 기반으로 이루어집니다.
개요
여행 및 호스피탈리티 AI 데이터 클라우드는 여행자의 데이터를 관리하기 위해 사용하기 쉽고 연결된 신뢰 환경을 제공합니다. 이를 통해 더 나은 서비스를 만들고 고객 충성도를 높이며 AI 기반의 비즈니스 성장을 앞당길 수 있습니다.
모든 데이터 및 AI 요구 사항을 위한 단일 클라우드 서비스를 사용하세요. 적은 인원으로 구성된 데이터 팀으로도 관리하기가 수월하고 계절적 수요에 탄력적으로 대응하며 혁신을 지원하는 내장형 AI 기능이 제공됩니다.
마켓플레이스 데이터 공급자 간 원활한 제로 카피 공유를 통해 위치, 상업, 인구통계학적 데이터와 즉시 연결되어 지능형 오퍼 및 여행 운영 간소화를 지원합니다.
내장형의 통합 거버넌스, 보안 및 비즈니스 연속성 기능으로 여행자 데이터에 대한 완전한 제어를 유지하며 규정 준수를 보장하고 엔터프라이즈급 AI를 지원합니다.
고객
시드니 공항(SYD)을 원활히 이동하는 승객들
중앙 집중식 데이터, 강력한 인사이트 및 안전한 데이터 공유를 통해 승객 경험을 도착 구역부터 체크인 및 보안 검색까지 간소화하고 향상합니다.
Denny's가 데이터 엔지니어링 및 고객 인사이트 활용을 간소화한 방법
Denny's는 데이터 비효율성을 해결하여 빠른 쿼리 처리를 달성하고 데이터 인사이트를 신속히 활용하여 고객 서비스와 운영 효율성을 개선했습니다.
Travelpass, 여행객들에게 절반의 비용으로 맞춤형 경험 제공
Travelpass가 Databricks에서 Snowflake로 전환한 후, 더 많은 조직 구성원들이 데이터를 활용하여 효율성을 높이고 정보에 입각한 의사 결정을 내리며 전 세계 여행객들에게 더욱 맞춤화된 경험을 제공할 수 있게 되었습니다.
프리미엄 컨시어지 서비스 John Paul, Snowflake로 탁월한 고객 경험 제공
고급 컨시어지 서비스 제공업체인 John Paul은 Snowflake를 통해 커뮤니케이션 데이터를 분석하고 클라이언트 상호작용을 개선하며 VIP 고객 대상의 우수한 서비스 품질을 유지하고 있습니다.
Rinascente, Snowflake로 준실시간 360도 고객 뷰 달성
Rinascente는 충성도 프로그램 및 고객 상호작용 데이터를 더 빠르고 최신 상태로 확보하여 모든 고객이 브랜드와 소통하는 방식에 대한 통합적 관점을 확보합니다.
여행 및 호스피탈리티를 위한 Snowflake
항공, 숙박 및 식음료 분야를 포함해 여행 및 호스피탈리티 업계에서 Snowflake 도입 시 자주 묻는 질문과 그 답변을 확인해 보세요.
Snowflake AI 데이터 클라우드는 여행 및 호스피탈리티 기업이 모든 데이터를 중앙화하고 공유하며 분석할 수 있도록 지원하는 통합 데이터 플랫폼으로, 내장형 AI 및 ML 기능을 기반으로 인사이트와 자동화를 구현합니다. 강력한 데이터 및 AI 기술은 정교한 솔루션 구현을 위해 데이터, 기술 및 서비스 파트너의 강력한 생태계로부터 지원을 받습니다.
Snowflake의 여행 및 호스피탈리티 AI 데이터 클라우드는 항공, 호텔, 패스트푸드 레스토랑 및 기타 산업 조직에 데이터 관리, 분석 및 AI 혁신을 위한 고유 기술을 제공합니다.
저희 서비스는 간단합니다. 모든 데이터 요구를 위한 단일 클라우드 서비스로, 팀 규모가 작은 여행 및 호스피탈리티 기업에서도 부담 없이 운영할 수 있습니다. AI 데이터 클라우드는 탄력성이 매우 높아 계절적 수요를 무리 없이 처리하고 필요 시 비용 최적화를 위해 규모를 축소할 수도 있습니다. AI 모델 통합으로 혁신이 더 쉬워지고 쉽게 액세스할 수 있습니다.
AI 데이터 클라우드는 연결성을 갖추고 있어, Snowflake Marketplace 공급자와의 생태계 전반에서 제로 카피 데이터 공유를 원활히 실현합니다. 이를 통해 지리 공간, 상업, 인구통계, 기상 및 기타 다양한 데이터에 즉시 액세스할 수 있으며, 이를 바탕으로 상품 기획, 공급망 최적화 및 비즈니스 전반의 운영 효율화를 추진할 수 있습니다.
AI 데이터 클라우드는 신뢰에 기반합니다. 내장형 통합 거버넌스, 보안 및 대규모 비즈니스 연속성을 통해 완전한 제어와 신뢰성을 확보할 수 있습니다.
여행 및 호스피탈리티 기업은 Snowflake의 AI 및 ML 기능을 다음과 같이 사용할 수 있습니다.
수요 예측: 호텔 점유율, 항공편 적재량 또는 레스토랑 트래픽을 정확하게 예측하여 가격 책정 및 인력을 최적화합니다.
동적 가격 책정: 시장 수요, 경쟁자 가격 및 기타 신호에 따라 실시간으로 가격 책정 전략을 자동화하고 개선합니다.
개인화 엔진: 관련 보조 서비스, 객실 업그레이드 또는 메뉴 항목을 고객에게 제안하는 추천 모델을 구축합니다.
운영 분석: 항공기 기단이나 호텔 인프라에 예측 기반 유지 관리를 활용하여 가동 중지 시간을 최소화하고 비용을 절감할 수 있습니다.
호스피탈리티 비즈니스는 다양한 주요 기술 시스템에 의존합니다. 주요 유형은 다음과 같습니다.
부동산 관리 시스템(PMS): 예약, 체크인/체크아웃 및 청구 관리를 위한 핵심 시스템입니다.
중앙 예약 시스템(CRS): 모든 채널의 예약 데이터를 중앙 집중화합니다.
수익 관리 시스템(RMS): 동적 가격 책정 및 수요 예측에 사용됩니다.
고객 관계 관리(CRM): 게스트 프로필, 충성도 및 마케팅을 관리합니다.
판매 시점(POS): 현장 레스토랑, 스파 및 리테일 매장에서 결제를 처리합니다.
채널 관리자: 온라인 여행사 전반에 걸쳐 객실 재고를 관리합니다(e.g., Expedia, Booking.com).
데이터 사일로를 해소함으로써, 플랫폼을 통해 360도 고객 뷰를 생성할 수 있습니다. 예약 시스템, 충성도 프로그램, 현장 소비, 그리고 소셜 미디어 감정 데이터까지도 결합할 수 있습니다. 이와 같은 통합 뷰로 초개인화를 강화하여 고객에게 맞춤형 혜택을 제공하고 니즈를 예측합니다. 나아가 충성도를 높이는 매끄럽고 기억에 남는 경험을 만들 수 있습니다.