コンテンツにスキップ

Expedition無料｜バーチャル開催｜11月4〜6日

実務家向けの技術トラックから、リーダー層が求めるビジネス成果まで。

今すぐ登録

全業界対応

業界別 ソリューション

あらゆる業界に対応するSnowflakeのAIデータクラウドは、ビジネスの固有のニーズに合わせて構築された強力なアプリケーション、アナリティクス、AIを通じてイノベーションを推進します。

今すぐ視聴：

Snowflakeと日々のデータ

Snowflakeを活用してデータをモビライズしている主要なメディアブランド

MMDS Report cover
レポート

Modern Marketing Data Stack：第5版

AIドリブンの世界でマーケターは変化のエージェントとなる

あらゆる業界に対応するSnowflake

広告・メディア・エンターテイメント

業界ランドスケープ全体にわたってデータサイロを解消し、複雑さを克服して、セキュアなデータコラボレーションを実現します。オーディエンス体験のパーソナライズを可能にし、データガバナンスとプライバシーの維持をサポートする、オープンで相互運用可能なエコシステムを活用できます。

さらに詳しく見る

金融サービス

相互運用性、オープンスタンダード、セキュリティを考慮しながら、エンタープライズデータとAIアーキテクチャを簡素化します。ベストオブブリードのデータ、ソリューション、AIモデルからなるエコシステムを活用して、バイサイド、セルサイド、保険、決済の領域におけるワークフローを強化できます。

さらに詳しく見る

ヘルスケア・ライフサイエンス

HL7/FHIR、OMOP、FAIR、GxP、TEFCAなどの業界標準に準拠した堅牢なAIとデータの基盤を構築して、優れた信頼性と相互運用性を確保しながら、あらゆるマルチモーダルデータからインサイトを抽出します。厳格なコンプライアンス要件を満たしつつ、重要なビジネスワークフローを加速できるようになることで、患者アウトカムの改善、研究の推進、サプライチェーンの最適化、運用コストの削減などの成果がもたらされます。

さらに詳しく見る

製造

製造企業向けAIデータクラウドは、自動車エネルギーを始めとするさまざまな業種を支援し、ITデータとOTデータの迅速な統合、AI/MLの展開、バリューチェーン全体にわたるセキュアなデータ共有を通じて、サイクルタイムと歩留まりを改善し、費用対効果を高めます。

さらに詳しく見る

官公庁・公的機関

サイロ化された膨大なデータを実用的なインサイトに変換し、行政サービスの向上、ミッションの即応性、レジリエンスの強化、教育成果の向上を推進します。データのセキュアな共有と分析、関係機関やパートナーとのシームレスなコラボレーション、そして信頼できるAIの基盤の構築が実現します。

さらに詳しく見る

小売・消費財

アジャイルなサプライチェーンと効率的なオペレーションにより、コストを削減しながらビジネス成長を加速させ、有意義な顧客体験を実現します。

さらに詳しく見る

通信

企業内とエコシステム全体のデータサイロを解消します。ほぼリアルタイムのセキュアで容易なデータアクセス、機械学習モデルの構築、インサイトの共有を可能にして、より適切な意思決定と優れた成果の創出を実現します。

さらに詳しく見る
telecom towers

旅行・ホスピタリティ

統合されたデータプラットフォームを通じて、旅行者やゲストの体験を改善します。業界をリードするセキュリティと統合されたガバナンスにより、顧客データ処理の合理化、需要予測の最適化、ゲストの満足度向上をもたらす、LLMやMLモデルの開発と展開が可能になります。

さらに詳しく見る
hotel reception check in

Snowflakeのお客様

Snowflakeを活用して成長する 業界のリーダー企業

ヘルスケア・ライフサイエンス

金融サービス

通信

官公庁・公的機関

広告・メディア・エンターテイメント

ヘルスケア・ライフサイエンス

Pfizer社、Snowparkを利用してインサイトの獲得とデータ処理速度を4倍に向上

大手製薬企業であるPfizerは、Snowflakeへの移行により、総保有コスト（TCO）を削減しながら、インサイトへのアクセスとシームレスなデータシェアリングを実現するビジネスユニットを統合しました。

ストーリーを読む

  • 19,000時間データ処理の高速化による年間削減時間
  • 57% 以前のソリューションと比較したTCOの削減率
ケーススタディを読む
Pfizer logo

金融サービス

「Snowflakeのおかげで、従来よりもはるかに迅速にお客様へデータを提供できるようになりました。しかも、必要な労力とリソースは従来の半分で済んでいます」

—Jeff Shortis氏
State Street、Alpha Data Platform Product Owner 

ストーリーを読む

  • 25倍データ運用チームの生産性向上
  • 87%データエラーの誤検知アラートの削減率
ケーススタディを読む
Woman looking at an ipad

通信

「Snowflakeデータクラウドのおかげでデータの活用と統合が可能になり、インサイトを創出する力を得られました。必要なデータにすぐにアクセスできるようになったことで、収益の拡大とコスト効率の向上、そして何より重要なこととして顧客体験の改善が実現しています」

—Andy Markus氏
AT&T、最高データ責任者（CDO）

ストーリーを読む

  • 84%結果キャッシュによる年間推定コストの削減率
  • 1秒未満セルフサービスダッシュボードでのユーザークエリの応答速度（90%のクエリで達成）
ケーススタディを読む
Two coworkers looking at a computer together

広告・メディア・エンターテイメント

Merkle、データガバナンスとセキュリティを提供しながら顧客体験を改善

電通傘下のMerkleは、Snowflakeで機密データを統合し、クライアントとのコラボレーションを行っています。これにより、より効率的で信頼性の高いデータ環境が実現し、迅速なデータアクセスと、リスクの軽減が実現しました。

ストーリーを読む

  • 64%データ開発サイクルの加速
  • 20%コスト削減
ストーリーを読む
Woman outside at a music festival