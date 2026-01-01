全業界対応
業界別 ソリューション
あらゆる業界に対応するSnowflakeのAIデータクラウドは、ビジネスの固有のニーズに合わせて構築された強力なアプリケーション、アナリティクス、AIを通じてイノベーションを推進します。
シングルプラットフォーム上で データを統合してイノベーションを加速
あらゆる業界に対応するSnowflake
広告・メディア・エンターテイメント
業界ランドスケープ全体にわたってデータサイロを解消し、複雑さを克服して、セキュアなデータコラボレーションを実現します。オーディエンス体験のパーソナライズを可能にし、データガバナンスとプライバシーの維持をサポートする、オープンで相互運用可能なエコシステムを活用できます。
金融サービス
相互運用性、オープンスタンダード、セキュリティを考慮しながら、エンタープライズデータとAIアーキテクチャを簡素化します。ベストオブブリードのデータ、ソリューション、AIモデルからなるエコシステムを活用して、バイサイド、セルサイド、保険、決済の領域におけるワークフローを強化できます。
通信
企業内とエコシステム全体のデータサイロを解消します。ほぼリアルタイムのセキュアで容易なデータアクセス、機械学習モデルの構築、インサイトの共有を可能にして、より適切な意思決定と優れた成果の創出を実現します。
旅行・ホスピタリティ
統合されたデータプラットフォームを通じて、旅行者やゲストの体験を改善します。業界をリードするセキュリティと統合されたガバナンスにより、顧客データ処理の合理化、需要予測の最適化、ゲストの満足度向上をもたらす、LLMやMLモデルの開発と展開が可能になります。
Snowflakeのお客様
Snowflakeを活用して成長する 業界のリーダー企業
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