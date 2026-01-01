ヘルスケア・ライフサイエンス

Pfizer社、Snowparkを利用してインサイトの獲得とデータ処理速度を4倍に向上

大手製薬企業であるPfizerは、Snowflakeへの移行により、総保有コスト（TCO）を削減しながら、インサイトへのアクセスとシームレスなデータシェアリングを実現するビジネスユニットを統合しました。

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