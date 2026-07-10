뱅킹을 위한 Snowflake
고객 참여를 강화하고 금융 서비스 에코시스템을 연결하며, 개방형 통합 데이터 플랫폼을 기반으로 뱅킹 AI 워크플로우를 확장합니다.
개요
뱅킹 분야에서 Snowflake를 선택해야 하는 이유
분산된 데이터 환경을 안전한 단일 데이터 파운데이션으로 통합하여 AI 혁신을 가속화하는 동시에 글로벌 규정 준수를 지원합니다.
AI 기반 리스크 완화 및 규정 준수 가속화
내장형 거버넌스, 데이터 계보 및 금융권에 적합한 보안을 갖춘 단일 플랫폼에서 실시간 사기 감지, 유동성 리스크 모델링 및 규제 보고를 수행하여 Basel III, CCAR, SOX 및 AML에 대응합니다.
고객 데이터의 가치 극대화
모든 접점의 고객 인텔리전스를 통합하여 AI 기반 개인화, 최적의 행동(Next Best Action) 추천 및 더욱 스마트한 언더라이팅을 지원함으로써 이탈을 줄이고 지갑 점유율을 높입니다.
뱅킹 에코시스템 현대화 및 연결
레거시 인프라를 탄력적으로 확장 가능한 환경으로 전환합니다. 3,000개 이상의 데이터 세트에 액세스하고, 핀테크 파트너와 안전하게 협업하며, 데이터를 수익화하여 새로운 수익원을 창출합니다.
뱅킹 주요 사용 사례
리스크 관리
신용, 유동성, 거래상대방과 관련된 복잡한 리스크 계산을 자동화하여 대규모 환경에서 지능형 실시간 인사이트를 제공합니다.
규제 보고
AI 기반 단일 데이터 플랫폼을 통해 다양한 사업부와 리전에 걸쳐 규제 보고 의무를 완수할 수 있습니다.
Customer 360
초개인화와 예측 분석을 통해 고객 생애 가치를 높이고 상품 적합성을 개선하며 크로스셀링 기회를 확대합니다.
금융 범죄
AI 기반 사기 감지 및 자동화된 KYC/AML 기능을 통해 리스크를 줄이고, 의심스러운 패턴을 식별하며 금융 범죄를 실시간으로 차단합니다.
SNOWFLAKE PARTNER NETWORK
Snowflake 기반 에코시스템
데이터 및 서비스 제공업체로 구성된 Snowflake Partner Network는 Snowflake 환경의 원활한 마이그레이션부터 활용도 극대화 및 확장까지 전 과정을 지원합니다.
가이드
뱅킹개발자 가이드 살펴보기
프로덕션 환경에 바로 적용할 수 있는 Quickstart와 참조 아키텍처를 활용하여 더욱 빠르게 구축할 수 있습니다. Snowflake 전문가와 파트너가 제공하는 검증된 사용 사례, 관리 모범 사례 등도 살펴보세요.
30일 Snowflake Trial지금 시작하기
- 400 달러(USD) 상당의 크레딧 제공
- 즉시 이용 가능한 AI 데이터 클라우드
- 핵심 데이터 워크로드 지원
뱅킹을 위한 Snowflake
자주 묻는 질문
Snowflake와 함께하는 데이터 및 AI 여정에 도움이 되는 자주 묻는 질문과 답변을 확인해 보세요.
뱅킹을 위한 Snowflake AI 데이터 클라우드는 사일로화된 레거시 데이터를 중앙 집중화하는 동시에 내장형 거버넌스가 적용된 AI 기능을 제공하도록 설계된 통합 AI 네이티브 플랫폼입니다. 은행은 이를 통해 클라우드 전반의 정형 및 비정형 데이터를 안전하게 관리하고, 핵심 뱅킹 운영부터 고급 AI 에이전트 개발에 이르기까지 모든 영역에서 신뢰할 수 있는 '단일 진실 공급원'을 제공할 수 있습니다.
Snowflake의 데이터 클라우드는 파편화된 뱅킹 사일로를 안전한 단일 진실 공급원으로 통합하여 업계의 핵심 워크플로우를 지원합니다. 은행은 데이터를 통합함으로써 실시간 사기 감지를 강화하고 AML/KYC 모니터링을 자동화하며, 엄격한 Basel III 및 CCAR 보고 요건에 보다 쉽게 대응할 수 있습니다. 또한 이 플랫폼은 360도 분석을 통해 초개인화된 고객 경험을 제공하고 신용 언더라이팅 및 시장 리스크 관련 의사 결정을 가속화합니다. 아울러, 내장형 Cortex AI 서비스와 Snowflake Marketplace에 대한 직접 액세스를 통해 한층 고도화된 ML 모델을 배포하고 서드 파티 데이터를 즉시 통합할 수 있습니다. 이러한 에코시스템 전체는 멀티 클라우드 환경에서 엔터프라이즈급 보안을 기반으로 운영되므로 데이터 이동이 필요하지 않을 뿐만 아니라, AI 시대의 규정 준수를 지원합니다.
Snowflake를 활용하는 은행은 파편화된 레거시 시스템을 AI 활용에 최적화된 통합 기반으로 전환함으로써 상당한 비즈니스 성과를 달성할 수 있습니다. 이러한 아키텍처 전환은 전략적인 비용 최적화와 운영 효율성 향상을 촉진하여 대출 처리 속도를 높이고 수동 보고에 따른 팀의 업무 부담을 줄여줍니다. 또한 핵심 비즈니스 지표를 자동화함으로써 분석가와 트레이더의 생산성을 높이는 동시에 실시간 자동 사기 감지를 통해 리스크 관리를 강화합니다. 이러한 효율성은 규제 대응 측면에서도 전략적 이점으로 이어져 은행이 민첩성을 유지하면서 더욱 빠르고 세분화된 의사 결정을 내림으로써 유동성을 개선하고 규정을 준수할 수 있도록 합니다. 궁극적으로 Snowflake는 안전하고 확장 가능한 핵심 기반을 제공하여 데이터를 관리 부담이 아닌 미래 뱅킹을 위한 경쟁력 있는 자산으로 전환할 수 있도록 지원합니다.
Snowflake는 단순한 데이터 저장을 넘어 AI를 기반으로 데이터를 실시간 활용할 수 있도록 뱅킹을 혁신합니다. 은행은 AI 데이터 클라우드에 고급 AI를 직접 통합함으로써 데이터 이동에 따른 위험 없이 복잡한 워크플로우를 자동화하고 정형 및 비정형 데이터에서 인사이트를 도출할 수 있습니다.
뱅킹에서 AI가 가치를 창출하는 분야는 다음과 같습니다.
- 금융 범죄 예방: Cortex AI를 활용한 실시간 이상 감지 및 패턴 인식으로 사기를 더욱 빠르고 정확하게 차단합니다.
- 리스크 및 규정 준수: 신용 리스크 스코어링과 스트레스 테스트를 자동화하여 규정 준수 대응에 소요되는 시간을 단축하고 자본을 최적화합니다.
- 개인화된 경험: 대화형 AI 어시스턴트와 감성 분석을 활용하여 고객에게 초개인화된 '다음 최적 행동(Next Best Action)'을 추천합니다.
- 지능형 문서 처리: Document AI를 활용하여 SEC 공시 자료, 투자 설명서 및 리서치 보고서를 대규모로 즉시 요약하고 데이터를 추출합니다.
- 언더라이팅 및 청구: 생성형 AI를 활용하여 문서 분석과 비용 예측을 자동화하고 대출 승인부터 정산 결정까지 관련 프로세스를 간소화합니다.
Snowflake는 여러 계층의 엔터프라이즈급 보호 기능을 통해 뱅킹 고객의 보안 및 규정 준수를 지원합니다.
- 강력한 규제 인증: SOC 1/2 Type II, PCI DSS, FedRAMP High, ISO 27001뿐만 아니라, 한국의 K-FSI와 같은 전문 금융 서비스 분야별 표준도 지원합니다.
- 암호화 및 액세스 제어: Tri-Secret Secure 암호화, IP 허용 목록, 멀티 팩터 인증, 동적 마스킹 정책이 포함된 세밀한 행/컬럼 수준 보안을 제공합니다.
- 강력한 데이터 거버넌스: 오브젝트 태깅, 데이터 분류, 감사 추적 및 안전한 데이터 공유 기능을 통해 사업부 전반의 규정 준수를 지원합니다.
- 내장형 데이터 보호: 자동화된 복제, 특정 시점 복구를 위한 Time Travel, 재해 복구를 위한 페일 세이프(Fail-Safe)를 제공합니다.
- 투명한 보안 관행: 상세한 감사 보고서, 취약점 관리 및 고객 주도 보안 평가를 통해 규제 및 서드 파티 리스크 관리 요건에 대응합니다.
'Customer 360' 뷰를 생성함으로써 리테일, 모기지 및 투자 부문 전반의 모든 고객 상호작용을 분석할 수 있습니다. 이를 통해 실시간 데이터 기반 오퍼를 제공하고 상품 적합성을 평가하여 고객 생애 가치를 높일 수 있습니다.