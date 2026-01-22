동영상
게임 산업을 위한Snowflake
플레이어, 게임플레이 및 수익화 데이터를 통합하여 대규모 환경에서도 참여도를 높이고 운영을 최적화하며 규제 요건에 대응하세요.
개요
게임 기업이 Snowflake를 선택해야 하는 이유
Snowflake는 안전하고 확장 가능하며 AI 활용 준비가 완료된 데이터 플랫폼을 제공하여 비디오 게임의 플레이어 분석 및 라이브 운영부터 규제 대상 게임의 규정 준수 및 책임감 있는 게임 플레이에 이르기까지 게임 에코시스템 전반을 지원합니다.
LiveOps 강화
게임 출시 후에도 지속적으로 업데이트, 관리 및 최적화하여 정적인 제품이 아닌 끊임없이 진화하는 플레이어 경험을 제공합니다.
참여도와 무결성을 위한 AI
AI와 ML을 활용하여 개인화, 이탈 예측, 사기 탐지 및 책임 있는 게임을 구현하는 동시에 거버넌스와 성능을 유지합니다.
거버넌스 기반의 안전한 협업
내장형 보안, 규정 준수 및 거버넌스 제어를 통해 스튜디오, 플랫폼 및 규제 기관 전반에서 신뢰할 수 있는 분석과 데이터 공유를 지원합니다.
게임 업계주요 사용 사례
실시간 콘텐츠 및 이벤트
앱 업데이트 없이 시즌 이벤트, 기간 한정 오퍼 및 새로운 콘텐츠를 배포합니다.
플레이어 행동 분석
플레이어 참여 패턴을 모니터링하고 이탈 위험을 파악하여 게임플레이 루프를 최적화합니다.
동적 수익화
플레이어 세그먼트를 기반으로 개인화된 오퍼, A/B 테스트를 통해 최적화된 가격 및 타깃 프로모션을 제공합니다.
규제 대상 게임
규제 대상 게임 사업자의 고유한 마케팅, 운영, 규정 준수 및 위험 관리 요구 사항을 충족할 수 있도록 데이터 및 AI 제품을 구축합니다.
SNOWFLAKE PARTNER NETWORK
Snowflake 기반 에코시스템
데이터 및 서비스 제공업체로 구성된 Snowflake Partner Network는 Snowflake 환경의 원활한 마이그레이션부터 활용도 극대화 및 확장까지 전 과정을 지원합니다.
가이드
게임 산업개발자 가이드 살펴보기
프로덕션 환경에 바로 적용할 수 있는 Quickstart와 참조 아키텍처를 활용하여 더욱 빠르게 구축할 수 있습니다. Snowflake 전문가와 파트너가 제공하는 검증된 사용 사례, 관리 모범 사례 등도 살펴보세요.
결과 4개
Getting Started with Domo Marketing Mix Modelling
Getting Started with MediaWallah Enrichment Application
Getting Started with Player 360: Unlocking Churn Prediction and Game Optimization
30일 Snowflake Trial지금 시작하기
- 400 달러(USD) 상당의 크레딧 제공
- 즉시 이용 가능한 AI 데이터 클라우드
- 핵심 데이터 워크로드 지원
게임 산업을 위한 Snowflake
자주 묻는 질문
게임 기업에서 Snowflake를 도입할 때 자주 묻는 질문
Snowflake를 사용하면 대규모 플레이어 및 게임 플레이 데이터를 준실시간으로 수집하고 분석하여 참여도와 유지율을 높이고 라이브 운영을 최적화할 수 있습니다.
네. Snowflake는 사기 감지, 이상 감지, 책임감 있는 게임 모니터링과 같은 AI 및 ML 사용 사례를 지원하여 게임 기업이 플레이어를 보호하고 신뢰를 유지할 수 있도록 도와줍니다.
Snowflake는 엔터프라이즈급 보안, 거버넌스 및 규정 준수 역량을 제공하여 규제 대상 게임 사업자가 지역 및 업계 요건을 충족할 수 있도록 지원합니다.
네. Snowflake는 비디오 게임, 모바일 게임, 스포츠 베팅 및 규제 대상 도박을 비롯한 광범위한 게임 사용 사례를 확장 가능한 단일 데이터 플랫폼에서 모두 지원합니다.