게임 산업을 위한 Snowflake

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데이터 통합과 더 빨라진 인사이트로 플레이어의 만족도를 높이는 Wargaming

Hadoop 및 Google BigQuery에서 Snowflake로 마이그레이션한 Wargaming은 데이터를 활용하여 플레이어의 경험을 강화하고 게이밍 업계의 최첨단 혁신을 이끌고 있습니다.

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