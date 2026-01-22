게임 산업을 위한 Snowflake

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Snowflake World Tour가 여러분의 도시를 찾아갑니다

선도적인 팀들이 에이전트를 대규모로 배포하는 방식을 확인해 보세요. 가까운 개최 도시를 찾아보세요.

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Advertising, Media & Entertainment
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게임 산업을 위한Snowflake

플레이어, 게임플레이 및 수익화 데이터를 통합하여 대규모 환경에서도 참여도를 높이고 운영을 최적화하며 규제 요건에 대응하세요.

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가상 이벤트

Accelerate Advertising, Media & Entertainment

에이전틱 미래를 위한 구성 가능한 에코시스템 구축

개요

게임 기업이 Snowflake를 선택해야 하는 이유

Snowflake는 안전하고 확장 가능하며 AI 활용 준비가 완료된 데이터 플랫폼을 제공하여 비디오 게임의 플레이어 분석 및 라이브 운영부터 규제 대상 게임의 규정 준수 및 책임감 있는 게임 플레이에 이르기까지 게임 에코시스템 전반을 지원합니다.

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LiveOps 강화

게임 출시 후에도 지속적으로 업데이트, 관리 및 최적화하여 정적인 제품이 아닌 끊임없이 진화하는 플레이어 경험을 제공합니다.

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참여도와 무결성을 위한 AI

AI와 ML을 활용하여 개인화, 이탈 예측, 사기 탐지 및 책임 있는 게임을 구현하는 동시에 거버넌스와 성능을 유지합니다.

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거버넌스 기반의 안전한 협업

내장형 보안, 규정 준수 및 거버넌스 제어를 통해 스튜디오, 플랫폼 및 규제 기관 전반에서 신뢰할 수 있는 분석과 데이터 공유를 지원합니다.

Snowflake 고객사

Snowflake와 함께 앞서 나가는게임 업계 선도 기업

광고, 미디어 및 엔터테인먼트

데이터 통합과 더 빨라진 인사이트로 플레이어의 만족도를 높이는 Wargaming

Hadoop 및 Google BigQuery에서 Snowflake로 마이그레이션한 Wargaming은 데이터를 활용하여 플레이어의 경험을 강화하고 게이밍 업계의 최첨단 혁신을 이끌고 있습니다.

사례 읽기

  • 50만 달러(USD)Snowflake를 통한 연간 비용 절감액
  • 25% 평균 비용 절감률
활용 사례 읽기
woman wearing headset playing videogames

Snowflake를 선택하는
업계 선도 기업

게임 업계주요 사용 사례

Time

실시간 콘텐츠 및 이벤트

앱 업데이트 없이 시즌 이벤트, 기간 한정 오퍼 및 새로운 콘텐츠를 배포합니다.

Data Analytics

플레이어 행동 분석

플레이어 참여 패턴을 모니터링하고 이탈 위험을 파악하여 게임플레이 루프를 최적화합니다.

Finance Option

동적 수익화

플레이어 세그먼트를 기반으로 개인화된 오퍼, A/B 테스트를 통해 최적화된 가격 및 타깃 프로모션을 제공합니다.

Gaming

규제 대상 게임

규제 대상 게임 사업자의 고유한 마케팅, 운영, 규정 준수 및 위험 관리 요구 사항을 충족할 수 있도록 데이터 및 AI 제품을 구축합니다.

SNOWFLAKE PARTNER NETWORK

Snowflake 기반 에코시스템

데이터 및 서비스 제공업체로 구성된 Snowflake Partner Network는 Snowflake 환경의 원활한 마이그레이션부터 활용도 극대화 및 확장까지 전 과정을 지원합니다.

Snowflake 파트너 살펴보기
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가이드

게임 산업개발자 가이드 살펴보기

프로덕션 환경에 바로 적용할 수 있는 Quickstart와 참조 아키텍처를 활용하여 더욱 빠르게 구축할 수 있습니다. Snowflake 전문가와 파트너가 제공하는 검증된 사용 사례, 관리 모범 사례 등도 살펴보세요.

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Snowflake와 함께다음 단계로 나아가세요

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  • 400 달러(USD) 상당의 크레딧 제공
  • 즉시 이용 가능한 AI 데이터 클라우드
  • 핵심 데이터 워크로드 지원
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게임 산업을 위한 Snowflake

자주 묻는 질문

게임 기업에서 Snowflake를 도입할 때 자주 묻는 질문

Snowflake를 사용하면 대규모 플레이어 및 게임 플레이 데이터를 준실시간으로 수집하고 분석하여 참여도와 유지율을 높이고 라이브 운영을 최적화할 수 있습니다.

네. Snowflake는 사기 감지, 이상 감지, 책임감 있는 게임 모니터링과 같은 AI 및 ML 사용 사례를 지원하여 게임 기업이 플레이어를 보호하고 신뢰를 유지할 수 있도록 도와줍니다.

Snowflake는 엔터프라이즈급 보안, 거버넌스 및 규정 준수 역량을 제공하여 규제 대상 게임 사업자가 지역 및 업계 요건을 충족할 수 있도록 지원합니다.

네. Snowflake는 비디오 게임, 모바일 게임, 스포츠 베팅 및 규제 대상 도박을 비롯한 광범위한 게임 사용 사례를 확장 가능한 단일 데이터 플랫폼에서 모두 지원합니다.