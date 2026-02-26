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에너지 산업을 위한 Snowflake

IT, OT 및 IoT 데이터를 통합하여 준실시간 AI 인사이트를 확보하고 핵심 인프라를 보호하세요. 전력 및 유틸리티, 석유 및 가스의 전체 가치 사슬에서 운영 복원력과 수익성을 강화하세요.

Watch Now:

Siemens Energy: Cortex AI 기반 문서 챗봇 구축

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가상 이벤트

Accelerate Manufacturing

IT, OT 및 IoT 데이터를 활용해 엔터프라이즈 데이터 에이전트를 구현하는 방법을 알아보세요.

개요

안전한 AI 데이터 파운데이션으로 에너지 혁신 가속화

자산, 전력망, 시장 및 파트너 간의 사일로를 해소하세요. Snowflake는 복잡한 운영을 현대화하고 데이터 신뢰도를 높이며 안정적인 에너지 공급을 지원하는 데 필요한 안전하고 확장 가능한 기반을 제공합니다.

Platform diagram

안전한 운영을 위한 데이터 마이그레이션 및 현대화

여러 리전에 걸쳐 IT, OT 및 IoT 데이터를 안전하게 통합하세요. Snowflake는 거버넌스가 적용된 데이터 협업을 지원하여 핵심 인프라를 보호하고 규정 준수를 뒷받침하며 운영 무결성을 유지합니다.

AI icon

AI 활용에 적합한 데이터로 회복탄력성 강화

준실시간 운영, 자산 및 환경 데이터를 연결하여 예측 인사이트를 확보하세요. Snowflake는 에너지 기업이 운영 중단을 예방하고 현장 인력의 안전을 강화하며 서비스 복구 속도를 높일 수 있도록 지원합니다.

Scale icon

엔터프라이즈 데이터 에이전트로 수익성과 민첩성 최적화

운영, 영업 및 거래, 시장 데이터를 준실시간 AI 인사이트로 전환하세요. Snowflake는 팀이 위험을 관리하고 예측 정확도를 높이며 더 빠르게 의사 결정을 내려 수익을 안정화하고 성장을 뒷받침하도록 지원합니다.

Snowflake 고객사

에너지 업계 선도 기업

제조

 Snowflake AI 데이터 클라우드로 지능형 고객 엔진을 구축한 EDF

EDF는 Snowflake를 기반으로 고객 데이터 플랫폼을 현대화하여 거버넌스가 적용된 셀프서비스 분석과 더욱 신속한 ML 배포를 지원하고, 고객 서비스와 운영 효율성 및 지속 가능성을 향상하는 확장 가능한 AI 기반 고객 인텔리전스를 구현했습니다.

사례 읽기

  • 4배 연간 데이터 제품 출시량 증가 예상
  • 2개월 새로운 지능형 고객 엔진 구축 소요 기간
활용 사례 읽기
Business man smiling while looking at a computer

Snowflake와 함께하는
에너지 업계 선도 기업

에너지 라이프사이클 전반의 주요 사용 사례

탐색: 확신을 바탕으로 계획 및 투자

지질, 환경 및 시장 데이터를 통합하여 기회를 정확히 포착하고 수요를 예측하며 보유 자산 전반의 자본 계획 수립을 지원합니다.

Optimization

생산: 생산 및 자산 가동 시간 최적화

실시간 센서 및 운영 데이터를 예측 인사이트로 전환하여 자산 활용도를 높이고 유지 보수를 자동화하며 생산 마진을 최적화합니다.

Put Customers First

전달: 복잡한 네트워크 전반에서 안정적인 에너지 공급

일정, 물류 및 계량 데이터를 통합하여 공급 용량을 최적화하고 제약 요인을 예측하며 에너지를 안전하고 효율적으로 공급할 수 있도록 지원합니다.

Cost Savings

판매: 시장 리스크 관리 및 수익성 극대화

거래 및 고객 데이터를 통합하여 손익을 실시간으로 파악하고 예측을 정확도를 높이며 변동성이 큰 시장에서 AI 기반의 지능적인 의사 결정을 지원합니다.

SNOWFLAKE PARTNER NETWORK

Snowflake 기반 에코시스템

데이터 및 서비스 제공업체로 구성된 Snowflake Partner Network는 Snowflake 환경의 원활한 마이그레이션부터 활용도 극대화 및 확장까지 전 과정을 지원합니다.

Snowflake 파트너 살펴보기
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가이드

에너지 산업개발자 가이드 살펴보기

프로덕션 환경에 바로 적용할 수 있는 Quickstart와 참조 아키텍처를 활용하여 더욱 빠르게 구축할 수 있습니다. Snowflake 전문가와 파트너가 제공하는 검증된 사용 사례, 관리 모범 사례 등도 살펴보세요.

모든 가이드 보기

에너지 산업을 위한 Snowflake

자주 묻는 질문

에너지 기업에서 Snowflake를 도입할 때 자주 묻는 질문들을 확인해 보세요.

Snowflake Energy Solutions는 석유 및 가스 기업과 전력 및 유틸리티 공급업체가 에너지 가치 사슬 전반의 데이터를 연결하고, 거버넌스를 적용하고, 분석하도록 지원합니다. Snowflake AI 데이터 클라우드를 기반으로 구축된 이 솔루션은 분석, AI 및 거의 실시간에 가까운 의사 결정을 지원하여 안전하고 회복탄력성이 뛰어나며 수익성 높은 에너지 운영을 실현합니다.

에너지 기업은 데이터 및 AI 플랫폼을 통해 운영, 시장 및 엔터프라이즈 데이터를 대규모로 통합할 수 있습니다. 이러한 데이터를 신뢰할 수 있고 AI에 바로 활용할 수 있는 상태로 준비함으로써 자산 성능을 개선하고, 운영 중단을 예측하며, 계획을 최적화하고, 운영 전반에서 더 빠르고 정확한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

에너지 기업은 데이터 플랫폼을 활용하여 엔터프라이즈 시스템, 운영 기술 및 커넥티드 디바이스의 데이터를 거버넌스가 적용된 단일 기반으로 통합합니다. 이를 통해 자산, 사업장, 파트너 및 지역 전반에서 일관된 분석, 안전한 데이터 공유 및 거의 실시간에 가까운 인사이트 확보가 가능합니다.

AI는 에너지 가치 사슬 전반에서 수요 및 가격 예측, 자산 성능 최적화, 이상 징후 감지, 유지 보수 개선, 거래 및 리스크 관련 의사 결정 지원 등에 활용됩니다. 이를 통해 에너지 팀들은 문제 발생 후 대응하는 방식에서 벗어나 예측 중심의 운영 체계로 전환할 수 있습니다.

대표적인 사용 사례로는 예측 유지보수, 생산 및 발전 최적화, 전력망 및 네트워크 분석, 에너지 거래 및 리스크 관리, 수요 예측, 규제 보고, 고객 분석 등이 있습니다.

네, 그렇습니다. Snowflake는 민감한 에너지 데이터와 운영 데이터를 보호할 수 있도록 엔터프라이즈급 보안, 거버넌스 및 규정 준수 기능을 제공합니다. 따라서 고객은 규제 및 업계 요구 사항을 충족하면서 팀과 파트너 간에 데이터를 안전하게 관리하고 공유할 수 있습니다.