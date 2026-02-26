에너지 산업을 위한 Snowflake

Snowflake Energy Solutions는 석유 및 가스 기업과 전력 및 유틸리티 공급업체가 에너지 가치 사슬 전반의 데이터를 연결하고, 거버넌스를 적용하고, 분석하도록 지원합니다. Snowflake AI 데이터 클라우드를 기반으로 구축된 이 솔루션은 분석, AI 및 거의 실시간에 가까운 의사 결정을 지원하여 안전하고 회복탄력성이 뛰어나며 수익성 높은 에너지 운영을 실현합니다.