자산운용 및 자산관리를 위한 Snowflake
데이터 에코시스템을 통합하여 새로운 알파 창출 기회를 발굴하고 운영 비용을 대폭 절감하며 초개인화된 클라이언트 경험을 제공하는 동시에, 엄격한 규제 요건도 준수할 수 있습니다.
개요
자산운용 및 자산관리 기업이 Snowflake를 선택해야 하는 이유
정형 시장 데이터, 비정형 리서치 뉴스 및 대안 데이터 세트를 통합하여 규정 준수에 영향을 주지 않으면서 최첨단 리서치, 예측 기반 리스크 관리 및 지능형 클라이언트 자문 서비스를 안정적으로 고도화할 수 있습니다.
AI로 투자 인텔리전스 역량 강화
대화형 AI를 활용하여 시장 데이터를 경쟁력 있는 인사이트로 전환합니다. 복잡한 워크플로우 없이 자연어를 통해 실시간 포트폴리오 분석, 리스크 평가 및 클라이언트 개인화 기능을 이용할 수 있습니다.
투자 운영 전반의 데이터 에코시스템 통합
Snowflake Marketplace를 통해 시장 데이터, 클라이언트 정보, 규제 데이터 피드 및 대안 데이터 세트를 단일 플랫폼에서 연결하여 데이터 사일로를 해소합니다.
내장형 거버넌스 및 규정 준수 제어로 보안 간소화
AI 기반 거버넌스 기능, 자동화된 감사 추적, 규제 보고 및 세분화된 개인정보 보호 제어를 통해 수탁자 의무 기준을 준수하고 투자 전반에서 지속적인 규정 준수를 지원합니다.
자산운용 및 자산관리주요 사용 사례
투자 분석 및 퀀트 리서치
데이터 이동 없이, 쿼리에 바로 사용할 수 있는 데이터에 즉시 액세스하고, 멀티팩터 모델을 구축하며, 백테스트와 리스크 분석까지 원활하게 수행합니다.
Investor 360
AI 기반 상품 분석, 예측 기반 추천 및 자동화된 클라이언트 인사이트를 통해 개인화된 투자 전략을 제공합니다.
리스크 관리 및 규제 보고
통합된 고성능 데이터 파운데이션을 활용하여 리스크 계산 속도를 높이고 다양한 국가 및 지역별 규제 요건에 대응합니다.
ESG 투자
투자 전략 전반에서 일관된 실시간 ESG 데이터를 통해 정보에 입각한 투자 의사 결정과 더 나은 클라이언트 성과를 지원합니다.
SNOWFLAKE PARTNER NETWORK
Snowflake 기반 에코시스템
데이터 및 서비스 제공업체로 구성된 Snowflake Partner Network는 Snowflake 환경의 원활한 마이그레이션부터 활용도 극대화 및 확장까지 전 과정을 지원합니다.
가이드
자산운용 및 자산관리개발자 가이드 살펴보기
프로덕션 환경에 바로 적용할 수 있는 Quickstart와 참조 아키텍처를 활용하여 더욱 빠르게 구축할 수 있습니다. Snowflake 전문가와 파트너가 제공하는 검증된 사용 사례, 관리 모범 사례 등도 살펴보세요.
30일 Snowflake Trial지금 시작하기
- 400 달러(USD) 상당의 크레딧 제공
- 즉시 이용 가능한 AI 데이터 클라우드
- 핵심 데이터 워크로드 지원
자산운용 및 자산관리를 위한 Snowflake
자주 묻는 질문
Snowflake와 함께하는 데이터 및 AI 여정에 도움이 되는 자주 묻는 질문과 답변을 확인해 보세요.
자산운용 및 자산관리를 위한 Snowflake는 시장 데이터, 클라이언트 정보, 포트폴리오 보유 자산 및 대안 데이터 세트 등 파편화된 금융 데이터를 단일 거버넌스 환경으로 통합하는 플랫폼으로, 투자 분석, 리스크 관리 및 클라이언트 개인화를 위한 네이티브 AI 기능을 제공합니다.
Snowflake 고객은 AI 데이터 클라우드를 활용하여 데이터 관련 문제를 해결하고 AI 혁신을 가속화합니다. 특히 WAM 조직에서 Snowflake AI 데이터 클라우드를 활용하면 다음과 같은 영역을 혁신할 수 있습니다.
투자 분석 및 퀀트 리서치: 멀티팩터 모델링, 백테스팅 및 알파 창출 지원
Consumer 360 및 개인화: 맞춤형 투자 전략 수립을 위한 종합적인 클라이언트 뷰 생성
리스크 관리 및 규제 보고: 실시간 VaR 분석, 스트레스 테스트 및 규정 준수 프로세스 자동화 지원
ESG 투자: 지속 가능성 데이터 통합 및 ESG 스코어링 모델 지원
- 포트폴리오 최적화: 동적 리밸런싱 및 성능 기여도 분석 지원
Snowflake 고객은 통합 데이터 파운데이션을 활용하여 여러 지역의 다양한 규제를 보고하고 준수하는 과정에서 투명성과 일관성을 높이고 있습니다.
대표적인 대응 사례는 다음과 같습니다.
MiFID II & EMIR: 거래 보고 지원 및 거래 투명성 확보
AIFMD 및 Form PF: 대체투자펀드 공시 생성
SFDR: 지속 가능한 금융 공시 요건 대응
바젤 III 및 FRTB: 자본 적정성 및 시장 리스크 프레임워크 지원
- GDPR 및 PCI DSS: 데이터 개인정보 보호 및 보안 요구 사항 준수 지원
Snowflake를 사용하는 자산운용 및 자산관리 기업은 전체 데이터 수명 주기를 획기적으로 가속화하여 혁신적인 비즈니스 성과를 달성할 수 있습니다. 투자 팀은 퀀트 분석가의 데이터 준비 시간을 대폭 단축하여 수작업 엔지니어링 대신 알파 창출에 집중할 수 있습니다.
이러한 효율성은 보고 분석 팀에도 이어져, 간소화된 워크플로우와 자동화된 제공 프로세스를 통해 생산성을 크게 높일 수 있습니다. 또한 투자 분석을 위한 쿼리 성능을 향상하여 전례 없는 속도로 인사이트를 제공하고 실시간 의사 결정을 지원합니다. 아울러 파편화된 레거시 시스템을 통합 데이터 파운데이션으로 통합하여 서비스 수준의 가용성을 높이고 운영 비용 절감을 크게 절감함으로써 비즈니스 회복탄력성을 강화할 수 있습니다.
Snowpark의 네이티브 Python 지원 덕분에 데이터 이동 없이 퀀트 분석가가 직접 ML 모델을 구축하고 배포할 수 있습니다. 또한 Snowflake Marketplace에서 제공되는 사전 통합된 시장 데이터와 자동화된 피처 엔지니어링을 활용하면 모델 개발 기간을 수주에서 단 며칠로 단축할 수 있습니다.
에이전틱 AI는 정해진 범위 내에서 실시간 포트폴리오 리밸런싱과 리스크 모니터링부터 개인화된 클라이언트 추천에 이르기까지 자율적인 투자 의사결정을 지원합니다. AI 에이전트는 시장 신호를 처리하고 거래를 실행하며 클라이언트 보고서를 생성하는 동시에, 전략적 의사 결정에 대해서는 사람의 감독이 이루어질 수 있도록 지원합니다.