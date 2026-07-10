자산운용 및 자산관리를 위한 Snowflake

에이전틱 AI는 정해진 범위 내에서 실시간 포트폴리오 리밸런싱과 리스크 모니터링부터 개인화된 클라이언트 추천에 이르기까지 자율적인 투자 의사결정을 지원합니다. AI 에이전트는 시장 신호를 처리하고 거래를 실행하며 클라이언트 보고서를 생성하는 동시에, 전략적 의사 결정에 대해서는 사람의 감독이 이루어질 수 있도록 지원합니다.