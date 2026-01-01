SOLUTIONS PAR SECTEUR

L’AI Data Cloud pour le secteur de l’industrie aide les industriels, dont ceux du secteur de l’automobile ou de l’énergie, à faire converger plus rapidement les données IT et OT, à déployer l’IA/ML et à partager en toute sécurité des données sur toute la chaîne de valeur, afin de gagner en rentabilité, d’accélérer le temps de cycle et d’améliorer les rendements.