Aller au contenu

Expedition. Gratuit, virtuel, du 3 au 6 novembre.

Pistes techniques pour les professionnels, résultats pour les dirigeants.

S’inscrire

TOUS LES SECTEURS

SOLUTIONS PAR SECTEUR

L’AI Data Cloud de Snowflake propose des solutions pour tous les secteurs. Stimulez l’innovation grâce à des applications, des analyses et une IA puissantes, conçues pour les besoins spécifiques de votre entreprise.

Vidéo:

Snowflake, la data au quotidien

Des marques majeures du secteur des médias font confiance à Snowflake pour mobiliser leurs données

MMDS Report cover
RAPPORT

Le Modern Marketing Data Stack 5e édition

La 5e édition explique comment les agents d’IA transforment le fonctionnement des modèles de marketing et ce qui fait la différence entre les entreprises qui tirent profit de l'IA et celles qui n’en sont encore qu’à l’expérimentation.

Découvrez tous les secteurs

Publicité, médias et divertissement

Décloisonnez vos données, simplifiez les échanges et collaborez en toute confiance avec vos partenaires de l'écosystème des médias, du divertissement et de la publicité. Tirez parti d’un écosystème ouvert et interopérable pour personnaliser l’expérience de vos audiences tout en préservant la gouvernance et la confidentialité de vos données.

En savoir plus

Services financiers

Simplifiez votre architecture data et IA d’entreprise en privilégiant l’interopérabilité, les normes ouvertes et la sécurité. Tirez parti d’un écosystème de données, de solutions et de modèles d’IA de pointe dans le domaine des services financiers pour optimiser les flux de travail dans les secteurs des achats, des ventes, des assurances et des paiements.

En savoir plus

Santé et sciences de la vie

Créez un socle data et IA fiable, fondé sur les normes du secteur telles que HL7/FHIR, OMOP, FAIR, GxP et TEFCA, pour exploiter des informations sur toutes vos données multimodales avec confiance et interopérabilité. Accélérez les flux de travail clés de votre organisation pour améliorer la santé des patients, faire progresser la recherche, optimiser les supply chains, réduire les coûts d'exploitation et plus encore, tout en respectant une conformité stricte.

En savoir plus

Industrie

L’AI Data Cloud pour le secteur de l’industrie aide les industriels, dont ceux du secteur de l’automobile ou de l’énergie, à faire converger plus rapidement les données IT et OT, à déployer l’IA/ML et à partager en toute sécurité des données sur toute la chaîne de valeur, afin de gagner en rentabilité, d’accélérer le temps de cycle et d’améliorer les rendements.

En savoir plus

Secteur public

Transformez vos masses de données cloisonnées en informations exploitables pour moderniser les services publics, renforcer la préparation et la résilience des missions essentielles et améliorer les parcours de réussite scolaire. Partagez et analysez des données en toute sécurité, collaborez sans contraintes entre agences et partenaires, et jetez les bases d’une IA fiable.

En savoir plus

Retail et grande distribution

Développez votre activité et offrez des expériences client pertinentes. Réduisez vos coûts grâce à une supply chain agile et des opérations efficaces.

En savoir plus

Télécommunications

Décloisonnez vos données, au sein de votre organisation comme à l'échelle de votre écosystème pour y accéder en toute sécurité et en temps quasi réel. Développez des modèles de machine learning et transformez vos données en décisions plus rapides et plus éclairées.

En savoir plus
telecom towers

Tourisme et hôtellerie

Profitez d’une plateforme data unifiée pour offrir à vos clients des séjours et des voyages d’exception. Développez et déployez des LLM et des modèles de ML capables de simplifier le traitement de vos données clients, d’optimiser vos prévisions de la demande et de satisfaire vos clients, le tout avec une sécurité de pointe et une gouvernance unifiée.

En savoir plus
hotel reception check in

CLIENTS

LES LEADERS DU SECTEUR CHOISISSENT SNOWFLAKE

Santé et sciences de la vie

services financiers

Télécommunications

secteur public

publicité, médias et divertissement

Santé et sciences de la vie

Pfizer accélère l’accès à l’information et traite ses données 4 fois plus rapidement avec Snowpark

En migrant vers Snowflake, le géant de l’industrie pharmaceutique a unifié ses unités commerciales grâce à un meilleur accès aux informations et à un partage de données transparent, tout en limitant son coût total de possession (TCO).

Lire le témoignage

  • 19 000 heures gagnées sur une année grâce au traitement plus rapide des données
  • 57 % de réduction du TCO par rapport à la solution précédente
Lire l’étude de cas
Pfizer logo

Services financiers

« Avec Snowflake, nos clients disposent de leurs données beaucoup plus rapidement, et nous déployons deux fois moins d’efforts et de ressources. »

Jeff Shortis
Alpha Data Platform Product Owner, State Street 

Lire le témoignage

  • 25x plus de productivité pour les équipes d’exploitation des données
  • 87 % de fausses alertes en moins concernant des erreurs de données
Lire l’étude de cas
Woman looking at an ipad

Télécommunications

Grâce à l’AI Data Cloud de Snowflake, nous avons pu exploiter et intégrer les données pour extraire des informations. Avoir des données à portée de main nous a permis d’augmenter notre chiffre d’affaires, et donc de devenir plus rentables et, surtout, d’améliorer nos expériences clients. »

Andy Markus
Chief Data Officer, AT&T

Lire le témoignage

  • 84 % d’économies sur les coûts annuels estimés, grâce à la mise en cache des résultats
  • <1 seconde pour répondre à 90 % des requêtes utilisateurs via des tableaux de bord en libre‑service
Lire l’étude de cas
Two coworkers looking at a computer together

Publicité, médias et divertissement

Merkle améliore l’expérience client tout en assurant la gouvernance et la sécurité des données

Merkle, une société de dentsu, consolide les données sensibles et collabore avec ses clients dans Snowflake. Le résultat ? Un environnement de données plus efficace et fiable qui accélère l'accès aux données et réduit les risques.

Lire le témoignage

  • 64 % d’accélération du cycle de développement des données
  • 20 % d’économies estimées
Lire le témoignage
Woman outside at a music festival

Where Data Does More

Essai gratuit
Démo