TOUS LES SECTEURS
SOLUTIONS PAR SECTEUR
L’AI Data Cloud de Snowflake propose des solutions pour tous les secteurs. Stimulez l’innovation grâce à des applications, des analyses et une IA puissantes, conçues pour les besoins spécifiques de votre entreprise.
Unifiez vos données pour stimuler l’innovation sur une plateforme unique
Découvrez tous les secteurs
Publicité, médias et divertissement
Décloisonnez vos données, simplifiez les échanges et collaborez en toute confiance avec vos partenaires de l'écosystème des médias, du divertissement et de la publicité. Tirez parti d’un écosystème ouvert et interopérable pour personnaliser l’expérience de vos audiences tout en préservant la gouvernance et la confidentialité de vos données.
Services financiers
Simplifiez votre architecture data et IA d’entreprise en privilégiant l’interopérabilité, les normes ouvertes et la sécurité. Tirez parti d’un écosystème de données, de solutions et de modèles d’IA de pointe dans le domaine des services financiers pour optimiser les flux de travail dans les secteurs des achats, des ventes, des assurances et des paiements.
Santé et sciences de la vie
Créez un socle data et IA fiable, fondé sur les normes du secteur telles que HL7/FHIR, OMOP, FAIR, GxP et TEFCA, pour exploiter des informations sur toutes vos données multimodales avec confiance et interopérabilité. Accélérez les flux de travail clés de votre organisation pour améliorer la santé des patients, faire progresser la recherche, optimiser les supply chains, réduire les coûts d'exploitation et plus encore, tout en respectant une conformité stricte.
Industrie
L’AI Data Cloud pour le secteur de l’industrie aide les industriels, dont ceux du secteur de l’automobile ou de l’énergie, à faire converger plus rapidement les données IT et OT, à déployer l’IA/ML et à partager en toute sécurité des données sur toute la chaîne de valeur, afin de gagner en rentabilité, d’accélérer le temps de cycle et d’améliorer les rendements.
Secteur public
Transformez vos masses de données cloisonnées en informations exploitables pour moderniser les services publics, renforcer la préparation et la résilience des missions essentielles et améliorer les parcours de réussite scolaire. Partagez et analysez des données en toute sécurité, collaborez sans contraintes entre agences et partenaires, et jetez les bases d’une IA fiable.
Retail et grande distribution
Développez votre activité et offrez des expériences client pertinentes. Réduisez vos coûts grâce à une supply chain agile et des opérations efficaces.
Télécommunications
Décloisonnez vos données, au sein de votre organisation comme à l'échelle de votre écosystème pour y accéder en toute sécurité et en temps quasi réel. Développez des modèles de machine learning et transformez vos données en décisions plus rapides et plus éclairées.
Tourisme et hôtellerie
Profitez d’une plateforme data unifiée pour offrir à vos clients des séjours et des voyages d’exception. Développez et déployez des LLM et des modèles de ML capables de simplifier le traitement de vos données clients, d’optimiser vos prévisions de la demande et de satisfaire vos clients, le tout avec une sécurité de pointe et une gouvernance unifiée.
CLIENTS
LES LEADERS DU SECTEUR CHOISISSENT SNOWFLAKE
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