애드테크 및 마테크를 위한 Snowflake

Snowflake는 대규모 환경에서 준실시간 데이터 수집 및 분석을 지원하여 팀이 캠페인 성과를 모니터링하고, 전략을 신속하게 조정하며, 마케팅 수명 주기 전반에서 더 나은 성과를 달성하도록 돕습니다.