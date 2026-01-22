활용 사례
애드테크 및 마테크를위한 Snowflake
광고 및 마케팅 생태계 전반의 데이터를 통합하세요. AI 데이터 클라우드를 활용하면 마케터, 에이전시 및 기술 제공업체는 ROI를 입증할 수 있을 뿐만 아니라, 데이터 이동 없이 인사이트를 활성화하고 차세대 고객 경험을 더욱 빠르고 안전하게 구축할 수 있습니다.
개요
애드테크 및 마테크 조직이 Snowflake를 선택해야 하는 이유
Snowflake는 확장성과 거버넌스를 갖추고 AI 활용에 최적화된 데이터 플랫폼을 제공함으로써 애드테크 및 마테크 조직이 데이터를 활성화하고 안전하게 협업하여 광고 생태계 전반에서 더 나은 성과를 창출할 수 있도록 지원합니다.
통합 데이터로 광고비 대비 수익(ROAS) 입증
퍼스트 파티, 세컨드 파티 및 서드 파티 데이터를 안전하게 준비, 통합 및 분석하여 캠페인 성과를 비즈니스 성과와 연결하고 채널 전반에서 고도화된 기여도 분석을 지원합니다.
데이터 이동이나 복제 없이 인사이트 활성화
데이터와 애플리케이션을 Snowflake를 통해 고객에게 직접 제공하여 데이터 품질을 개선하고, 지연 시간과 데이터 중복을 줄이며, 강력한 거버넌스 제어를 구현합니다.
AI로 인텔리전스 가속화
Snowflake Cortex AI를 통해 데이터에서 직접 모델과 AI 에이전트를 실행하여 지능형 제품을 구축하고 예측 인사이트 도출과 실시간 의사 결정을 지원합니다.
애드테크 및 마테크주요 사용 사례
Snowflake 기반 고객 대면 애플리케이션 강화
아이덴티티 확인부터 활성화에 이르기까지 AI 기반 솔루션을 구축, 배포 및 수익화합니다.
고급 제품 및 비즈니스 인텔리전스 확보
제품 및 기술 파트너 네트워크의 성과를 파악하여 제품 전략을 개선하고 생태계 성장을 가속화합니다.
데이터 세트 수익화
Snowflake Marketplace를 통해 고객에게 데이터 세트를 제공함으로써 비용이 많이 드는 통합 과정이나 파이프라인 없이 바로 활용할 수 있도록 합니다.
최신 마케팅 데이터 스택에 합류
데이터 이동이나 복제 없이 고객의 Snowflake 인스턴스에 도구와 기술을 제공하여 구성 가능성을 극대화합니다.
가이드
애드테크 및 마테크개발자 가이드 살펴보기
프로덕션 환경에 바로 적용할 수 있는 Quickstart와 참조 아키텍처를 활용하여 더욱 빠르게 구축할 수 있습니다. Snowflake 전문가와 파트너가 제공하는 검증된 사용 사례, 관리 모범 사례 등도 살펴보세요.
결과 4개
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애드테크 및 마테크를 위한 Snowflake
자주 묻는 질문
AI 데이터 클라우드가 애드테크 및 마테크 업계를 지원하는 방식과 관련해 자주 묻는 질문
Snowflake는 안전한 데이터 공유 및 클린룸 솔루션을 통해 개인정보 보호 기반의 데이터 협업을 지원하여, 브랜드, 퍼블리셔 및 플랫폼이 민감한 원본 데이터를 이동하지 않고도 인사이트를 기반으로 협업할 수 있도록 합니다.
네. Snowflake는 채널, 플랫폼 및 형식 전반의 퍼스트 파티, 세컨드 파티 및 서드 파티 데이터를 단일 진실 공급원으로 통합하여 마케팅 성과를 더욱 쉽게 활성화, 분석 및 측정할 수 있도록 지원합니다.
Snowflake는 대규모 환경에서 준실시간 데이터 수집 및 분석을 지원하여 팀이 캠페인 성과를 모니터링하고, 전략을 신속하게 조정하며, 마케팅 수명 주기 전반에서 더 나은 성과를 달성하도록 돕습니다.
네. Snowflake는 데이터 클린룸을 위한 유연한 기반을 제공하고 선도적인 ID 및 측정 파트너와 협력하고 있으며, 이를 통해 조직이 개인정보 보호 및 규제 요건에 대응하면서 데이터를 책임감 있게 활성화할 수 있도록 지원합니다.