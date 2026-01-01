“AT&T는 워낙 방대한 양의 데이터를 다루기 때문에 데이터 민주화가 정말 중요합니다.”라고 Markus는 말합니다. 이 목표를 달성하려면 데이터 팀은 단순하지만 강력한 비즈니스 인텔리전스 도구에 대한 비즈니스 팀의 급증하는 수요를 따라잡아야 합니다.

AT&T는 스토리지와 컴퓨팅이 분리되어 있는 Snowflake 덕분에 다른 비즈니스 단위에 영향을 미치지 않고 각 비즈니스 단위별로 새로운 기능 또는 제품을 배포하여 사용자 요구에 더 신속하고 민첩하게 대응하고 있습니다. 과거에는 내부 팀을 위한 새로운 솔루션을 런칭하는 데도 몇 주 또는 몇 달이 걸렸지만 이제는 며칠이면 충분합니다.

데이터 팀은 신제품 출시 외에 기존 도구를 최적화하는 방법도 평가합니다. 그 대표적인 예가 myRESULTS입니다. myRESULTS는 13년 전 AT&T가 이전 솔루션을 정교하게 조정하여 구축한 인터랙티브 보고 애플리케이션으로 처음에는 약 10개의 리테일 지표를 추적하는 단일 대시보드로 시작했지만, 이후 화면이 수십 개로 늘어나, 내부 사용자 수천 명이 비즈니스 전반의 지표를 추적하기 위해 매일 사용하는 애플리케이션으로 진화했습니다.

그러나 사용량 급증에 따라 관련 비용, 복잡성, 동시성 과제도 증가하게 되자 AT&T는 Snowflake로 눈을 돌리게 되었습니다. 처음에 AT&T는 과연 Snowflake가 기존 애플리케이션의 성능을 따라잡을 수 있을지 회의적이었습니다. 하지만 데이터 팀은 마이그레이션 과정에서 Java 기반 프론트엔드에서 API 호출을 위해 Stored Procedure를 사용했고 이로써 Stored Procedure를 특정 가상 웨어하우스에 ‘고정’하여, 각 프로시저의 워크로드를 그에 상응하는 웨어하우스에 매칭할 수 있었고, 결과적으로 이전 플랫폼의 매크로 API 호출에 비해 이점을 제공할 수 있었습니다.