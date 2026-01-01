고객 사례
AT&T, 예상 연간 비용은 84% 절감하고 인사이트는 더욱 신속하게 제공
업계 선도 기업인 AT&T는 Snowflake로 전환함으로써 비용 절감과 성능 개선을 실현하는 동시에 의사 결정 및 고객 경험 제고를 위해 더 많은 사내 팀들이 강력한 인사이트에 거의 실시간으로 액세스할 수 있도록 지원합니다.
주요 성과:
84%
결과 캐싱을 통한 예상 연간 비용 절감률
<1
셀프서비스 대시보드를 통해 사용자 쿼리의 90%, 1초 이내 응답
업종Telecom
위치Dallas, TX
사람과 세계를 연결하는 기업
오늘날처럼 인터넷으로 연결된 세상에서는 셀룰러 데이터 서비스나 WiFi 없이는 할 수 있는 일이 많지 않습니다. 그렇기 때문에 AT&T가 필요합니다. 1885년에 설립된 통신 대기업 AT&T는 지난 수십 년 동안 진화를 거듭하며 최고의 기술과 서비스를 통해 사람들을 세계와 연결하겠다는 비전을 지속적으로 실현해 왔습니다.
그리고 마침내 그 노력은 결실을 맺었습니다. AT&T는 이제 1억 명이 넘는 미국 소비자와 미국 Fortune지 선정 1000대 기업 거의 모두에 스마트 솔루션과 모바일 및 광대역 서비스를 제공하고 있습니다. 이렇게 광범위한 고객층에 걸쳐 높은 수요를 충족하고 탁월한 경험을 제공하려면 AT&T는 매일 수백 페타바이트의 데이터를 효율적으로 처리할, 강력하고 사용하기 쉬운 데이터 관리 시스템이 필요합니다. 그러나 Hadoop 등 기존의 복잡한 온프레미스 시스템하에서는 비즈니스 속도는 느려지고 비용은 늘어만 갔습니다. 하지만 이제는 Snowflake 통신 산업 데이터 클라우드를 통해 데이터로부터 더 많은 가치를 창출하고 성능을 향상시킴과 동시에 비용도 절감하고 있습니다.
"Snowflake 데이터 클라우드 덕분에 데이터를 활용하고 통합하여 인사이트를 창출할 수 있었습니다. 데이터를 손쉽게 활용할 수 있게 되면서 수익이 증가하고, 비용 효율성이 높아졌으며, 무엇보다도 고객 경험이 개선되고 있습니다."
Andy Markus
주요 내용
내부 런칭 시간 단축: AT&T는 최신 클라우드 기반 데이터 플랫폼으로 전환하여 성능을 개선하고 비용을 절감하는 동시에 새로운 기능과 제품을 내부 팀에 더욱 빠르게 런칭할 수 있게 됐습니다.
고객 경험 제고: AT&T는 AT&T myRESULTS 리포팅 애플리케이션을 이전 플랫폼에서 Snowflake로 마이그레이션하여 비즈니스 사용자에게 엔터프라이즈 전반에 걸쳐 단일 진실 공급원을 제공함으로써 고객 서비스 및 네트워크 문제 해결을 개선하고 있습니다.
운영 복잡성 감소: AT&T는 데이터 관리 시스템을 간소화하고 데이터를 민주화함으로써 데이터 근원지에서 사용자 공유까지 도달하는 데 필요한 단계 수를 줄여, 데이터 수집 및 분석에서부터 인사이트 확보 및 보다 스마트한 의사 결정에 이르기까지의 시간을 단축했습니다.
효율성 증대 및 의사 결정 개선을 위한 ‘황금’ 진실 공급원
매일 AT&T 네트워크를 통해 이동하는 데이터는 무려 수백 페타바이트에 이릅니다. 하지만 이 방대한 양의 정보가 가치 있으려면 사용자가 빠르게 액세스하고 조치를 취할 수 있어야 합니다. AT&T의 최고 데이터 책임자(CDO) Andy Markus는 “Snowflake 이전에는 온프레미스 데이터 환경이 매우 복잡했고 이로 인해 속도와 비용 측면 모두에서 비즈니스 파트너의 운영 환경이 더욱 비효율적으로 변해갔습니다.”라고 말합니다.
특히, 저장 및 처리에 Hadoop을 사용하는 AT&T의 모놀리식 온프레미스 데이터 웨어하우스 때문에 방대한 데이터를 수집, 저장, 공유, 처리하는 데 어려움을 겪었습니다. 하지만 Snowflake 통신 산업 데이터 클라우드로 전환한 덕분에 Markus CDO와 데이터 팀은 비즈니스 전반에서 데이터 민주화를 이루겠다는 목표를 달성하게 되었습니다.
"Snowflake 데이터 클라우드는 클라우드 우선, 클라우드 네이티브 방식으로 매우 탄력적인 데이터 관리 기능을 제공하여 데이터의 진정한 통합을 실현하고 단일 진실 공급원을 유지하여 모두가 같은 정보를 공유할 수 있게 해주었습니다."
Andy Markus
비용 절감과 동시에 성능도 개선
“AT&T는 워낙 방대한 양의 데이터를 다루기 때문에 데이터 민주화가 정말 중요합니다.”라고 Markus는 말합니다. 이 목표를 달성하려면 데이터 팀은 단순하지만 강력한 비즈니스 인텔리전스 도구에 대한 비즈니스 팀의 급증하는 수요를 따라잡아야 합니다.
AT&T는 스토리지와 컴퓨팅이 분리되어 있는 Snowflake 덕분에 다른 비즈니스 단위에 영향을 미치지 않고 각 비즈니스 단위별로 새로운 기능 또는 제품을 배포하여 사용자 요구에 더 신속하고 민첩하게 대응하고 있습니다. 과거에는 내부 팀을 위한 새로운 솔루션을 런칭하는 데도 몇 주 또는 몇 달이 걸렸지만 이제는 며칠이면 충분합니다.
데이터 팀은 신제품 출시 외에 기존 도구를 최적화하는 방법도 평가합니다. 그 대표적인 예가 myRESULTS입니다. myRESULTS는 13년 전 AT&T가 이전 솔루션을 정교하게 조정하여 구축한 인터랙티브 보고 애플리케이션으로 처음에는 약 10개의 리테일 지표를 추적하는 단일 대시보드로 시작했지만, 이후 화면이 수십 개로 늘어나, 내부 사용자 수천 명이 비즈니스 전반의 지표를 추적하기 위해 매일 사용하는 애플리케이션으로 진화했습니다.
그러나 사용량 급증에 따라 관련 비용, 복잡성, 동시성 과제도 증가하게 되자 AT&T는 Snowflake로 눈을 돌리게 되었습니다. 처음에 AT&T는 과연 Snowflake가 기존 애플리케이션의 성능을 따라잡을 수 있을지 회의적이었습니다. 하지만 데이터 팀은 마이그레이션 과정에서 Java 기반 프론트엔드에서 API 호출을 위해 Stored Procedure를 사용했고 이로써 Stored Procedure를 특정 가상 웨어하우스에 ‘고정’하여, 각 프로시저의 워크로드를 그에 상응하는 웨어하우스에 매칭할 수 있었고, 결과적으로 이전 플랫폼의 매크로 API 호출에 비해 이점을 제공할 수 있었습니다.
35%
Snowflake 비용 최적화를 통한 비용 절감률
보고 애플리케이션을 Snowflake로 마이그레이션한 AT&T는 더 빠른 성능을 발휘하는 비용 효율적인 대안을 마련하였으며, 이는 회사의 순익 개선에도 도움이 되었습니다. AT&T의 리드 솔루션 아키텍트 Chris Goldston은 “결과 캐싱과 Snowflake 마이그레이션 덕분에 운영 비용을 당초 예상치의 6분의 1 수준으로 절감했습니다. 또한, 지난 몇 달 동안 최적화를 추가로 진행한 결과, 이미 절감된 비용에서 35%를 더 절감할 수 있었습니다.”라고 말합니다.
보다 신속한 보고를 통한 팀 간 의사 결정 개선
Snowflake을 기반으로 새롭게 변신한 myRESULTS는 이제 본사, 콜센터, 리테일 지점, 파트너 공급업체, 경영진의 데이터를 모두 통합하는 셀프서비스 분석 애플리케이션으로 거듭났습니다. 그간 약 11만 5,000명으로 늘어난 사용자는 이제 80여 개 사용자 지정 화면에 액세스하여 실시간 영업 보고, 과거 데이터 동향, 주문 수명 주기 데이터, 고객 설문조사 등을 확인할 수 있습니다. myRESULTS는 또한, 2,700여 개 지표와 사용자 지정 가능한 데이터 세트가 담긴 사전 계산된 라이브러리와 230개가 넘는 개별 API를 갖추고 있습니다.
매일 약 3만 5,000명의 고유 사용자가 100만 건 이상의 API 호출을 수행하고 있으며, 데이터 요청의 90%는 1초 이내에 응답합니다. 이러한 빠른 응답 덕분에 전 세계 AT&T 팀들은 더 많은 정보를 바탕으로 보다 신속하게 결정을 내릴 수 있으며, 이는 궁극적으로 수익 창출과 고객 경험 향상에 기여할 수 있습니다.
데이터 기반 혁신
AT&T는 Snowflake의 중앙 리포지토리, 확장 가능한 인프라, 사용 편의성을 데이터 백본으로 활용하여 현재 더 많은 데이터 제품을 혁신하고 있습니다. 다양한 부서의 데이터를 매칭하여 개인화된 마케팅 캠페인과 고객 경험을 향상하는 새로운 서비스 또는 제품을 제공하는 애플리케이션도 여기에 포함될 수 있습니다. AT&T는 또한 Snowflake 마켓플레이스를 통해, 통신 서비스 공급자에게 데이터 세트 및 애플리케이션의 사용 및 판매 기능을 제공하기 위한 제품을 추가하고 있습니다.
AT&T는 레거시 온프레미스 시스템에서 클라우드로 마이그레이션함으로써 대용량 데이터 볼륨과 복잡한 워크플로우를 처리하는 데 있어 성능, 민첩성, 속도 및 비용 효율성을 모두 개선했습니다. 선도적 통신 서비스 공급자 AT&T는 이제 데이터를 활용하여 혁신을 진전시키고 새로운 수익원을 창출하고 운영을 최적화하고 있으며, 무엇보다 사람들을 세상과 더욱 효과적으로 연결하고 있습니다.