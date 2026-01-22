팟캐스트
스포츠를 위한Snowflake
데이터 액세스 환경을 통합하고 간소화하여 팬 참여를 촉진하고 운영 효율성을 최적화하며 데이터 기반 의사 결정을 더욱 신속하게 내릴 수 있도록 지원하세요.
개요
스포츠 조직이 Snowflake를 선택해야 하는 이유
에코시스템 전반에서 스포츠 조직에 필요한 플랫폼, 협업 및 AI 역량을 모두 제공하는 것은 Snowflake뿐입니다.
팬 및 선수 데이터를 통합하는 단일 플랫폼
데이터 사일로를 없애고 모든 소스, 볼륨, 형식의 팬 및 선수 데이터를 하나의 직관적인 플랫폼에서 연결하세요.
간편하고 효율적이며 신뢰할 수 있는 AI
업계 최고 수준의 거버넌스와 총소유비용으로 최신 AI 및 ML 통합의 복잡성을 제거하세요.
확장 가능한 협업
프런트 오피스와 백 오피스에서 파트너에 이르기까지 모든 조직 구성원에게 안전한 분석과 통합된 거버넌스를 제공하는 협업 플랫폼으로 팬 채널과 선수 데이터 소스를 더욱 효과적으로 연결하세요.
스포츠 에코시스템주요 사용 사례
팬 경험 개인화
팬들이 데이터 기반 시각화 자료를 추가하고, 응원 팀이나 판타지 스포츠 리그 및 스포츠 베팅 참여 현황에 맞춰 경기 알림을 맞춤 설정할 수 있도록 지원합니다.
스폰서십 활성화 간소화
경기장 내 광고 배치부터 소셜 미디어, 리니어 TV 광고까지 스폰서십 활성화에 대한 완전한 뷰를 구축합니다.
선수 육성 고도화
자연어를 사용해 선수의 경기력 추이와 그 맥락을 파악하고, 보다 심층적인 인사이트를 도출하여 선수 육성에 필요한 의사 결정에 활용합니다.
경기 전략 강화
상대 팀의 성향과 다양한 경기 상황에 대한 폭넓은 분석을 바탕으로 더욱 정교한 경기 전략을 수립합니다.
가이드
스포츠개발자 가이드 살펴보기
프로덕션 환경에 바로 적용할 수 있는 Quickstart와 참조 아키텍처를 활용하여 더욱 빠르게 구축할 수 있습니다. Snowflake 전문가와 파트너가 제공하는 검증된 사용 사례, 관리 모범 사례 등도 살펴보세요.
결과 4개
Getting Started with Domo Marketing Mix Modelling
Getting Started with MediaWallah Enrichment Application
Predicting Sporting Outcomes with Snowpark ML
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- 즉시 이용 가능한 AI 데이터 클라우드
- 핵심 데이터 워크로드 지원
스포츠를 위한 Snowflake
자주 묻는 질문
AI 데이터 클라우드가 스포츠 에코시스템에 어떻게 지원하는지 자주 묻는 질문을 통해 알아보세요.
Snowflake는 티켓 판매, 디지털 채널, 미디어 및 머천다이징 플랫폼 전반의 팬 데이터를 통합하여 팀과 리그가 팬을 더 깊이 이해하고, 경험을 개인화하며, 모든 접점에서 참여도를 높일 수 있도록 지원합니다.
네, 그렇습니다. Snowflake는 경기, 이벤트 및 운영 데이터에 대한 준실시간 수집과 분석을 지원하여 조직이 라이브 이벤트 진행 중에는 물론 시즌 전반에 걸쳐 더 빠르게 의사 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.
Snowflake는 프런트 오피스, 백 오피스 및 경기장 운영 데이터를 중앙화하여 인력 배치, 일정 관리, 매출 관리 및 전반적인 운영 효율성을 개선하는 데 필요한 분석을 수행할 수 있습니다.
Snowflake는 여러 소스에서 수집한 경기력, 훈련 및 선수 텔레메트리 데이터를 통합하여, 팀이 거버넌스와 보안이 적용된 안전한 데이터 플랫폼에서 트렌드를 분석하고 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
Snowflake를 사용하면 데이터를 이동하거나 복제하지 않고도 리그, 팀, 파트너, 스폰서 및 미디어 조직과 데이터 및 인사이트를 쉽고 안전하게 공유할 수 있습니다.
네, 그렇습니다. Snowflake는 스포츠 조직이 민감 데이터를 보호하고 규제 및 개인정보 보호 요구 사항을 충족할 수 있도록 엔터프라이즈급 보안, 거버넌스 및 규정 준수 기능을 제공합니다.