스포츠를 위한 Snowflake

Snowflake는 여러 소스에서 수집한 경기력, 훈련 및 선수 텔레메트리 데이터를 통합하여, 팀이 거버넌스와 보안이 적용된 안전한 데이터 플랫폼에서 트렌드를 분석하고 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.