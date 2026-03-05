헬스케어 공급자를 위한 Snowflake

클라우드 플랫폼은 헬스케어 조직이 데이터를 통합하고 비용을 절감하며 혁신을 가속화할 수 있도록 안전하고 확장 가능한 기반을 제공합니다. 주요 이점은 다음과 같습니다.

사일로화된 데이터 통합: EHR, 보험금 청구, 유전체 데이터 등 서로 분산된 소스를 단일 진실 공급원으로 통합하여 데이터 사일로를 해소합니다. 이를 통해 더욱 정확한 인사이트를 확보하여 의료 서비스 제공과 운영 효율성 등의 다운스트림 사용 사례에 활용할 수 있습니다.

연결된 에코시스템 활용: 고비용과 위험이 수반되는 데이터 복제를 하지 않고도 연구 및 비즈니스 파트너와 라이브 데이터를 안전하게 공유할 수 있습니다. 이를 통해 임상 시험 기간을 단축하고 연구 비용을 절감하며 마케팅 개인화를 개선하고 데이터 수익화를 위한 새로운 기회를 창출할 수 있습니다.

비즈니스 연속성 강화: 가동 중지 시간으로부터 핵심 시스템을 보호하는 우수한 재해 복구 기능으로 회복탄력성을 강화합니다. 또한 클라우드 플랫폼은 엄격한 HIPAA 규정 준수를 지원하는 동시에 예측 가능한 운영 모델로 전환하여 자본 지출(CapEx)을 줄여 줍니다.

데이터 및 AI 활용을 통한 ROI 향상: 통합 데이터를 사용하여 AI 및 머신러닝 모델을 구동합니다. 이를 통해 예측 분석을 배포하여 운영 비용을 낮추고 공급망을 최적화하며 신약 개발 파이프라인을 가속화할 수 있습니다.