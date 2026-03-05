활용 사례
헬스케어 공급자를위한 Snowflake
HIPAA 및 HITRUST와 같은 규제 요건 준수를 지원하는 강력한 데이터 및 AI 기반을 통해 환자 치료 결과를 개선하고, 의료 서비스 제공을 향상하며,
운영 비용을 절감할 수 있습니다.
개요
헬스케어 공급자가 Snowflake를 선택해야 하는 이유
Snowflake AI 데이터 클라우드를 사용하면 여러 소스 시스템에 분산된 환자 데이터를 통합하고, 실행 가능한 비즈니스 인사이트를 도출하며, AI를 활용하고, 사내외 팀 및 파트너와 안전하게 협업할 수 있습니다.
혁신 확장
Snowflake 계정 내에서 네이티브 AI 기능과 LLM을 직접 활용하여 데이터 분석을 간소화하고 AI를 손쉽게 배포할 수 있습니다.
연결된 헬스케어 에코시스템 활용
개방형 아키텍처를 활용하여 AI에 즉시 활용 가능한 데이터, 앱 및 에이전틱 제품을 아우르는 헬스케어 에코시스템에 원활하게 액세스할 수 있습니다.
가장 민감한 데이터 및 AI 자산 보호
리전 및 클라우드 전반에서 엔터프라이즈급 보안, 거버넌스, 옵저버빌리티, 비즈니스 연속성 및 재해 복구 제어를 제공합니다.
헬스케어 공급자주요 사용 사례
Patient 360
EHR, 보험금 청구 관리 시스템 및 건강의 사회적 결정 요인(SDOH)에 관한 정형 및 비정형 의료 데이터를 활용해 환자에 대한 통합 뷰를 구축합니다.
의료 서비스 제공
데이터 사일로를 해소하고 데이터 기반 인사이트를 활용해 의료 서비스 제공 방식을 현대화하고 건강 결과를 개선할 수 있습니다.
학술 연구
데이터, 안전한 협업 및 AI의 강력한 기능으로 임상 연구를 가속화합니다.
운영 효율성
데이터와 에이전틱 AI 기반 효율성을 활용해 수동 워크플로우를 자동화하고 시간을 절약하며 행정 부담을 줄입니다.
SNOWFLAKE PARTNER NETWORK
Snowflake 기반 헬스케어 에코시스템
데이터 및 서비스 제공업체로 구성된 Snowflake Partner Network는 Snowflake 환경의 원활한 마이그레이션부터 활용도 극대화 및 확장까지 전 과정을 지원합니다.
가이드
헬스케어 공급자개발자 가이드 살펴보기
프로덕션 환경에 바로 적용할 수 있는 Quickstart와 참조 아키텍처를 활용하여 더욱 빠르게 구축할 수 있습니다. Snowflake 전문가와 파트너가 제공하는 검증된 사용 사례, 관리 모범 사례 등도 살펴보세요.
결과 7개
Distributed Medical Image Processing with MONAI on Snowflake
Data Connectivity with Snowflake Openflow
Advance Snowflake Native Code Deployment
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- 400 달러(USD) 상당의 크레딧 제공
- 즉시 이용 가능한 AI 데이터 클라우드
- 핵심 데이터 워크로드 지원
헬스케어 공급자를 위한 Snowflake
자주 묻는 질문
헬스케어 공급자가 Snowflake를 도입할 때 가장 궁금해하는 사항을 확인해 보세요.
클라우드 플랫폼은 헬스케어 조직이 데이터를 통합하고 비용을 절감하며 혁신을 가속화할 수 있도록 안전하고 확장 가능한 기반을 제공합니다. 주요 이점은 다음과 같습니다.
사일로화된 데이터 통합: EHR, 보험금 청구, 유전체 데이터 등 서로 분산된 소스를 단일 진실 공급원으로 통합하여 데이터 사일로를 해소합니다. 이를 통해 더욱 정확한 인사이트를 확보하여 의료 서비스 제공과 운영 효율성 등의 다운스트림 사용 사례에 활용할 수 있습니다.
연결된 에코시스템 활용: 고비용과 위험이 수반되는 데이터 복제를 하지 않고도 연구 및 비즈니스 파트너와 라이브 데이터를 안전하게 공유할 수 있습니다. 이를 통해 임상 시험 기간을 단축하고 연구 비용을 절감하며 마케팅 개인화를 개선하고 데이터 수익화를 위한 새로운 기회를 창출할 수 있습니다.
비즈니스 연속성 강화: 가동 중지 시간으로부터 핵심 시스템을 보호하는 우수한 재해 복구 기능으로 회복탄력성을 강화합니다. 또한 클라우드 플랫폼은 엄격한 HIPAA 규정 준수를 지원하는 동시에 예측 가능한 운영 모델로 전환하여 자본 지출(CapEx)을 줄여 줍니다.
데이터 및 AI 활용을 통한 ROI 향상: 통합 데이터를 사용하여 AI 및 머신러닝 모델을 구동합니다. 이를 통해 예측 분석을 배포하여 운영 비용을 낮추고 공급망을 최적화하며 신약 개발 파이프라인을 가속화할 수 있습니다.
Snowflake는 PHI와 PII를 비롯한 데이터를 보호하고 관련 규정을 준수할 수 있도록 전 세계적으로 인정받는 주요 공공 및 민간 부문 보안 표준을 지원합니다. 여기에는 HIPAA, HITRUST, FedRAMP, SOC2 및 GDPR 등이 포함됩니다. 자세한 내용은 Snowflake의 보안 허브에서 확인하세요.
네. Snowflake AI 데이터 클라우드를 통해 의료 서비스 제공기관은 정형, 비정형 및 반정형을 포함한 모든 멀티모달 데이터를 클라우드나 리전에 관계없이 데이터가 어디에 있든 활용할 수 있습니다. 이러한 데이터에는 통화 녹취록, PDF, 오디오 파일 및 DICOM 이미지가 포함됩니다.
Snowflake는 의료 서비스 제공기관에서 사용되고 있는 최고 수준의 다양한 솔루션과 호환되며, 이 중 다수는 Snowflake Marketplace에서 네이티브 앱과 커넥터를 통해 이용할 수 있습니다.
네, 그렇습니다. NYC Health + Hospitals, Scripps Health, Providence Health, Corewell Health, Alberta Health Services, Prisma Health 등과 같은 선도적인 조직들이 비즈니스에 핵심적인 워크플로우를 Snowflake에 맡기고 있습니다. 여기에서 더 많은 고객 사례를 확인하실 수 있습니다.