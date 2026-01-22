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미디어 및 퍼블리싱을위한 Snowflake

오디언스, 콘텐츠 및 매출 데이터를 통합하여 구독을 늘리고, 광고 수익성을 극대화하며, 모든 채널에서 개인화된 경험을 제공하세요.

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가상 이벤트

Accelerate Advertising, Media & Entertainment

에이전틱 미래를 위한 구성 가능한 에코시스템 구축

개요

미디어 및 퍼블리싱 기업이 Snowflake를 선택해야 하는 이유

Snowflake는 확장 가능한 데이터 관리, 안전한 협업 및 AI 기능을 결합하여 미디어 및 퍼블리싱 기업이 콘텐츠를 수익화하고, 오디언스를 이해하며, 빠르게 변화하는 환경에 적응할 수 있도록 지원합니다.

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오디언스 및 콘텐츠에 대한 통합 인사이트

오디언스 행동, 콘텐츠 성과 및 매출 데이터 전반의 사일로를 허물어 독자, 시청자 및 청취자에 대한 포괄적인 뷰를 생성합니다.

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AI 기반 개인화 및 분석

복잡한 인프라나 데이터 중복 없이 AI와 ML을 활용하여 콘텐츠 추천, 이탈 예측 및 수요 예측을 구현합니다.

data monetization

신뢰할 수 있는 데이터 공유 및 수익화

광고주, 콘텐츠 유통사 및 파트너와 안전하게 협업하여 민감 데이터를 보호하면서 개인정보 보호 기반의 오디언스 활성화 및 인사이트 도출을 지원합니다.

Snowflake 고객사

Snowflake와 함께 앞서 나가는 미디어 및 퍼블리싱 선도 기업

광고, 미디어 및 엔터테인먼트

Disney의 마법을 실현하는 AI와 자동화: 멀티미디어 스토리텔링의 혁신

Disney가 AI, 자동화 및 데이터 사이언스를 활용하여 광고를 최적화하고 여러 플랫폼에서 고객 충성도를 강화하는 방법을 알아보세요.

팟캐스트 듣기

Read the case study
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Snowflake와 함께하는
선도적인 미디어 기업들

미디어 및 퍼블리싱주요 사용 사례

creative team working together

오디언스 확대

오디언스 데이터를 통합하여 행동을 더욱 정확하게 파악하고 참여를 높이며, 채널 전반에서 구독자를 유치하고 유지합니다.

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광고 수익 극대화

플랫폼 전반의 통합된 오디언스 및 성과 인사이트를 활용하여 광고 인벤토리, 가격 책정 및 수요를 최적화합니다.

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개인화된 경험 제공

AI 기반 인사이트를 활용하여 모든 독자, 시청자 또는 청취자에게 맞춤형 콘텐츠, 추천 및 혜택을 제공합니다.

사용 사례 살펴보기
mmds-2026

구성 가능한 스택 구축

다양한 도구 및 파트너와 연동되는 유연하고 상호운용 가능한 플랫폼을 통해 데이터 아키텍처를 현대화합니다.

SNOWFLAKE PARTNER NETWORK

Snowflake 기반 에코시스템

데이터 및 서비스 제공업체로 구성된 Snowflake Partner Network는 Snowflake 환경의 원활한 마이그레이션부터 활용도 극대화 및 확장까지 전 과정을 지원합니다.

Snowflake 파트너 살펴보기
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가이드

미디어 및 퍼블리싱개발자 가이드 살펴보기

프로덕션 환경에 바로 적용할 수 있는 Quickstart와 참조 아키텍처를 활용하여 더욱 빠르게 구축할 수 있습니다. Snowflake 전문가와 파트너가 제공하는 검증된 사용 사례, 관리 모범 사례 등도 살펴보세요.

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  • 400 달러(USD) 상당의 크레딧 제공
  • 즉시 이용 가능한 AI 데이터 클라우드
  • 핵심 데이터 워크로드 지원
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미디어 및 퍼블리셔를 위한 Snowflake

자주 묻는 질문

AI 데이터 클라우드가 미디어 및 퍼블리싱 업계를 지원하는 방식과 관련해 자주 묻는 질문

Snowflake는 오디언스 행동, 콘텐츠 소비 및 구독 데이터를 통합하여 퍼블리셔가 오디언스를 더 잘 이해하고, 경험을 개인화하며, 이탈을 줄일 수 있도록 지원합니다.

네. Snowflake는 광고, 구독, 상거래 전반의 데이터를 중앙 집중화하여 하이브리드 수익화 모델을 지원하고, 매출 성과에 대한 통합 뷰를 제공합니다.

Snowflake는 민감 데이터를 복사하거나 노출하지 않고 안전하게 데이터를 공유하고 협업할 수 있도록 지원하며, 이를 통해 광고주 및 파트너와 함께 개인정보 보호 기반의 오디언스 인사이트 도출 및 오디언스 활성화를 실현할 수 있습니다.

Snowflake는 콘텐츠 추천, 오디언스 세분화, 이탈 예측, 수요 예측, 광고 수익 최적화 등의 사용 사례를 지원합니다.

Snowflake는 엔터프라이즈 전반의 이질적인 데이터 포인트를 연결하고 데이터 사일로를 해소해 오디언스 분석을 향상시키는 데 도움을 줍니다. 이를 통해 보안과 개인정보 보호를 최우선으로 퍼스트 파티, 세컨드 파티 및 서드 파티 데이터를 안전하게 공유하고 활용할 수 있어 오디언스 참여도와 고객 평생 가치를 높일 수 있습니다.

AI 및 ML은 예측 분석에 자주 사용됩니다. AI 알고리즘은 과거 데이터와 패턴을 분석함으로써 잠재적인 콘텐츠 주제, 형식 및 참여 수준을 예측할 수 있습니다. 이러한 예측을 바탕으로 퍼블리셔는 콘텐츠 기획과 제작에 대해 더 나은 의사 결정을 내리고 리소스를 최적화하여 ROI를 극대화할 수 있습니다. AI 기반 예측 분석은 트렌드와 위협을 파악하여 퍼블리셔가 끊임없이 변화하는 산업 환경에 선제적으로 대응할 수 있도록 지원합니다.

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