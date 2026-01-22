AI 및 ML은 예측 분석에 자주 사용됩니다. AI 알고리즘은 과거 데이터와 패턴을 분석함으로써 잠재적인 콘텐츠 주제, 형식 및 참여 수준을 예측할 수 있습니다. 이러한 예측을 바탕으로 퍼블리셔는 콘텐츠 기획과 제작에 대해 더 나은 의사 결정을 내리고 리소스를 최적화하여 ROI를 극대화할 수 있습니다. AI 기반 예측 분석은 트렌드와 위협을 파악하여 퍼블리셔가 끊임없이 변화하는 산업 환경에 선제적으로 대응할 수 있도록 지원합니다.