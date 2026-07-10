보험업을 위한 Snowflake
보험 에코시스템 전반의 데이터 사일로를 해소하고, 보험 계약, 보험금 청구 및 행동 데이터를 신뢰할 수 있는 서드 파티 인사이트와 결합하세요. 이를 통해 보험료를 리스크에 맞게 더욱 정확하게 산정하고 운영을 개선하며 모든 고객 관계를 강화할 수 있습니다.
개요
보험사가 Snowflake를 선택해야 하는 이유
Snowflake는 AI 기반 사기 감지, 실시간 언더라이팅 및 통합 고객 분석을 통해 보험사가 단순히 사후적인 보험금 청구 처리에 그치지 않고 선제적인 리스크 관리 파트너로 전환할 수 있도록 지원합니다.
더 스마트한 리스크 의사 결정으로 수익성 보호
실시간 신호를 분석하여 사기를 더 빠르게 감지하고 보험료를 리스크에 맞게 더욱 정확하게 산정합니다. 보험금 청구, 보험 계약, 텔레매틱스 및 서드 파티 데이터를 결합하여 손해율을 개선하고 언더라이팅 의사 결정을 가속화합니다.
모든 고객 관계에서 매출 극대화
보험 계약, 보험금 청구 및 행동 데이터를 서드 파티 인사이트와 함께 중앙 집중화하여 모든 고객 관계를 강화합니다. 크로스셀링 기회를 식별하고 고객 이탈을 줄이며 유통 채널을 활성화합니다.
규정 준수를 경쟁 우위로 전환
완전한 투명성, 계보 및 제어를 통해 언제든 감사에 대비할 수 있습니다. 거버넌스가 적용된 통합 데이터와 Powered by Snowflake Marketplace 솔루션을 기반으로 IFRS-17, LDTI 및 규제 보고 워크플로우를 자동화합니다.
보험업주요 사용 사례
언더라이팅
보험계약자 데이터, 지리 공간 리스크 모델, 텔레매틱스 및 시장 데이터를 통합하여 예측 기반 보험료 산정과 자동화된 리스크 평가를 지원합니다.
보험금 청구 관리
통화 녹취록 및 이미지와 같은 정형 및 비정형 데이터를 통합하여 AI 기반 보험금 청구 처리를 가속화하고 사기를 감지하는 등 다양한 업무를 지원합니다.
고객 및 비즈니스 360
각 고객에 대한 통합 실시간 뷰를 구축하여 상호작용을 고객 만족도 향상과 수익성 있는 성장을 이끄는 동력으로 전환합니다.
규제 보고
단일 데이터 플랫폼을 통해 다양한 사업 부문과 관할 지역에 걸쳐 규제 보고 의무에 대응합니다.
SNOWFLAKE PARTNER NETWORK
Snowflake 기반 에코시스템
데이터 및 서비스 제공업체로 구성된 Snowflake Partner Network는 Snowflake 환경의 원활한 마이그레이션부터 활용도 극대화 및 확장까지 전 과정을 지원합니다.
가이드
보험업개발자 가이드 살펴보기
프로덕션 환경에 바로 적용할 수 있는 Quickstart와 참조 아키텍처를 활용하여 더욱 빠르게 구축할 수 있습니다. Snowflake 전문가와 파트너가 제공하는 검증된 사용 사례, 관리 모범 사례 등도 살펴보세요.
결과 4개
Liquidity Risk Agent: AI-Powered LCR Forecasting with Snowflake
Build and Deploy an Interactive Shiny Dashboard with the Posit Team Native App and Snowflake Cortex AI
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- 즉시 이용 가능한 AI 데이터 클라우드
- 핵심 데이터 워크로드 지원
보험업을 위한 Snowflake
자주 묻는 질문
Snowflake와 함께하는 데이터 및 AI 여정에 도움이 되는 자주 묻는 질문과 답변을 확인해 보세요.
보험업을 위한 Snowflake AI 데이터 클라우드는 보험 계약 관리, 보험금 청구, 고객 상호작용 및 외부 소스 전반의 정형 및 비정형 보험 데이터를 거버넌스가 적용된 단일 환경으로 통합하는 포괄적인 클라우드 네이티브 플랫폼으로서 AI 기반 비즈니스 혁신을 지원합니다.
보험사는 Snowflake의 통합 데이터 접근 방식을 활용하여 수익성부터 고객 경험에 이르기까지 핵심 운영 전반을 혁신하고 있습니다.
대표적인 사용 사례 중 하나는 보험금 청구 관리로, AI 기반 사기 감지, 보험금 청구 건 자동 분류 및 비용 예측을 통해 보험금 청구 처리 속도를 높일 수 있습니다. 언더라이팅에서는 보험사가 기존의 정적인 모델에서 벗어나 내부 보험 계약 데이터와 텔레매틱스, 날씨, IoT 기기 피드 등의 외부 신호를 결합하여 실시간으로 리스크를 평가할 수 있습니다.
이러한 데이터 통합은 Customer 360에도 활용되어 통합 고객 프로필을 구축하고, 이를 기반으로 초개인화된 상품을 제공할 수 있을 뿐만 아니라 데이터 기반 크로스셀링 기회도 발굴할 수 있습니다. 마지막으로, Snowflake는 단일 진실 공급원을 제공하여 IFRS 17 및 Solvency II와 같은 엄격한 규제 프레임워크에 대한 규정 준수를 자동화함으로써 복잡한 규제 보고 부담을 단순화합니다.
Snowflake 고객사는 통합 데이터 환경을 활용하여 다음과 같은 엄격한 규제 요건에 대응하고 있습니다.
IFRS 17: 복잡한 부채 계산과 투명한 재무 보고에 필요한 대규모 데이터 처리를 지원합니다.
Solvency II: 클라우드를 활용하여 자본 적정성 및 리스크 관리 데이터를 중앙 집중화함으로써, 다양한 국가 및 지역의 규제 요건을 준수할 수 있습니다.
Risk-Based Capital(RBC): 규제 자본 요건을 결정하는 자산과 부채를 실시간으로 파악할 수 있도록 하여 정확한 RBC 비율을 유지할 수 있도록 지원합니다.
- ORSA(Own Risk and Solvency Assessment): 자동화된 감사 추적과 명확한 데이터 계보를 통해 핵심적인 거버넌스 기반을 제공하며, 이를 통해 보험사는 특정 리스크 프로필을 종합적으로 파악하고 있음을 규제 기관에 입증할 수 있습니다.
보험사는 통합 데이터 클라우드에 운영을 중앙 집중화하여 혁신적인 성과를 거두고 있으며, 특히 AI 기반 자동화를 통해 보험금 청구 처리 속도를 크게 높이고 있습니다.
이러한 통합 접근 방식은 포괄적인 Customer 360 인사이트를 활용한 더욱 개인화된 상품 추천을 통해 크로스셀링 비율을 크게 높입니다. 이러한 효율성 향상은 백오피스까지 확장되어, 자동화된 데이터 파이프라인을 통해 규제 보고 주기를 획기적으로 단축하고 있습니다. 또한 보험사는 실시간 탐지 모델을 활용하여 사기를 줄이는 동시에 언더라이팅 과정에서 리스크 선별과 보험료 산정의 정확도를 높여 손해율을 낮추고 있습니다.
에이전틱 AI는 단순한 자동화를 넘어 선제적이고 목표 지향적인 시스템을 구현하고, 가치 사슬 전반에서 자율적인 의사 결정을 지원함으로써 업계를 혁신하고 있습니다.
지능형 에이전트는 즉각적인 언더라이팅 의사 결정, 보험금 청구 처리 간소화, 선제적인 고객 서비스 제공 등 복잡한 워크플로우를 사람의 지속적인 개입 없이 실행할 수 있습니다. 또한 일상적인 업무는 독립적으로 처리하는 한편 중요한 사안은 실시간 추천과 함께 인간 전문가에게 전달하여 팀이 전략적이고 가치가 높은 업무에 집중할 수 있도록 합니다.
Snowflake는 이러한 변환을 가속화하는 안전한 통합 데이터 파운데이션을 제공합니다. 이를 통해 AI 에이전트는 민감 정보를 시스템 간에 이동하지 않고도 정형 보험 계약 데이터와 비정형 보험금 청구 문서를 종합적으로 분석하고 추론할 수 있습니다.
네, Snowflake는 보험금 청구 관련 사진, 의료 기록, 경찰 보고서, 통화 녹취록 및 이메일을 비롯한 비정형 데이터를 처리할 수 있습니다. 보험사는 Cortex AI 서비스를 사용하여 문서에서 인사이트를 도출하고, 이미지를 분석하여 손해사정을 지원하며, 비정형 콘텐츠를 AI 모델에서 활용할 수 있는 정형 데이터로 변환할 수 있습니다.