보험업을 위한 Snowflake

보험사는 Snowflake의 통합 데이터 접근 방식을 활용하여 수익성부터 고객 경험에 이르기까지 핵심 운영 전반을 혁신하고 있습니다.

대표적인 사용 사례 중 하나는 보험금 청구 관리로, AI 기반 사기 감지, 보험금 청구 건 자동 분류 및 비용 예측을 통해 보험금 청구 처리 속도를 높일 수 있습니다. 언더라이팅에서는 보험사가 기존의 정적인 모델에서 벗어나 내부 보험 계약 데이터와 텔레매틱스, 날씨, IoT 기기 피드 등의 외부 신호를 결합하여 실시간으로 리스크를 평가할 수 있습니다.

이러한 데이터 통합은 Customer 360에도 활용되어 통합 고객 프로필을 구축하고, 이를 기반으로 초개인화된 상품을 제공할 수 있을 뿐만 아니라 데이터 기반 크로스셀링 기회도 발굴할 수 있습니다. 마지막으로, Snowflake는 단일 진실 공급원을 제공하여 IFRS 17 및 Solvency II와 같은 엄격한 규제 프레임워크에 대한 규정 준수를 자동화함으로써 복잡한 규제 보고 부담을 단순화합니다.