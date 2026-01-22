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에이전시를 위한 Snowflake

에이전시의 데이터 액세스를 현대화하고, AI 기반 인사이트로 플래너의 역량을 강화하며, 수익화 가능한 인텔리전스 서비스를 출시하여 업무 속도와 수주 경쟁력을 높이고 측정 가능한 클라이언트 임팩트를 창출하세요.

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가상 이벤트

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에이전틱 미래를 위한 구성 가능한 에코시스템 구축

개요

에이전시가 Snowflake를 선택해야 하는 이유

Snowflake는 연결성과 신뢰성을 갖추고 AI 활용에 최적화된 플랫폼을 제공함으로써 에이전시가 여러 클라이언트의 데이터를 통합하고, 모든 수준에서 인사이트를 도출하며, 거버넌스 역량을 유지하면서 운영을 현대화할 수 있도록 지원합니다.

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에이전시의 인텔리전스 역량 현대화

리포팅, 소셜 리스닝, 캠페인 및 클라이언트 데이터를 단일 플랫폼으로 통합하여 플래너와 전략 담당자가 여러 시스템에 로그인하거나 수동 워크플로우에 의존하지 않고도 즉시 인사이트에 액세스할 수 있도록 지원합니다.

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AI 민주화와 통제력 유지

미디어 및 전략 팀이 자연어로 질문하고 고도화된 인사이트를 도출할 수 있도록 지원하는 동시에, 엔터프라이즈급 거버넌스와 역할 기반 액세스 제어를 유지합니다.

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AI 기반 서비스 수익화

새로운 비즈니스 모델과 경쟁 우위를 창출하는 차별화된 AI 기반 제품을 구축하고 제공합니다.

Snowflake 고객사

Snowflake와 함께 앞서 나가는선도적인 에이전시

광고, 미디어 및 엔터테인먼트

AI로 마케팅 효과를 확장하고 고객 ROI를 강화한 Power Digital

Power Digital은 직감에 의존하는 대신, Snowflake를 기반으로 구축되고 AI 기능을 갖춘 독자적인 플랫폼 nova를 활용하여 실시간 데이터 인사이트를 바탕으로 기억에 남는 마케팅 캠페인을 기획하고 실행합니다.

사례 읽기

  • 5배 쿼리 처리 속도 5배 향상 
  • 12초 데이터 검색 시간 기존 24시간에서 12초로 단축
Read the case study
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Snowflake와 함께하는
선도적인 에이전시

에이전시주요 사용 사례

크로스 채널 오디언스 360

퍼블리셔, 플랫폼, 캠페인 및 클라이언트 소스 전반의 정형 및 비정형 데이터를 연결하여 오디언스를 통합하고 타깃팅과 미디어 플래닝을 고도화합니다.

사용 사례 살펴보기
Faster Insights

클라이언트 인텔리전스 민주화

실시간 캠페인 및 시장 데이터에서 도출한 AI 기반 인사이트를 활용하여 회의나 피치 중 클라이언트의 복잡한 질문에 신속하게 답변할 수 있도록 지원합니다.

ai

크리에이티브 인텔리전스 및 최적화

시각적 요소와 메시지 요소를 성과 데이터와 연결하여 크리에이티브 자산을 대규모로 분석하고 어떤 구성 요소가 성과를 창출하는지 파악하여 ROI를 개선합니다.

Cost Savings

독점 데이터 자산 수익화

패널, 설문조사, 브랜드 추적 도구와 같은 자체 보유 데이터 자산에 AI를 접목하여 정적 데이터베이스를 대화형의 수익화 가능한 인텔리전스 제품으로 전환합니다.

SNOWFLAKE PARTNER NETWORK

Snowflake 기반 에코시스템

데이터 및 서비스 제공업체로 구성된 Snowflake Partner Network는 Snowflake 환경의 원활한 마이그레이션부터 활용도 극대화 및 확장까지 전 과정을 지원합니다.

Snowflake 파트너 살펴보기
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가이드

에이전시개발자 가이드 살펴보기

프로덕션 환경에 바로 적용할 수 있는 Quickstart와 참조 아키텍처를 활용하여 더욱 빠르게 구축할 수 있습니다. Snowflake 전문가와 파트너가 제공하는 검증된 사용 사례, 관리 모범 사례 등도 살펴보세요.

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Snowflake와 함께다음 단계로 나아가세요

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  • 400 달러(USD) 상당의 크레딧 제공
  • 즉시 이용 가능한 AI 데이터 클라우드
  • 핵심 데이터 워크로드 지원
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에이전시를 위한 Snowflake

자주 묻는 질문

에이전시에서 Snowflake를 도입할 때 자주 묻는 질문

Snowflake는 유연한 멀티 테넌트 아키텍처를 제공하여 에이전시가 클라이언트 데이터를 안전하게 관리하는 동시에 계정 간 명확한 분리, 거버넌스 및 통제력을 유지할 수 있도록 지원합니다.

네. Snowflake는 월드 가든, 미디어 플랫폼 및 내부 시스템의 데이터를 중앙 집중화하여 신뢰할 수 있는 단일 진실 공급원을 생성합니다. 이를 통해 모든 클라이언트 캠페인 전반에서 일관된 리포팅, 크로스 채널 기여도 분석 및 성능 측정이 가능합니다.

Snowflake는 내장형 거버넌스 제어와 데이터 클린룸을 통해 인사이트를 안전하게 공유할 수 있도록 지원합니다. 에이전시는 개인정보 보호 환경에서 데이터 복제 없이 파트너 및 클라이언트와 협업할 수 있기 때문에 데이터 복제로 인한 보안 위험을 높이지 않습니다.

에이전시는 Snowflake를 활용하여 AI 기반 예측, 기여도 모델링, 오디언스 인사이트, 최적화 및 성과 분석을 수행할 수 있으며, 이 모든 기능은 확장 가능한 단일 데이터 플랫폼을 기반으로 구동됩니다.

Snowflake는 거의 실시간에 가까운 인사이트와 고도화된 측정을 통해 에이전시가 이해관계자에게 측정 가능한 비즈니스 영향을 입증할 수 있도록 지원합니다. 이러한 투명성을 바탕으로 에이전시는 클라이언트의 요구에 더 빠르게 대응하여 클라이언트 유지율을 높일 수 있습니다.

네. Snowflake의 보안 및 거버넌스 프레임워크는 헬스케어금융 서비스와 같이 규제가 엄격한 산업에서 신뢰를 받고 있습니다. Snowflake의 거버넌스 도구는 에이전시가 민감한 클라이언트 데이터를 대규모로 관리하는 동시에 강력한 규정 준수 요건에 대응할 수 있도록 지원합니다. 

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