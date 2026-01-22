에이전시를 위한 Snowflake

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AI로 마케팅 효과를 확장하고 고객 ROI를 강화한 Power Digital

Power Digital은 직감에 의존하는 대신, Snowflake를 기반으로 구축되고 AI 기능을 갖춘 독자적인 플랫폼 nova를 활용하여 실시간 데이터 인사이트를 바탕으로 기억에 남는 마케팅 캠페인을 기획하고 실행합니다.

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