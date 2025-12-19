리테일을 위한 Snowflake AI 데이터 클라우드는 데이터 관리, 분석 및 AI 혁신을 위한 차별화된 기술을 리테일 업체에 제공합니다.

Snowflake 플랫폼은 사용하기 쉽습니다. Snowflake는 모든 데이터 요구 사항을 지원하는 단일 클라우드 서비스를 제공하며, 팀 규모가 작은 리테일 기업에서도 간편하게 관리할 수 있습니다. AI 데이터 클라우드는 탄력성이 매우 높아, 계절적 수요가 급증하는 시기에는 손쉽게 확장하고 수요가 줄어들면 축소하여 비용을 최적화할 수 있습니다. 또한 통합 AI 모델이 기본 제공되므로 혁신적인 AI 기능을 손쉽게 활용할 수 있습니다.

AI 데이터 클라우드는 연결되어 있습니다. Snowflake Marketplace의 광범위한 공급자 에코시스템과 연결되어 있어, 원활한 제로 카피 데이터 공유를 지원합니다. 이를 통해 지리 공간, 상용, 인구통계, 기상 등 다양한 데이터에 즉시 액세스할 수 있으며, 상품 기획을 개선하고, 공급망을 최적화하며 비즈니스 전반의 운영을 효율화할 수 있습니다.

AI 데이터 클라우드는 신뢰할 수 있습니다. 대규모 환경에서도 기본 제공되는 통합 거버넌스, 보안 및 비즈니스 연속성을 통해 완벽한 제어 역량과 신뢰할 수 있는 환경을 제공합니다.