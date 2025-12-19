활용 사례
리테일을 위한Snowflake
에이전트 기반 상거래를 도입하고 변화하는 소비자 행동에 대응하며 매장, 이커머스 및 공급망 전반의 운영을 간소화하세요.
개요
리테일 기업이 Snowflake를 선택해야 하는 이유
Snowflake는 리테일 기업이 주요 비즈니스 목표를 달성하는 데 필요한 엔터프라이즈 데이터 플랫폼과 에이전틱 AI 기능을 제공합니다.
신중해진 소비자를 의미 있고 개인화된 경험으로 공략
브라우징 행동, 로열티 프로그램 상호작용, 소셜 미디어 반응, 제품 리뷰 및 위치 컨텍스트 전반의 소비자 데이터를 통합하여 고객 충성도를 높이는 개인화된 AI 기반 경험을 제공합니다.
운영 인텔리전스와 민첩성으로 경제 변동성 극복
지능형 매장 운영, 인력 생산성 향상, 동적 ML 모델링 및 AI 분석에 기반한 공급망 회복탄력성 강화를 통해 효율성을 극대화하고 비용을 절감합니다.
에이전틱 상거래와 엔터프라이즈 AI 에이전트 시대 대비
AI에 즉시 활용 가능한 데이터와 에이전틱 기능을 위한 엔터프라이즈 플랫폼을 구축하여 미래에 대비하고, 에이전틱 상거래, 매장 및 공급망 전반에서 AI를 활용한 운영과 자율 운영을 지원할 수 있습니다.
리테일 주요 사용 사례
에이전틱 상거래
데이터를 AI에 활용할 수 있도록 준비하세요. ChatGPT, Gemini 등의 에이전트를 통한 에이전틱 상거래를 지원할 수 있도록 제품, 재고 및 고객 데이터를 준비합니다.
Consumer 360 뷰 및 개인화
모든 고객 상호작용을 통합 프로필로 결합하여 경험을 초개인화하고, 고객 충성도와 고객 생애 가치를 높입니다.
머천다이징 및 가격 최적화
데이터를 기반으로 더욱 스마트한 가격 책정 및 상품 배치 의사 결정을 내려 시장 변화에 신속하게 대응하는 동시에 이익률을 극대화할 수 있습니다.
애자일 공급망
공급망 전반에 대한 엔드투엔드 가시성을 확보하여 물류를 최적화하고, 낭비를 줄이며, 수요 변동에 신속하게 대응합니다.
SNOWFLAKE PARTNER NETWORK
Snowflake 기반 에코시스템
데이터 및 서비스 제공업체로 구성된 Snowflake Partner Network는 Snowflake 환경의 원활한 마이그레이션부터 활용도 극대화 및 확장까지 전 과정을 지원합니다.
가이드
리테일 개발자 가이드 살펴보기
프로덕션 환경에 바로 적용할 수 있는 Quickstart와 참조 아키텍처를 활용하여 더욱 빠르게 구축할 수 있습니다. Snowflake 전문가와 파트너가 제공하는 검증된 사용 사례, 관리 모범 사례 등도 살펴보세요.
결과 4개
Build a Retail Analytics Data Engineering Pipeline with Snowflake
Geospatial Analytics for Retail with Snowflake and CARTO
Retail Snowflake CoWork with Cortex Agents
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- 400 달러(USD) 상당의 크레딧 제공
- 즉시 이용 가능한 AI 데이터 클라우드
- 핵심 데이터 워크로드 지원
리테일을 위한 Snowflake
자주 묻는 질문
Snowflake와 함께하는 데이터 및 AI 여정에 도움이 되는 자주 묻는 질문과 답변을 확인해 보세요.
Snowflake AI 데이터 클라우드는 리테일 기업이 모든 데이터를 중앙화하고 공유 및 분석할 수 있도록 지원하는 통합 데이터 플랫폼으로, 내장형 AI 및 ML 기능을 기반으로 인사이트 도출과 자동화를 구현합니다. Snowflake는 강력한 데이터 및 AI 기술과 데이터, 기술 및 서비스 파트너로 구성된 탄탄한 에코시스템을 기반으로 고도화된 솔루션을 구현할 수 있도록 지원합니다.
리테일을 위한 Snowflake AI 데이터 클라우드는 데이터 관리, 분석 및 AI 혁신을 위한 차별화된 기술을 리테일 업체에 제공합니다.
Snowflake 플랫폼은 사용하기 쉽습니다. Snowflake는 모든 데이터 요구 사항을 지원하는 단일 클라우드 서비스를 제공하며, 팀 규모가 작은 리테일 기업에서도 간편하게 관리할 수 있습니다. AI 데이터 클라우드는 탄력성이 매우 높아, 계절적 수요가 급증하는 시기에는 손쉽게 확장하고 수요가 줄어들면 축소하여 비용을 최적화할 수 있습니다. 또한 통합 AI 모델이 기본 제공되므로 혁신적인 AI 기능을 손쉽게 활용할 수 있습니다.
AI 데이터 클라우드는 연결되어 있습니다. Snowflake Marketplace의 광범위한 공급자 에코시스템과 연결되어 있어, 원활한 제로 카피 데이터 공유를 지원합니다. 이를 통해 지리 공간, 상용, 인구통계, 기상 등 다양한 데이터에 즉시 액세스할 수 있으며, 상품 기획을 개선하고, 공급망을 최적화하며 비즈니스 전반의 운영을 효율화할 수 있습니다.
AI 데이터 클라우드는 신뢰할 수 있습니다. 대규모 환경에서도 기본 제공되는 통합 거버넌스, 보안 및 비즈니스 연속성을 통해 완벽한 제어 역량과 신뢰할 수 있는 환경을 제공합니다.