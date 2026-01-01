Snowflake 위에 구축한 AI 기반 데이터 플랫폼으로 투자 인사이트 도출을 가속화한 State Street

1792년 설립된 State Street는 오랜 시간 금융 혁신을 이끌어온 선구적인 금융 기관입니다. 미 메사추세츠주 보스턴에 본사를 둔 State Street는 미국 최초의 뮤추얼 펀드의 수탁을 맡았고, 업계 최초로 다중 통화 회계 플랫폼을 선보이는 등, 전 세계 기관 투자자들이 더 나은 투자 성과를 거둘 수 있도록 언제나 새로운 기술을 도입하는 데 앞장서 왔습니다.

전 세계 금융 자산의 10%를 수탁 및 관리하는 State Street는 투자 운용사들이 얼마나 방대한 데이터를 생성하는지, 그리고 그 데이터가 얼마나 사일로화되어 있는지 누구보다 잘 알고 있습니다. 게다가, 확장할 수 없는 데이터 아키텍처는 과거 데이터를 비용 효율적으로 저장하고, 실시간 데이터에 접근하며, 시계열 데이터를 분석하는 데 큰 제약이 됩니다.

State Street는 고객이 투자 프로세스 전반에서 생성되는 방대하고 다양한 데이터를 온전히 활용할 수 있도록 지원하기 위해 또 하나의 ‘최초'를 만들어 내기로 했습니다. 바로 State Street Alpha의 개발입니다. 프런트부터 백오피스에 이르기까지 전 영역을 아우르는 이 자산 서비스 플랫폼은 투자 라이프사이클 전반에 걸쳐 데이터와 분석 기능을 통합하여 운용 담당자들이 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

성능에 대한 우려를 해소하고 인프라 관리를 간소화할 수 있는 현대적인 클라우드 네이티브 기반이 필요했던 State Street는 Alpha Data Platform을 구동하기 위해 Snowflake를 선택했습니다.