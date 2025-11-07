개발자 AI 워크플로우를 강화하는 Snowflake 통합 개발 환경

Git 통합은 개발자가 자신이 선호하는 IDE에서 Snowflake의 모든 부분을 작업할 수 있게 해줍니다. Snowflake의 VS Code 통합을 통해 개발자는 자신이 원하는 환경에서 작업하면서도 Git 통합을 사용해 팀의 다른 구성원들과 쉽게 공유할 수 있습니다. 이를 통해 더 간소화되고 협업이 용이한 개발 프로세스를 구현할 수 있으며, 특히 공유 코드베이스를 관리하는 팀에 이상적입니다.

이러한 기능들은 모두 AI가 의존하는 데이터 전략을 강화하는 데 도움을 주며, 대규모로 작동하는 에이전틱 앱을 만드는 데 반드시 필요한 요소입니다.

AI를 활용한, AI를 위한 구축

개발자가 최첨단의 에이전틱 AI 애플리케이션을 제공하기 위해 노력하는 동안, Snowflake 플랫폼은 수집에서 소비까지 강력한 지원을 제공하여 개발자가 개발의 모든 단계에서 가장 적절한 기능을 선택할 수 있게 합니다. AISQL 및 Cortex Code와 같은 AI 코딩 도구는 더 빠르고 정확한 코드 생성을 가능하게 하여 개발자가 AI 개발의 증가하는 요구에 대응할 수 있게 합니다. 개발자는 코드를 작성하는 데 얽매이는 대신, 테스트를 통해 데이터 무결성, 접근성 및 유효성을 평가하는 것과 같은 더 높은 가치의 작업을 수행할 수 있습니다. 이렇게 하면, 개발자들이 비즈니스의 요구 사항을 고려할 수 있게 되고, 단순히 이를 가능하게 하는 코드에만 집중하는 것이 아니라, 비즈니스 목표를 지원하는 방향으로 작업할 수 있게 됩니다. 이러한 AI 기반 도구들은 자원의 보다 효율적인 사용에도 기여하여, 코드 또는 기타 방법을 통해 성능 최적화 여부를 파악하는 데 도움을 줍니다.

예를 들어, 개발자와 관리자는 Snowflake Snowsight 내 어디에서든 Cortex Code를 사용하여 코드와 쿼리가 얼마나 효율적으로 실행되는지를 더 잘 파악할 수 있습니다. 이 기능은 AI의 힘을 빌려 사용자가 쿼리 성능을 분석할 수 있도록 지원합니다(예: 각 쿼리를 실행하는 데 드는 비용은 얼마인가? 누가 가장 많이 사용하고 있는가?). 또한, 쿼리를 검토하고 조정하여 비용을 최적화할 수 있는 기회를 제공합니다.

마지막으로, AI 모델을 외부 도구, 데이터 소스 및 서비스에 연결하는 부담을 덜기 위해, Snowflake는 통합 복잡성과 관리 오버헤드를 줄이는 관리형 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP) 서버를 제공합니다. 고객은 Anthropic, CrewAI 및 Cursor와 같은 공급자의 다양한 에이전틱 애플리케이션과 Snowflake 데이터를 연결하여, 맥락이 풍부한 AI 에이전트 및 앱을 생성할 수 있습니다. Snowflake 관리형 MCP 서버(PuPr)는 간소화된 상호운용성, 일관된 거버넌스, 개방형 표준 기반 인터페이스를 제공하여, 별도의 인프라를 배포하거나 사용자 정의 통합을 구축할 필요 없이 에이전트가 도구를 발견하고 호출하며, 정형 데이터 및 비정형 데이터를 검색할 수 있도록 지원합니다.

유연한 실행 및 배포 옵션

AI에 의해 지원되고 AI의 발전에 맞춰진 적절한 개발 환경이 확보되면, 개발자는 코드와 애플리케이션을 실행할 위치를 고를 수 있는 선택지를 원합니다. 전통적으로 SQL, 노트북 및 기타 코드 형식은 데이터 웨어하우스에서만 실행되었지만, Snowpark Container Services(SPCS)를 사용하면 그러한 제한이 없습니다. SPCS는 하드웨어(CPU 또는 GPU) 및 메모리 크기 측면에서 선택의 자유를 제공하는 완전 가상화된 환경을 제공합니다. VS Code는 SPCS와 직접 인터페이스하여 컨테이너 내에서 함수과 모듈을 직접 실행할 수 있습니다.

이 유연성은 서드 파티 개발 환경으로도 확장됩니다. Vercel v0와의 새로운 통합을 통해, 개발자부터 분석가에 이르기까지 모든 직원이 코드를 단순히 설명만으로 풍부한 코드 기반의 AI 지원 애플리케이션을 손쉽게 만들 수 있습니다. 이 앱은 SPCS를 통해 고객의 Snowflake 계정에서 컴퓨팅을 실행하며, Vercel의 글로벌 CDN에 의해 보호됩니다. 이를 통해 데이터가 제자리에 유지되고 거버넌스 제어가 지속되며 성능이 최적화되도록 지원합니다.

개발자들이 조직 내부에서 실행할 애플리케이션을 구축하든, 외부 사용자를 위한 애플리케이션을 제공하든, Snowflake는 언제나 그 용도에 맞는 옵션을 제공합니다. Snowflake Marketplace는 애플리케이션, AI 데이터 소스 또는 커넥터를 수백만 명의 사용자에게 배포할 수 있는 플랫폼을 제공합니다. 이러한 Snowflake Marketplace 항목은 내부 애플리케이션을 향상시키는 데에도 사용될 수 있습니다.

Snowflake와 함께하는 AI 혁신의 길

에이전틱 AI의 잠재력은 실로 어마어마합니다. 개발자들은 최신 기술을 따라잡기 위해 빠르게 움직여야 합니다. 이를 위해서는 더 나은 개발 환경이 필요합니다. 즉, 개발자들이 원하는 데이터와 도구에 직접 접근할 수 있고, 팀 간의 원활한 협업을 촉진하는 환경이 필요합니다. Snowflake는 바로 그런 환경을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. Git과 VS Code와 같은 친숙한 도구들을 Workspaces와 통합하고, 개발 프로세스의 모든 단계에 AI를 접목시킴으로써, 개발자들이 혁신의 속도를 더욱 높일 수 있도록 지원하고 있습니다.

이 여정을 시작하고 싶으시다면, 다음과 같은 Snowflake 최신 기능과 개선 사항을 탐색해 보세요.

Workspaces : 이 3분 길이의 데모 영상을 보시고 얼마나 쉽게 작업 속도를 높일 수 있는 확인해 보세요.

: 이 3분 길이의 데모 영상을 보시고 얼마나 쉽게 작업 속도를 높일 수 있는 확인해 보세요. AISQL: 이 Quickstart 가이드를 통해 더 자세히 알아보세요.

그리고 아래의 Python Quickstart 자료도 확인하세요.

미래 전망 진술

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