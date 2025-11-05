Snowflakeの統合開発環境でAI開発者ワークフローを強化

Git統合は、開発者がお気に入りのIDEを使用して、Snowflakeのあらゆる側面を操作できることを意味します。VS Code統合により、開発者は任意の環境で作業しながら、Git統合を使用して他のチームと共有できます。これにより、特に共有コードベースを管理するチームにおいて、全体的な合理化とコラボレーションによる開発プロセスが可能になります。

これらの機能はすべて、AIが依存するデータ戦略の強化に役立ちます。これは、大規模に機能するエージェントアプリを作成するうえで欠かせないものです 。

AIで構築し、AIのために

開発者が最先端のエージェント型AIアプリケーションの提供に取り組むなかで、Snowflakeプラットフォームは取り込みから利用まで堅牢にサポートし、開発者は開発のあらゆるフェーズで最適な機能を選択できます。AISQLやCortex CodeなどのAIコーディングツールは、より迅速で正確なコード作成を可能にし、開発者はAI開発のスケーリング需要の増大に対応できます。開発者は、コードの記述に時間を取られることなく、テストを通じてデータの整合性、アクセシビリティ、妥当性の評価など、より価値の高いタスクに取り組むことができます。ビジネス部門が、それを可能にするコードだけでなく、ビジネスニーズも考慮できるようになります。また、AI駆動のこれらのツールは、コードを使用するかどうかにかかわらず、パフォーマンスの最適化を特定することで、リソースのより効率的な使用にも貢献します。

たとえば、開発者と管理者は、Snowsight内のあらゆる場所からCortex Codeを使用して、コードとクエリの実行効率についての理解を深められます。この機能は、AIのパワーにより、ユーザーがクエリのパフォーマンス（例：それぞれの実行コストは？誰が最も利用しているか）を可視化し、開発者がコスト最適化のためにレビューとチューニングを行えるようにしています。

最後に、Snowflakeは、AIモデルを外部ツール、データソース、サービスに接続する負担を軽減するために、統合の複雑さと管理オーバーヘッドを軽減するマネージドモデルコンテキストプロトコル（MCP）サーバーを提供しています。お客様は、MCPコネクタを介してSnowflakeデータをAnthropic、CrewAI、Cursorなどのプロバイダーのさまざまなエージェントアプリケーションに接続し、コンテキストリッチなAIエージェントやアプリを作成できます。SnowflakeマネージドMCPサーバー（パブリックプレビュー中）は、シンプルな相互運用性、一貫したガバナンス、オープンスタンダードベースのインターフェイスを提供し、エージェントがツールの発見と呼び出し、構造化データと非構造化データの取得を行えるようにします。これにより、個別のインフラストラクチャの展開やカスタム統合の構築が不要になります。

柔軟な実行と配布のオプション

開発者は、AIに支えられた適切な開発環境とAIの進歩によって、コードやアプリケーションを実行する場所の選択肢を求められています。従来、SQL、ノートブック、その他のコードフォーマットはデータウェアハウス内でのみ実行されていましたが、Snowparkコンテナサービス（SPCS）ではそのようなロックインはありません。SPCSは、ハードウェア（CPUまたはGPU）とメモリサイズの面で贅沢な選択肢を提供する、完全仮想化環境を提供します。VS CodeはSPCSと直接やり取りして、コンテナ内で関数やモジュールを直接実行することもできます。

この柔軟性は、サードパーティ開発環境にも及んでいます。Vercel v0との統合により、開発者からアナリストまで、すべての従業員が記述するだけでAIを活用したコードリッチなアプリケーションを扱えるようになりました。これらのアプリは、SPCSを介してSnowflakeアカウントでコンピュートを実行し、VercelのグローバルCDNによって保護されます。これにより、データの保持、ガバナンス制御の維持、パフォーマンスの最適化が実現します。

開発者が組織内で実行するためのアプリケーションを構築する場合でも、外部での利用のためにアプリケーションを提供する場合でも、Snowflakeには選択肢があります。Snowflakeマーケットプレイスは、アプリケーション、AIデータソース、コネクタを数百万人のユーザーに配布するためのプラットフォームを提供します。Snowflakeマーケットプレイスのこれらのアイテムは、社内アプリケーションの強化にも使用できます。

SnowflakeでAI活用への道筋を立てる

エージェント型AIの将来性は膨大であり、開発者は最先端を走り続けるために迅速に動く必要があります。そのためには、開発者が必要とするデータやツールに直接アクセスできる、チーム間のシームレスなコラボレーションを促進する環境の開発体験の向上が必要です。Snowflakeはその実現に全力で取り組んでいます。GitやVS Codeなどの使い慣れたツールをWorkspacesと統合し、開発プロセスのあらゆるステップにAIを注入することで、開発者がイノベーションのペースをさらに加速させられることを嬉しく思います。

まずは、以下を始めとするSnowflakeの新機能と改良された機能をご確認ください。

ワークスペース ：この3分間のデモでは、簡単に把握できます。

：この3分間のデモでは、簡単に把握できます。 AISQL:詳細については、このクイックスタートを参照してください。

また、以下のPythonクイックスタートもご覧ください。

将来の見通しに関する記述

このページには、Snowflakeが将来提供する製品に関する記述を含め、将来の見通しに関する記述が含まれていますが、これはいかなる製品の提供も約束するものではありません。実際の成果や提供物は異なる可能性があり、既知および未知のリスクおよび不確実性の影響を受けます。詳細については、最新の四半期報告書（10-Q）をご覧ください。