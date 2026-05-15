엔터프라이즈 AI라는새로운 시대에는 플랫폼의 가치를 기능이 아니라 비즈니스 성과를 얼마나 빠르게 창출하느냐로 평가합니다. 그 약속을 실현하려면 소프트웨어 계층만으로는 부족하며, 긴밀하게 통합된 파트너 생태계가 필요합니다.

솔직한 분위기의 라운드테이블에서 Worldwide Alliances & Channels SVP Amy Kodl과 Snowflake 이사회 멤버 Teresa Briggs는 Snowflake가 파트너 전략을 한층 강화하고 있다고 강조했습니다. 이제 파트너를 ‘비즈니스 주변의 파트너’가 아니라 ‘전략 안의 파트너’로 바라보겠다는 변화입니다. AI가 일정 주기를 압축하고 가치 기준을 결과 중심으로 재편하는 시장에서 성공하는 기업은 생태계를 운영 체제로 전환하는 기업이 될 것입니다.

생태계 우선 기업의 미래

Briggs는 파트너 리더들이 공개적으로는 쉽게 공유되지 않는 관점을 제시합니다. 이사회가 파트너 생태계를 인프라로 바라볼 때, 그 생태계는 어떤 모습이 되는가 하는 것입니다. Deloitte 부회장을 역임하는 등 30년 넘게 리더십 경험을 쌓아온 Briggs는 생태계를 체계적으로 구축할 경우 시간이 지날수록 가치가 누적되는 지속 가능한 전략 자산으로 설명합니다.

이사회는 ‘있으면 좋은 기능’ 정도에 오래 투자하지 않습니다. 지속 가능한 경쟁 우위를 만드는 영역에 집중합니다. Snowflake에게 이는 제품 성능 리더에서, 반복 가능한 엔드투엔드 성과로 평가받는 시장 리더로 도약한다는 의미입니다. 이 관점에서 파트너십은 단순한 채널이 아니라 규모 조정을 가능하게 하는 메커니즘입니다.

Snowflake CEO Sridhar Ramaswamy의 리더십 아래, Snowflake는 생태계 우선 기조를 한층 더 강화했습니다. 파트너 관점에서 의미는 분명합니다. 이는 부가 요소가 아니라 처음부터 전략에 내재되도록 설계되고 있습니다.

AI 시대의 생태계 기회

이번 라운드테이블에서 가장 중요하게 논의된 주제는 AI가 기존 서비스 산업의 수익 구조를 빠르게 압축하고 있다는 점이었습니다. 수십 년 동안 SI 비즈니스 모델은 사람의 노동이 규모를 좌우하는 선형적 서비스 구조에 기반해 왔습니다. 하지만 이제 고객은 더 작은 팀으로 더 빠른 가치를 요구하며, 그 성과는 실제 비즈니스 결과로 입증되기를 기대합니다.

Briggs의 표현대로 이는 ‘새로운 질서를 위한 리셋’입니다. 생태계가 던져야 할 질문은 단순한 AI 도입 여부가 아닙니다. 서비스 수익이 더 이상 투입 시간 중심으로 형성되지 않을 때 새로운 수익 기회가 어디에서 만들어지는가입니다.

성장을 유지하려면 파트너는 엔터프라이즈 재설계 문제를 해결하는 데 집중해야 합니다. 특히 다음 세 가지 영역에서 거대한 기회가 열리고 있습니다.

데이터 인텔리전스 워크플로우: 비즈니스 의사결정을 근본적으로 바꾸는 자율형 워크플로우를 구축합니다.

AI-네이티브 전환: 엔터프라이즈 운영 모델을 AI 우선으로 재설계합니다.

제품 주도 투자: 높은 마진 수익을 창출하는 반복 가능하고 제품화된 자산 및 IP 구축합니다.

반복 가능한 파트너 성공을 위한 청사진

Briggs가 ‘왜’를 설명했다면, Kodl은 ‘어떻게’를 짚었습니다. 그녀의 핵심 목표는 파트너 솔루션의 확장을 가로막는 마찰 요소를 제거하는 것입니다. 여기에는 보다 이른 로드맵 가시성 확보, 하나의 솔루션처럼 느껴지는 구매 경험, 그리고 Snowflake Marketplace의 지속적인 발전이 포함됩니다.

이는 상업 운영 구조의 단순화입니다. AI 시대에는 가치 창출 기간이 짧기 때문에 기능 차별화보다 아이디어를 빠르게 구현으로 전환하는 역량이 더 중요합니다.

라운드테이블에 참석한 파트너들은 분명히 지적했습니다. 관계 중심의 기존 모델로는 더 이상 확장할 수 없습니다. Snowflake는 시스템 주도의 실행 방식으로 전환했습니다.

의도적으로 설계된 활성화 캠페인

반복 가능한 행동을 이끄는 KPI

Clouds, ISV, SI 전반에 걸친 구조화된 멀티 파트너 협업

실행 방식 자체에 AI 내재화

Snowflake Partner Network의 전략적 가치

Kodl은 Snowflake의 GTM 전략을 강조했습니다. 영업 조직은 제품 중심 내러티브에서 결과 중심의 엔터프라이즈 AI 대화로 이동하고 있습니다. 고객은 플랫폼 자체를 원하는 것이 아니라 측정 가능한 결과가 엔드투엔드로 제공되기를 원합니다.

이 때문에 Snowflake Partner Network가 핵심적인 역할을 합니다. 성공적인 결과를 제공하려면 플랫폼, 서비스, 통합 기술 간 정렬을 기반으로 한 신뢰성이 필요하기 때문입니다. Snowflake는 생태계 리더십이 단지 기술적 우위가 아니라 전략적 의지라고 보고 있습니다.

AI가 시장의 카테고리를 다시 쓰는 환경에서, 생태계는 엔터프라이즈 규모에서 결과를 제공하는 핵심 메커니즘이 되고 있습니다. Snowflake는 이 변화에 단순히 참여하는 데 그치지 않습니다. 이를 위해 조직을 재편하고 있습니다. 지금 Snowflake Partner Network를 살펴보고 시작해 보시기 바랍니다.