Snowflake Partner Network
다양한 도구와 파트너를 통해 AI 데이터 클라우드의 잠재력을 실현하세요. Snowflake 배포를 마이그레이션하거나 최대한 활용할 수 있는 공인 서비스 파트너를 찾고 있든 통합된 기술을 찾고 있든 그 출발점은 언제나 Snowflake Partner Network입니다.
AI 데이터 클라우드 제품 파트너
Snowflake의 확장 가능한 개방형 기술을 사용하면 어떤 도구, 어떤 애플리케이션이든 쉽게 연결할 수 있습니다. AI 데이터 클라우드 제품 파트너는 고객이 Snowflake의 유연성, 성능 및 사용 편의성을 극대화하여 서로 다른 레거시 시스템을 연결하는 데 따른 비용, 위험 및 어려움 없이 보다 의미 있는 데이터 인사이트를 얻을 수 있도록 지원합니다.
AI 데이터 클라우드 서비스 파트너
Snowflake 서비스 파트너는 업계 경험과 기술 전문 지식, 전략적 모범 사례를 제공하여 공동의 고객이 전체 데이터 및 AI 여정에서 Snowflake를 통해 위험을 완화하고 비즈니스 가치를 창출할 수 있도록 지원합니다.
클라우드 파트너
클라우드 컴퓨팅에 대한 글로벌 접근 방식을 갖춘 Snowflake는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 일본 전역에서 제공되는 AWS, Azure, GCP를 통해 사용할 수 있습니다. 고객은 Snowflake의 클라우드 파트너 및 해당 리전과의 긴밀한 통합으로 원활한 단일 환경 경험을 구축할 수 있습니다.
고객의 목소리
저희는 Powered by Snowflake 프로그램을 통해, 날로 진화하는 투자 관리 커뮤니티의 요구를 충족하고 데이터의 접근성과 활용성을 높이기 위해 Aladdin AI Data Cloud를 출시합니다.
Daniel Gourvitch
설계 최적화 및 액세스 제어에 중점을 둔 Powered by Snowflake 프로그램의 워크숍 덕분에 새로운 리테일 인사이트 도구 개발 일정을 상당히 앞당길 수 있었습니다.
Dustin Pearce
Powered by Snowflake 프로그램은 Adobe가 통합 기술 스택을 기반으로 단일 애플리케이션을 통해 더 많은 사용 사례를 발굴하고 규모에 맞는 진정한 일대일 고객 여정을 신속하게 제공할 수 있도록 지원합니다.
제품 담당 부사장
데이터를 Snowflake로 가져와서 ThoughtSpot 내에서 이 데이터를 활성화합니다. Embrace가 흥미로운 이유는 실시간 연결이나 직접 연결로 프로젝트를 단번에 시작할 수 있기 때문입니다.
Priya Mysore
Qlik Sense의 뛰어난 셀프서비스 및 사용자 친화적인 기능에 Snowflake의 탁월한 성능과 낮은 유지 관리 부담이 합쳐지면서 조직의 90% 이상에서 DocuSign의 분석 기능을 사용할 수 있게 되었습니다.
Marcus Laanen
Tableau와 Snowflake를 통해 분석가가 아닌 사용자와 비즈니스 리더도 손쉽게 데이터를 찾을 수 있어 SQL을 실행하지 않고도 데이터에서 실질적인 인사이트를 얻을 수 있습니다.
Cathy Tanimura