내용으로 건너뛰기

BUILD: The Dev Conference for AI & Apps (Nov. 4-6)

Hear the latest product announcements and push the limits of what can be built in the AI Data Cloud.

register for free
파트너

Snowflake Partner Network

다양한 도구와 파트너를 통해 AI 데이터 클라우드의 잠재력을 실현하세요. Snowflake 배포를 마이그레이션하거나 최대한 활용할 수 있는 공인 서비스 파트너를 찾고 있든 통합된 기술을 찾고 있든 그 출발점은 언제나 Snowflake Partner Network입니다.

Product Partners icon

AI 데이터 클라우드 제품 파트너

Snowflake의 확장 가능한 개방형 기술을 사용하면 어떤 도구, 어떤 애플리케이션이든 쉽게 연결할 수 있습니다. AI 데이터 클라우드 제품 파트너는 고객이 Snowflake의 유연성, 성능 및 사용 편의성을 극대화하여 서로 다른 레거시 시스템을 연결하는 데 따른 비용, 위험 및 어려움 없이 보다 의미 있는 데이터 인사이트를 얻을 수 있도록 지원합니다.

Service Partners icon

AI 데이터 클라우드 서비스 파트너

Snowflake 서비스 파트너는 업계 경험과 기술 전문 지식, 전략적 모범 사례를 제공하여 공동의 고객이 전체 데이터 및 AI 여정에서 Snowflake를 통해 위험을 완화하고 비즈니스 가치를 창출할 수 있도록 지원합니다.

Cloud Partners icon

클라우드 파트너

클라우드 컴퓨팅에 대한 글로벌 접근 방식을 갖춘 Snowflake는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 일본 전역에서 제공되는 AWS, Azure, GCP를 통해 사용할 수 있습니다. 고객은 Snowflake의 클라우드 파트너 및 해당 리전과의 긴밀한 통합으로 원활한 단일 환경 경험을 구축할 수 있습니다.

Accelerated Partner Program

Snowpark Accelerated badge

Snowpark와 긴밀한 통합을 구축하여 가장 중요한 고객 워크로드를 지원하는 파트너를 살펴보세요.

Migration Accelerated Partner Program badge

Teradata와 같은 레거시 데이터 웨어하우스에서 Snowflake AI 데이터 클라우드로의 마이그레이션을 가속화할 수 있는 파트너를 살펴보세요.

Snowflake Ready Technology Badge

Snowflake 모범 사례에 맞춰 커넥터 검증을 끝낸 파트너를 살펴보거나 새로운 커넥터 검증을 시작하는 방법을 알아보세요.

Data Governance Accelerated badge

데이터 보호를 간소화하고 위험을 줄이며 규정 준수 요건을 충족하는 데 도움을 줄 수 있는 파트너를 살펴보세요.

Snowflake

고객의 목소리

저희는 Powered by Snowflake 프로그램을 통해, 날로 진화하는 투자 관리 커뮤니티의 요구를 충족하고 데이터의 접근성과 활용성을 높이기 위해 Aladdin AI Data Cloud를 출시합니다.

Daniel Gourvitch

설계 최적화 및 액세스 제어에 중점을 둔 Powered by Snowflake 프로그램의 워크숍 덕분에 새로운 리테일 인사이트 도구 개발 일정을 상당히 앞당길 수 있었습니다.

Dustin Pearce

Powered by Snowflake 프로그램은 Adobe가 통합 기술 스택을 기반으로 단일 애플리케이션을 통해 더 많은 사용 사례를 발굴하고 규모에 맞는 진정한 일대일 고객 여정을 신속하게 제공할 수 있도록 지원합니다.

제품 담당 부사장

데이터를 Snowflake로 가져와서 ThoughtSpot 내에서 이 데이터를 활성화합니다. Embrace가 흥미로운 이유는 실시간 연결이나 직접 연결로 프로젝트를 단번에 시작할 수 있기 때문입니다.

Priya Mysore

Qlik Sense의 뛰어난 셀프서비스 및 사용자 친화적인 기능에 Snowflake의 탁월한 성능과 낮은 유지 관리 부담이 합쳐지면서 조직의 90% 이상에서 DocuSign의 분석 기능을 사용할 수 있게 되었습니다.

Marcus Laanen

Tableau와 Snowflake를 통해 분석가가 아닌 사용자와 비즈니스 리더도 손쉽게 데이터를 찾을 수 있어 SQL을 실행하지 않고도 데이터에서 실질적인 인사이트를 얻을 수 있습니다.

Cathy Tanimura