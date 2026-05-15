エンタープライズAIの新たな時代において、プラットフォームの価値はもはやその機能ではなく、ビジネスの成果をもたらすスピードによって測られます。その約束を果たすには、単なるソフトウェアレイヤー以上のものが必要であり、緊密に統合されたパートナーエコシステムが不可欠です。

率直なラウンドテーブルディスカッションの中で、Worldwide Alliances & ChannelsのSVPであるAmy Kodl氏と、Snowflakeの取締役であるTeresa Briggsは、パートナーへのコミットメントの大幅な深化を強調しました。それは、「ビジネスの周辺に位置するパートナー」から「戦略の内部に位置するパートナー」への移行です。AIがタイムラインを圧縮し、成果に向けて価値を再評価している市場において、勝者となるのはエコシステムをオペレーティングシステムに変える企業です。

エコシステムファースト企業の未来

Briggsは、パートナーのリーダーたちが公の場で耳にすることの少ない視点を取り上げました。それは、取締役会がパートナーエコシステムをインフラストラクチャとして捉えた場合、それがどのように見えるかという視点です。Deloitteで副会長を務めた経験もあるなど、30年以上のリーダーシップ経験を持つベテランエグゼクティブであるBriggsは、エコシステムを、意図的に構築することで複利的に成長する、永続的な戦略的資産として位置付けています。

取締役会は「あれば便利なもの」を長くは容認しません。優位性を維持するものに資金を投じます。Snowflakeにとって、これはプロダクトパフォーマンスのリーダーから、再現性のあるエンドツーエンドの成果によって評価される市場リーダーへの移行を意味します。この枠組みにおいて、パートナーシップは単なるチャネルではなく、スケーリングのメカニズムです。

SnowflakeのCEOであるSridhar Ramaswamyのリーダーシップの下、Snowflakeはエコシステムファーストの姿勢を強化しています。パートナーにとって、その意味はシンプルです。これはアドオンではなく、最初から組み込まれるように設計されているということです。

AI時代におけるエコシステムの機会

ラウンドテーブルの最も重要なテーマは明確でした。AIは従来のサービス曲線を急速に圧縮しています。何十年もの間、SIのビジネスモデルは、規模が人間の労働力によって牽引されるという線形方程式に依存してきました。今日、顧客は、より少人数のチームで、ビジネスメトリクスに紐づく成果を伴う形で、より迅速に価値が得られることを求めています。

Briggsが指摘したように、これは「新秩序に向けたリセット」です。私たちのエコシステムにとっての課題は、単にAIを導入することではありません。サービスがもはや時間ベースではなくなったときに、収益がどこに移行するかを特定することです。

成長を維持するために、パートナーは企業の再設計という課題の解決に注力する必要があります。3つの大きな機会があると私たちは考えています。

データインテリジェンスワークフロー： ビジネスの意思決定を根本的に変える自律型ワークフローの構築

AIネイティブなトランスフォーメーション： 企業のオペレーティングモデルをAIファーストに再設計すること

プロダクト主導の投資：高利益率の収益をもたらす、再現性のあるプロダクト化された資産とIPの構築

再現性のあるパートナーの成功に向けたブループリント

Briggsがその理由を説明したのに対し、Kodl氏はその方法に焦点を当てました。彼女の重要な指針は、パートナーソリューションの拡張を妨げる障害を排除することです。これには、ロードマップの早期の可視性、単一のソリューションのように感じられる購買体験、そして継続的なSnowflakeマーケットプレイスの進歩が含まれます。

これは商流の簡素化です。価値の提供期間が短いAI時代においては、機能の差別化よりも、アイデアから実装へと迅速に移行する能力が重要になります。

ラウンドテーブルに参加したパートナーは率直にこう述べました。古い関係主導のモデルはスケールしないということです。Snowflakeは、以下のようなシステム主導の動きへと移行しました。

意図的なアクティベーションキャンペーン

再現性のある行動を促進するKPI

クラウド、ISV、SIにまたがる構造化されたマルチパートナーコラボレーション

その動き自体に組み込まれたAI

Snowflakeパートナーネットワークの力

Kodl氏はSnowflakeのGTM戦略を強調しました。販売担当者は、プロダクト主導の語り口から、成果主導のエンタープライズAIの対話へと移行しています。顧客はプラットフォームを求めているのではなく、エンドツーエンドで提供される測定可能な成果を求めています。

これにより、Snowflakeパートナーネットワークが極めて重要になります。信頼性は、成功をもたらすためのプラットフォーム、サービス、および統合されたテクノロジー間の連携にかかっています。Snowflakeは、エコシステムのリーダーシップが単なるテクノロジーの優位性ではなく、戦略的な意図であると確信しています。

AIがカテゴリーを書き換えている市場において、エコシステムはエンタープライズ規模で成果をもたらすためのメカニズムです。Snowflakeはこの変化に単に参加しているだけではなく、そのための体制を整えています。Snowflakeパートナーネットワークの詳細をご確認のうえ、ぜひ今すぐご活用ください。