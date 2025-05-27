본 IDC MarketScape 연구는 소비자의 개인정보를 보호하고 퍼스트 파티 데이터 소유자를 보호하는 데 도움이 되는 광고 및 마케팅 데이터 클린룸 기술을 평가합니다. 데이터 클린룸을 사용하면 기업은 개인정보를 보호하는 동시에 인사이트를 확보하면서도 공유 및 협업을 통해 데이터를 활용할 수 있습니다.

IDC 데이터 협업 및 수익화 연구 부문 이사인 Lynne Schneider는 "정보 공유는 오늘날의 고도로 분석화된 환경에서 성공을 거두기 위한 핵심 요소”라고 언급하면서 “데이터를 통해 인사이트를 도출할 수 있지만, 동시에 기업은 데이터에 대한 액세스 권한과 해당 데이터로 어떤 작업이 수행되는지에 대해 늘 주의해야 한다”고 강조합니다.

IDC MarketScape는 이번 보고서에서 Snowflake Data Clean Rooms를 "개인정보 보호 우선 시대에 안전한 협업 도구를 찾는 광고주와 마케팅 담당자를 위한 이상적인 솔루션"이라고 평가했습니다.

Snowflake Data Clean Rooms는 안전한 데이터 협업을 위한 강력한 플랫폼을 제공합니다. 이를 통해 브랜드, 퍼블리셔 및 에이전시는 가공 전 데이터를 노출하지 않고도 결합된 데이터 세트를 분석할 수 있습니다. Snowflake 데이터 클라우드 내에 내장된 이러한 클린룸은 개인정보 보존형 광고 워크플로우를 지원하는 동시에 고객이 개인정보 보호규정을 준수할 수 있도록 제어 기능을 제공합니다. Snowflake는 또한 AWS, Azure, Google Cloud 등 3대 메이저 클라우드에서 협업을 지원합니다.

IDC MarketScape 연구 보고서는 Snowflake에 대해 다음과 같이 평가했습니다. “Snowflake는 Samooha를 인수함으로써 클린룸 설정을 단순화하고 사용 편의성을 확대하여 기능을 더욱 향상시켰으며, 특히 기술 지식이 부족한 일반 사용자를 고려했습니다. Snowflake는 이러한 팀 확충 및 기능 확대를 통해 산업별 분석 템플릿과 새로운 사용자 인터페이스를 도입함으로써 광고주가 Snowflake 생태계 내에서 직접 클린룸을 구축하고 운영할 수 있도록 지원합니다. Samooha 인수는 잠재 고객 세분화, 캠페인 활성화, 크로스 채널 측정과 같은 고급 사용 사례를 지원하는 Snowflake의 역량을 강화시켰습니다. 마케팅 담당자는 이제 차등 개인정보 보호 및 사용 중 암호화와 같은 Snowflake의 개인정보 보호 강화 기법과 함께 간소화된 도구를 활용하여 실행 가능한 인사이트를 확보하는 동시에 민감 데이터를 보호할 수 있습니다.”

Snowflake 데이터 클린룸 부문 GM인 Kamakshi Sivaramakrishnan은 “IDC MarketScape의 광고 및 마케팅 사용 사례를 위한 데이터 클린룸 기술 공급업체 평가에서 Snowflake가 리더로 인정받게 되어 매우 기쁘다"고 밝히고, "데이터 협업과 개인정보 보호를 향한 Snowflake의 변함없는 헌신과 노력이 인정을 받은 것”이라면서 이렇게 덧붙였습니다. “Snowflake는 안전한 협업을 통해 가능성의 한계를 계속 넓히면서, 고객들이 개인정보 보호를 존중하면서도 귀중한 비즈니스 기회를 발굴할 수 있도록 돕는 데 혼신의 힘을 다하고 있습니다."

Snowflake가 개인정보 보호 우선 시대에 안전한 데이터 협업을 모색하는 마케팅 담당자와 광고주를 위한 이상적인 솔루션으로 평가받은 이유가 궁금하시다면 보고서 발췌본(영문)을 무료로 다운로드하세요.