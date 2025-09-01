このIDC MarketScape調査は、消費者のプライバシーを保護し、ファーストパーティデータの所有者を保護するのに役立つ、広告やマーケティング用のデータクリーンルームテクノロジーを評価しています。データクリーンルームにより、企業はプライバシーを保護しながらデータの共有やコラボレーションを行い、インサイトを獲得できます。

「今日の高度に分析された環境では、情報共有が成功の鍵となります。データはインサイトをもたらしますが、それと同時に、企業は誰がデータにアクセスし、そのデータで何ができるのかを常に把握する必要があります」とIDCのData Collaboration and MonetizationリサーチディレクターであるLynne Schneider氏は述べています。

IDC MarketScapeは、Snowflakeデータクリーンルームを「プライバシー第一時代にキャンペーンを最適化するための安全なコラボレーションツールを求める広告主とマーケターにとって理想的なソリューション」と呼んでいます。

Snowflakeデータクリーンルームは、安全なデータコラボレーションのための強力なプラットフォームを提供し、ブランド、パブリッシャー、代理店が未加工データを開示することなく、結合されたデータセットを分析できるようにします。Snowflakeデータクラウド内に構築されたこれらのクリーンルームは、プライバシーを保護しながら広告ワークフローを可能にし、顧客がプライバシー規制を順守するためのコントロールを提供します。Snowflakeは、AWS、Azure、Google Cloudにまたがるコラボレーションもサポートしています。

IDC MarketScapeの調査によれば、「SnowflakeがSamoohaを買収したことにより、Snowflakeの機能がさらに強化され、クリーンルームのセットアップが簡素化され、特に技術者ではないユーザー向けのユーザビリティが向上しました。新しいチームと機能の拡張により、Snowflakeは業界固有の分析テンプレートと新しいユーザーインターフェースを導入し、広告主がSnowflakeエコシステム内で直接クリーンルームを構築、運用しやすくしました。この買収により、オーディエンスセグメンテーション、キャンペーンアクティベーション、クロスチャネル効果測定などの高度なユースケースをサポートするSnowflakeの能力が強化されました。マーケターは、差分プライバシーや使用中の暗号化などのSnowflakeのプライバシー強化技術と併せて合理化されたツールを活用し、機密データを保護しながら実用的なインサイトを獲得できるようになりました。」

Snowflakeデータクリーンルーム担当GMのKamakshi Sivaramakrishnan氏は、次のように述べています。「当社は、広告およびマーケティングのユースケースに関するIDC MarketScape for Data Clean Room Technologyでリーダーに認定されました。「これは、データコラボレーションとプライバシーに対するSnowflakeの揺るぎないコミットメントの証です。Snowflakeでは、お客様がプライバシーを尊重しながら貴重なビジネスチャンスをアンロックできるよう、安全なコラボレーションの可能性をさらに広げていくことを楽しみにしています。」

レポートの無償抜粋をダウンロードして、プライバシー第一時代の安全なデータコラボレーションを求めるマーケターや広告主にとって、Snowflakeが最適なソリューションである理由をご確認ください。