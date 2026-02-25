Cortex Code CLI, 모든 데이터와 환경으로 지원 범위 확대

이달 초 BUILD 런던에서 우리는 Snowflake AI 데이터 클라우드를 활용하고 해당 환경 내에서 구축하는 방식을 혁신하기 위해 설계된 Cortex Code CLI의 정식 출시(GA)를 발표했습니다.
Cortex Code CLI는 Snowflake 워크플로우를 엔드투엔드로 지원하는 데 그치지 않고, 모든 데이터 시스템으로 지원 범위를 확장합니다. 먼저 dbt와 Apache Airflow®1를 지원합니다. 이를 통해 개발자는 더 빠르게 변환 작업을 구축하고, 오케스트레이션 워크플로우를 최적화하며, 전체 컨텍스트를 기반으로 디버깅할 수 있습니다.
또한 개발자가 Cortex Code CLI를 빠르게 시작하고, 위치와 환경에 관계없이 모든 데이터를 다룰 수 있도록 Snowflake 최초의 셀프서비스 구독 모델을 새롭게 선보입니다.
최신 데이터 스택을 위한 에이전틱 데이터 엔지니어링
현대의 데이터 스택은 여러 시스템에 걸쳐 구성되어 있어 데이터 엔지니어링 워크플로우의 복잡도가 비약적으로 높아지며 많은 리소스를 소모합니다. 파이프라인이 중단되면 생산성 저하와 데이터에 대한 신뢰 약화로 이어지며, 이로 인해 막대한 간접 비용이 발생합니다.
데이터 엔지니어가 직면한 과제는 분명합니다. 대규모 데이터 파이프라인을 생성, 관리 및 최적화하려면 여러 복잡한 도구를 동시에 다뤄야 합니다. Snowflake는 Dynamic Table, Snowpark와 같은 강력한 네이티브 솔루션을 제공하지만, 많은 조직이 변환에는 dbt, 오케스트레이션에는 Apache Airflow 등 다양한 도구 생태계를 함께 활용하고 있습니다. 이러한 다중 시스템 환경을 수동으로 관리하는 일은 매우 어렵고 높은 전문성을 요구합니다.
이러한 과제를 정면으로 해결하기 위해 Cortex Code CLI는 이제 널리 사용되는 dbt 및 Apache Airflow 패턴을 파악하고 지원합니다. 자연어를 활용해 스키마, 종속성, 오케스트레이션 로직에 대한 깊은 이해를 바탕으로 최적화된 기능을 제공함으로써 팀의 생산성을 높입니다.
Cortex Code CLI를 활용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
필요한 데이터를 손쉽게 탐색: “어떤 테이블에 매출 데이터가 포함되어 있나요?”라고 질문하면, 역할 기반 접근 제어(RBAC)로 필터링된 결과와 dbt 계보 정보, 최신 통계 데이터를 함께 제공합니다. 오래된 코드가 아닌, 최신 컨텍스트 기반의 정보입니다.
더 빠른 구축과 최적화: “orders와 customers를 조인하는 CLV 모델을 생성해줘”라고 요청하는 것만으로 dbt 모델을 만들 수 있습니다. 또한 출력 결과를 자동으로 비교하고, 전체 컨텍스트를 기반으로 디버깅하며, 실제로 컴파일 가능한 수정안을 제공합니다.
- 프로덕션 수준의 오케스트레이션 수행: 종속성을 인식하는 Airflow DAG를 구축하고, 태스크부터 쿼리까지 디버깅할 수 있습니다.
"Cortex Code는 Braze에서 에이전틱 분석에 접근하는 방식을 혁신하고 있습니다. 데이터 세트, 스키마, 컬럼에 대한 네이티브 수준의 이해를 바탕으로 엔지니어들이 컨텍스트를 파악하느라 씨름하는 시간을 줄이고, 보다 정확하고 실행 가능한 결과를 얻는 데 집중할 수 있게 해줍니다. 우리는 점점 더 복잡한 데이터 통합 환경에 이를 적용하고 있으며, 인사이트 레이어를 자동화하고 고도화하는 데 활용해 정형 분석을 더욱 역동적이고 강력한 분석 환경으로 확장하고 있습니다."
Spencer Burke
엄격한 테스트 결과, Cortex Code는 데이터 스택에 대한 깊은 이해가 요구되는 작업에서 범용 코딩 도구보다 더 높은 정확성과 효율성을 갖추고 있음을 입증했습니다.
더 높은 정확도: 동일한 기반 모델인 Claude Opus 4.6을 사용해 dbt + Snowflake 환경의 ADE-Bench 태스크 세트에서 Cortex Code와 Claude Code를 비교했습니다. Cortex Code는 43개 중 28개(65%)를 성공적으로 완료했으며, Claude Code는 25개(58%)를 완료했습니다.
더 높은 효율성: Cortex Code는 정답에 도달하는 데 필요한 호출 수를 거의 50% 줄였으며, 파일 읽기와 bash 명령 사용량도 각각 절반과 4분의 1 수준으로 감소했습니다. 이러한 효율성은 snowflake_sql_execute 도구를 활용한 SQL 네이티브 접근 방식에서 비롯되며, Snowflake 내에서 직접 실행함으로써 더욱 정밀한 목표 탐색이 가능해집니다.
이는 시작에 불과합니다. Snowflake는 앞으로 더 많은 데이터 엔지니어링 도구에 대한 지원을 확대해 나갈 예정입니다.
"Cortex Code는 Snowflake 생태계와 컨텍스트를 이해하는 방식으로 직접 연결함으로써 evolv Consulting의 솔루션 개발 방식을 혁신했습니다. 그 결과 팀은 데이터베이스, 오브젝트, Git 저장소와 매끄럽게 상호작용할 수 있게 되었습니다. CLI 버전의 Cortex Code는 Claude Opus 4.6과 같은 최첨단 모델을 활용해 거의 모든 작업을 수행할 수 있으며, 완전한 기능을 갖춘 React 애플리케이션 개발부터 복잡한 데이터 엔지니어링 작업까지 지원합니다. 도입 후 첫 20일 만에 500시간 이상의 시간을 절감했으며, 이는 약 10만 달러 상당의 가치입니다."
Trent Foley
워크로드 요구사항에 맞춰 확장된 모델 선택
각 조직은 모델 선택에 있어 고유한 워크로드 요구사항과 우선순위를 가지고 있습니다. Snowflake는 Cortex Code CLI 내에서 폭넓은 모델 선택권을 제공하기 위해 OpenAI GPT 5.2를 새롭게 추가합니다. 이는 기존의 Anthropic 최신 모델인 Claude Opus 4.6 및 Claude Sonnet 4.6과 함께 제공되며, 사용자는 품질, 지연 시간, 비용, 거버넌스 요구 사항에 따라 최적의 모델을 선택할 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 AI를 위한 엔터프라이즈 제어 및 거버넌스
Snowflake는 접근성을 확장하는 동시에, 기업이 요구하는 보안 및 거버넌스 기능을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 새롭게 추가된 관리 제어 및 거버넌스 기능은 Cortex Code 구성 내에서 액세스 권한, 사용 정책 및 권한을 관리할 수 있는 강력한 관리자 설정을 제공합니다. 이를 통해 개발자는 AI 기반 지원을 활용해 업무를 가속화하는 동시에, 조직의 보안 표준, 규제 요건, 운영 거버넌스 프레임워크를 충족할 수 있습니다.
구독 모델: CLI 시작을 위한 새로운 방식
Cortex Code CLI는 데이터 팀의 업무 방식을 근본적으로 변화시킵니다. Snowflake, dbt, Apache Airflow는 물론 여러 시스템 전반에서 지능적이고 컨텍스트를 이해하는 지원을 제공함으로써 데이터 스택 전반에 걸쳐 활용할 수 있습니다. 확장된 모델 선택권과 엔터프라이즈급 거버넌스 기능을 갖춘 지금이 에이전틱 데이터 엔지니어링을 직접 경험할 최적의 시점입니다.
또한 Snowflake는 모든 개발자가 Cortex Code CLI를 사용할 수 있도록, 진입 장벽을 낮춘 새로운 구독 모델을 도입합니다. 이제 Snowflake 고객이 아니어도 Cortex Code CLI를 즉시 사용할 수 있습니다.
이미 Snowflake 계정을 보유하고 있다면, Cortex Code CLI 설명서를 통해 자세한 내용을 확인하고 시작해 보세요.
1 “Apache Airflow”는 미국 및 기타 국가에서 Apache® Software Foundation의 등록 상표 또는 상표입니다.