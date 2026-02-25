Cortex Code CLI, 모든 데이터와 환경으로 지원 범위 확대

이달 초 BUILD 런던에서 우리는 Snowflake AI 데이터 클라우드를 활용하고 해당 환경 내에서 구축하는 방식을 혁신하기 위해 설계된 Cortex Code CLI의 정식 출시(GA)를 발표했습니다.

Cortex Code CLI는 Snowflake 워크플로우를 엔드투엔드로 지원하는 데 그치지 않고, 모든 데이터 시스템으로 지원 범위를 확장합니다. 먼저 dbt와 Apache Airflow®1를 지원합니다. 이를 통해 개발자는 더 빠르게 변환 작업을 구축하고, 오케스트레이션 워크플로우를 최적화하며, 전체 컨텍스트를 기반으로 디버깅할 수 있습니다.

또한 개발자가 Cortex Code CLI를 빠르게 시작하고, 위치와 환경에 관계없이 모든 데이터를 다룰 수 있도록 Snowflake 최초의 셀프서비스 구독 모델을 새롭게 선보입니다.

최신 데이터 스택을 위한 에이전틱 데이터 엔지니어링

현대의 데이터 스택은 여러 시스템에 걸쳐 구성되어 있어 데이터 엔지니어링 워크플로우의 복잡도가 비약적으로 높아지며 많은 리소스를 소모합니다. 파이프라인이 중단되면 생산성 저하와 데이터에 대한 신뢰 약화로 이어지며, 이로 인해 막대한 간접 비용이 발생합니다.

데이터 엔지니어가 직면한 과제는 분명합니다. 대규모 데이터 파이프라인을 생성, 관리 및 최적화하려면 여러 복잡한 도구를 동시에 다뤄야 합니다. Snowflake는 Dynamic Table, Snowpark와 같은 강력한 네이티브 솔루션을 제공하지만, 많은 조직이 변환에는 dbt, 오케스트레이션에는 Apache Airflow 등 다양한 도구 생태계를 함께 활용하고 있습니다. 이러한 다중 시스템 환경을 수동으로 관리하는 일은 매우 어렵고 높은 전문성을 요구합니다.

이러한 과제를 정면으로 해결하기 위해 Cortex Code CLI는 이제 널리 사용되는 dbt 및 Apache Airflow 패턴을 파악하고 지원합니다. 자연어를 활용해 스키마, 종속성, 오케스트레이션 로직에 대한 깊은 이해를 바탕으로 최적화된 기능을 제공함으로써 팀의 생산성을 높입니다.

Cortex Code CLI를 활용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.