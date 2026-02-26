Cortex Code CLI amplia seu suporte para qualquer tipo de dados, em qualquer lugar

No início do mês de fevereiro deste ano, durante a conferência BUILD em Londres, anunciamos o lançamento ao público da Cortex Code CLI, desenvolvida para transformar a forma como os profissionais de dados usam e criam no Snowflake AI Data Cloud.
Hoje, temos o prazer de anunciar que a Cortex Code CLI, além de oferecer suporte completo aos fluxos de trabalho do Snowflake, agora está expandindo o suporte para todos os sistemas de dados, começando com os sistemas de engenharia de dados dbt e Apache Airflow®1. Com ela, os desenvolvedores poderão criar transformações mais rapidamente, otimizar fluxos de trabalho de orquestração e depurar com contexto completo.
Também estamos lançando a primeira assinatura self-serve da Snowflake para ajudar os desenvolvedores a começar a usar a Cortex Code CLI com rapidez e a trabalhar com todos os tipos de dados, de qualquer lugar.
Engenharia de dados com agentes para data stacks modernos
Modernos data stacks abrangem vários sistemas, o que torna os fluxos de trabalho de engenharia de dados particularmente complexos e com uso intenso de recursos. Quando os pipelines são interrompidos, eles trazem enormes prejuízos, que estão ocultos por causa da perda de produtividade e da redução da confiança dos dados.
Os desafios para engenheiros de dados são claros: Criar, gerenciar e otimizar pipelines de dados em escala requer o uso de várias ferramentas complexas. Embora a Snowflake ofereça soluções nativas avançadas, como Dynamic Tables e Snowpark, muitas organizações usam um ecossistema diversificado de ferramentas, incluindo dbt para transformação e Apache Airflow para orquestração. Gerenciar esse ecossistema de vários sistemas manualmente é complicado e requer amplo conhecimento técnico.
Para lidar com esses desafios, a Cortex Code CLI agora compreende e oferece suporte a padrões populares de dbt e Apache Airflow, dando às equipes habilidades otimizadas com uma compreensão avançada de esquemas, dependências e lógica de orquestração usando linguagem natural.
Com a Cortex Code CLI, as equipes podem:
Descobrir facilmente os dados de que precisam para: perguntar "Que tabelas contêm receita?" e obter resultados filtrados com controle de acesso baseado em função, linhagem dbt e estatísticas ao vivo, e não código obsoleto.
- Desenvolver e otimizar com mais rapidez: gerar modelos dbt é tão simples quanto pedir à Cortex Code CLI que "crie um modelo CLV unindo pedidos e clientes". Os usuários também podem depurar automaticamente os resultados, usando o contexto completo e obter correções para realizar a compilação.
- Realizar uma orquestração pronta para produção: criar Airflow DAGs com consciência de dependência e depurar a tarefa para consulta.
"Na Braze, o Cortex Code tem transformado nosso modo de realizar análises de dados com agentes. O modo como a ferramenta entende nossos conjuntos de dados, esquemas e colunas, de forma nativa, significa que nossos engenheiros passam menos tempo lidando com o contexto e mais tempo obtendo resultados precisos e acionáveis. Estamos implementando-o em integrações de dados mais complexas e para automatizar e enriquecer nosso nível de insights, transformando análises estruturadas em algo mais dinâmico, expressivo e poderoso."
Spencer Burke
Nossos testes rigorosos demonstraram que o Cortex Code é mais preciso e eficiente do que as ferramentas genéricas de codificação em tarefas que exigem conhecimento profundo do seu data stack:
Mais precisão: testamos o Cortex Code e o Claude Code em relação ao conjunto de tarefas do ADE-Bench usando dbt + Snowflake com o mesmo modelo subjacente, Claude Opus 4.6. O Cortex Code concluiu com sucesso 28 de 43 tarefas (65%), em comparação a 25 de 43 tarefas (58%) do Claude Code.
Mais eficiência: para chegar à solução correta, o Cortex Code precisou de quase 50% menos chamadas totais, incluindo duas vezes menos leituras de arquivos e quatro vezes menos comandos bash. Essa eficiência vem de uma abordagem nativa SQL baseada na ferramenta snowflake_sql_execute, que permite execução nativa no Snowflake e uma exploração mais focada.
Isso é apenas o começo. No futuro, temos planos para expandir o suporte para ferramentas adicionais de engenharia de dados.
"Na evolv Consulting, o Cortex Code transformou o desenvolvimento de soluções ao fornecer uma conexão direta e consciente do contexto com o ecossistema Snowflake, permitindo à nossa equipe interagir de forma fluida com bancos de dados, objetos e repositórios git. Ao adotar os modelos mais avançados disponíveis, como o Claude Opus 4.6, o Cortex Code pode basicamente 'fazer qualquer coisa' por meio de sua versão CLI, desde o desenvolvimento completo de apps React até tarefas complexas de engenharia de dados. Isso se traduziu em mais de 500 horas de economia de tempo (cerca de US$ 100.000 em valor) apenas nos primeiros 20 dias após a adoção."
Trent Foley
Mais opções de escolha de modelos para atender às necessidades das cargas de trabalho
Sabemos que, quando se trata de seleção de modelos, cada empresa tem necessidades e prioridades específicas em relação a cargas de trabalho. Para oferecer aos usuários Cortex Code CLI uma escolha mais completa sem precisar procurar em outro lugar, estamos expandindo nossas ofertas de modelos para incluir o OpenAI GPT 5.2. Essa adição complementa nosso conjunto de modelos Anthropic de última geração (Claude Opus 4.6 e Claude Sonnet 4.6) que oferece aos usuários a flexibilidade de otimizar a qualidade, a latência, o custo e a governança com base em suas necessidades específicas.
Controles corporativos e governança para IA confiável
À medida que expandimos o acesso, continuamos comprometidos em oferecer os recursos de segurança e governança de que as empresas precisam. Nossos novos recursos de governança e controle administrativo oferecem configurações de administrador eficazes para gerenciar acessos, políticas de uso e permissões na configuração do Cortex Code. Isso permite aos desenvolvedores agilizar o trabalho deles com assistência baseada em IA, ao mesmo tempo em que ajuda as organizações a cumprir seus padrões de segurança, requisitos regulatórios e estruturas de governança operacional.
Assinatura CLI: uma nova maneira de começar
A Cortex Code CLI representa uma mudança fundamental na forma como as equipes de dados trabalham, trazendo suporte inteligente e contextualizado para todas as partes do seu data stack, estejam você desenvolvendo no Snowflake, dbt, Apache Airflow ou em vários sistemas. Com a maior opção de escolha de modelos e recursos de governança de nível empresarial, este é o momento ideal para experimentar a engenharia de dados com agentes em primeira mão.
Para tornar a Cortex Code CLI acessível para todos os desenvolvedores, lançamos um novo modelo de assinatura de baixo atrito. Isso significa que os clientes que não pertencem ao Snowflake podem iniciar imediatamente o uso da Cortex Code CLI.
Se você já tem uma conta Snowflake, saiba mais e comece a usar a documentação Cortex Code CLI.
1 "Apache Airflow" é uma marca registrada ou marca registrada da Apache® Software Foundation nos Estados Unidos e/ou em outros países.