Cortex Code CLI amplia seu suporte para qualquer tipo de dados, em qualquer lugar

No início do mês de fevereiro deste ano, durante a conferência BUILD em Londres, anunciamos o lançamento ao público da Cortex Code CLI, desenvolvida para transformar a forma como os profissionais de dados usam e criam no Snowflake AI Data Cloud.

Hoje, temos o prazer de anunciar que a Cortex Code CLI, além de oferecer suporte completo aos fluxos de trabalho do Snowflake, agora está expandindo o suporte para todos os sistemas de dados, começando com os sistemas de engenharia de dados dbt e Apache Airflow®1. Com ela, os desenvolvedores poderão criar transformações mais rapidamente, otimizar fluxos de trabalho de orquestração e depurar com contexto completo.

Também estamos lançando a primeira assinatura self-serve da Snowflake para ajudar os desenvolvedores a começar a usar a Cortex Code CLI com rapidez e a trabalhar com todos os tipos de dados, de qualquer lugar.

Engenharia de dados com agentes para data stacks modernos

Modernos data stacks abrangem vários sistemas, o que torna os fluxos de trabalho de engenharia de dados particularmente complexos e com uso intenso de recursos. Quando os pipelines são interrompidos, eles trazem enormes prejuízos, que estão ocultos por causa da perda de produtividade e da redução da confiança dos dados.

Os desafios para engenheiros de dados são claros: Criar, gerenciar e otimizar pipelines de dados em escala requer o uso de várias ferramentas complexas. Embora a Snowflake ofereça soluções nativas avançadas, como Dynamic Tables e Snowpark, muitas organizações usam um ecossistema diversificado de ferramentas, incluindo dbt para transformação e Apache Airflow para orquestração. Gerenciar esse ecossistema de vários sistemas manualmente é complicado e requer amplo conhecimento técnico.

Para lidar com esses desafios, a Cortex Code CLI agora compreende e oferece suporte a padrões populares de dbt e Apache Airflow, dando às equipes habilidades otimizadas com uma compreensão avançada de esquemas, dependências e lógica de orquestração usando linguagem natural.

Com a Cortex Code CLI, as equipes podem:

Descobrir facilmente os dados de que precisam para: perguntar "Que tabelas contêm receita?" e obter resultados filtrados com controle de acesso baseado em função, linhagem dbt e estatísticas ao vivo, e não código obsoleto.

Desenvolver e otimizar com mais rapidez: gerar modelos dbt é tão simples quanto pedir à Cortex Code CLI que "crie um modelo CLV unindo pedidos e clientes". Os usuários também podem depurar automaticamente os resultados, usando o contexto completo e obter correções para realizar a compilação.

