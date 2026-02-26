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FEB 23, 2026/Leitura: 10 minProduto e tecnologia

Cortex Code CLI amplia seu suporte para qualquer tipo de dados, em qualquer lugar

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No início do mês de fevereiro deste ano, durante a conferência BUILD em Londres, anunciamos o lançamento ao público da Cortex Code CLI, desenvolvida para transformar a forma como os profissionais de dados usam e criam no Snowflake AI Data Cloud. 

Hoje, temos o prazer de anunciar que a Cortex Code CLI, além de oferecer suporte completo aos fluxos de trabalho do Snowflake, agora está expandindo o suporte para todos os sistemas de dados, começando com os sistemas de engenharia de dados dbt e Apache Airflow®1. Com ela, os desenvolvedores poderão criar transformações mais rapidamente, otimizar fluxos de trabalho de orquestração e depurar com contexto completo. 

Também estamos lançando a primeira assinatura self-serve da Snowflake para ajudar os desenvolvedores a começar a usar a Cortex Code CLI com rapidez e a trabalhar com todos os tipos de dados, de qualquer lugar.

Engenharia de dados com agentes para data stacks modernos

Modernos data stacks abrangem vários sistemas, o que torna os fluxos de trabalho de engenharia de dados particularmente complexos e com uso intenso de recursos. Quando os pipelines são interrompidos, eles trazem enormes prejuízos, que estão ocultos por causa da perda de produtividade e da redução da confiança dos dados.

Os desafios para engenheiros de dados são claros: Criar, gerenciar e otimizar pipelines de dados em escala requer o uso de várias ferramentas complexas. Embora a Snowflake ofereça soluções nativas avançadas, como Dynamic Tables e Snowpark, muitas organizações usam um ecossistema diversificado de ferramentas, incluindo dbt para transformação e Apache Airflow para orquestração. Gerenciar esse ecossistema de vários sistemas manualmente é complicado e requer amplo conhecimento técnico. 

Para lidar com esses desafios, a Cortex Code CLI agora compreende e oferece suporte a padrões populares de dbt e Apache Airflow, dando às equipes habilidades otimizadas com uma compreensão avançada de esquemas, dependências e lógica de orquestração usando linguagem natural.

Com a Cortex Code CLI, as equipes podem: 

  • Descobrir facilmente os dados de que precisam para: perguntar "Que tabelas contêm receita?" e obter resultados filtrados com controle de acesso baseado em função, linhagem dbt e estatísticas ao vivo, e não código obsoleto.

  • Desenvolver e otimizar com mais rapidez: gerar modelos dbt é tão simples quanto pedir à Cortex Code CLI que "crie um modelo CLV unindo pedidos e clientes". Os usuários também podem depurar automaticamente os resultados, usando o contexto completo e obter correções para realizar a compilação.
  • Realizar uma orquestração pronta para produção: criar Airflow DAGs com consciência de dependência e depurar a tarefa para consulta.

"Na Braze, o Cortex Code tem transformado nosso modo de realizar análises de dados com agentes. O modo como a ferramenta entende nossos conjuntos de dados, esquemas e colunas, de forma nativa, significa que nossos engenheiros passam menos tempo lidando com o contexto e mais tempo obtendo resultados precisos e acionáveis. Estamos implementando-o em integrações de dados mais complexas e para automatizar e enriquecer nosso nível de insights, transformando análises estruturadas em algo mais dinâmico, expressivo e poderoso."

Spencer Burke
SVP of Growth, Braze

Nossos testes rigorosos demonstraram que o Cortex Code é mais preciso e eficiente do que as ferramentas genéricas de codificação em tarefas que exigem conhecimento profundo do seu data stack:

  • Mais precisão: testamos o Cortex Code e o Claude Code em relação ao conjunto de tarefas do ADE-Bench usando dbt + Snowflake com o mesmo modelo subjacente, Claude Opus 4.6. O Cortex Code concluiu com sucesso 28 de 43 tarefas (65%), em comparação a 25 de 43 tarefas (58%) do Claude Code.

  • Mais eficiência: para chegar à solução correta, o Cortex Code precisou de quase 50% menos chamadas totais, incluindo duas vezes menos leituras de arquivos e quatro vezes menos comandos bash. Essa eficiência vem de uma abordagem nativa SQL baseada na ferramenta snowflake_sql_execute, que permite execução nativa no Snowflake e uma exploração mais focada. 

Isso é apenas o começo. No futuro, temos planos para expandir o suporte para ferramentas adicionais de engenharia de dados.

"Na evolv Consulting, o Cortex Code transformou o desenvolvimento de soluções ao fornecer uma conexão direta e consciente do contexto com o ecossistema Snowflake, permitindo à nossa equipe interagir de forma fluida com bancos de dados, objetos e repositórios git. Ao adotar os modelos mais avançados disponíveis, como o Claude Opus 4.6, o Cortex Code pode basicamente 'fazer qualquer coisa' por meio de sua versão CLI, desde o desenvolvimento completo de apps React até tarefas complexas de engenharia de dados. Isso se traduziu em mais de 500 horas de economia de tempo (cerca de US$ 100.000 em valor) apenas nos primeiros 20 dias após a adoção."

Trent Foley
Chief Technology Officer, evolv Consulting

Mais opções de escolha de modelos para atender às necessidades das cargas de trabalho

Sabemos que, quando se trata de seleção de modelos, cada empresa tem necessidades e prioridades específicas em relação a cargas de trabalho. Para oferecer aos usuários Cortex Code CLI uma escolha mais completa sem precisar procurar em outro lugar, estamos expandindo nossas ofertas de modelos para incluir o OpenAI GPT 5.2. Essa adição complementa nosso conjunto de modelos Anthropic de última geração (Claude Opus 4.6 e Claude Sonnet 4.6) que oferece aos usuários a flexibilidade de otimizar a qualidade, a latência, o custo e a governança com base em suas necessidades específicas.

Controles corporativos e governança para IA confiável

À medida que expandimos o acesso, continuamos comprometidos em oferecer os recursos de segurança e governança de que as empresas precisam. Nossos novos recursos de governança e controle administrativo oferecem configurações de administrador eficazes para gerenciar acessos, políticas de uso e permissões na configuração do Cortex Code. Isso permite aos desenvolvedores agilizar o trabalho deles com assistência baseada em IA, ao mesmo tempo em que ajuda as organizações a cumprir seus padrões de segurança, requisitos regulatórios e estruturas de governança operacional.

Assinatura CLI: uma nova maneira de começar

A Cortex Code CLI representa uma mudança fundamental na forma como as equipes de dados trabalham, trazendo suporte inteligente e contextualizado para todas as partes do seu data stack, estejam você desenvolvendo no Snowflake, dbt, Apache Airflow ou em vários sistemas. Com a maior opção de escolha de modelos e recursos de governança de nível empresarial, este é o momento ideal para experimentar a engenharia de dados com agentes em primeira mão.

Para tornar a Cortex Code CLI acessível para todos os desenvolvedores, lançamos um novo modelo de assinatura de baixo atrito. Isso significa que os clientes que não pertencem ao Snowflake podem iniciar imediatamente o uso da Cortex Code CLI.

Se você já tem uma conta Snowflake, saiba mais e comece a usar a documentação Cortex Code CLI.

1 "Apache Airflow" é uma marca registrada ou marca registrada da Apache® Software Foundation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

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