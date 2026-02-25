Cortex Code CLI、あらゆるデータ、あらゆる場所でのサポートを拡大

今月初めのBUILD Londonで、Snowflake AIデータクラウドを基盤としたデータ実務の利用と構築方法を変革するCortex Code CLIの一般提供を発表しました。

Cortex Code CLIは、Snowflakeのワークフローをエンドツーエンドでサポートするだけでなく、データエンジニアリングシステムのdbtとApache Airflow®1をはじめとした、すべてのデータシステムに対してサポートを拡大していくことを本日発表でき、大変嬉しく思います。開発者は、より迅速に変換を構築し、オーケストレーションワークフローを最適化し、フルコンテキストでデバッグできます。

また、Snowflake初のセルフサービスのサブスクリプションも導入し、開発者がCortex Code CLIをすぐに使い始め、あらゆる場所でどのデータでも活用できるようにしています。

モダンデータスタックのためのエージェント型データエンジニアリング

モダンデータスタックは複数のシステムにまたがって存在しているため、データエンジニアリングのワークフローは特に複雑でリソースを大量に消費します。パイプラインが途切れると、生産性の低下とデータの信頼性を失うことによって膨大な隠れたコストが発生します。

データエンジニアの課題は明確です。データパイプラインを大規模に作成、管理、最適化するには、複数の複雑なツールを操作する必要があります。SnowflakeはダイナミックテーブルやSnowparkなどの強力なネイティブソリューションを提供していますが、多くの組織は、変換にdbt、オーケストレーションにApache Airflowなど、多様なツールエコシステムを使用しています。このマルチシステムエコシステムを手動で管理することは難しく、多大な専門知識を必要とします。

こうした課題に正面から対処するために、Cortex Code CLIは現在、人気の高いdbtとApache Airflowパターンを理解してサポートしています。これにより、チームは自然言語を使用してスキーマ、依存関係、オーケストレーションロジックを深く理解し、最適化された機能を活用できます。

Cortex Code CLIを使用して、チームは以下を実現できます。

必要なデータを簡単に発見： 「どのテーブルに収益が含まれるか」を質問すると、古くなったコードではなく、ロールベースのアクセス制御でフィルタリングされた結果に加え、dbtのリネージ情報やライブ統計も取得できます。

構築と最適化の迅速化：dbtモデルの生成は、非常に簡単です。たとえばCortex Code CLIに「注文と顧客を連携するCLVモデルを作成してください」と指示するだけです。また、ユーザーは出力の自動差分生成、フルコンテキストでのデバッグ、実際にコンパイルされる修正の取得も可能です。

実稼働に対応したオーケストレーションの実行：依存関係を意識したエアフローDAGを構築し、タスクからクエリまでデバッグできます。