Wie Partner generative KI branchenübergreifend zum Leben erwecken

Generative KI bringt branchenübergreifend bereits revolutionäre Ergebnisse. Seine Fähigkeit, strukturierte und unstrukturierte Daten zu verarbeiten und zu interpretieren, bildet die Grundlage für die Lösung komplexer Probleme in verschiedenen Bereichen. Im Gesundheitswesen verbessert generative KI die Diagnostik, indem sie medizinische Bildgebungsdaten analysiert und so Krankheiten wie Lungenentzündungen mit außerordentlicher Genauigkeit erkennt. Snowflake und unsere Partner haben konkrete Ergebnisse erzielt: So haben Snowflake und ein führender Technologiedienstleister Kostenträgern im Gesundheitswesen geholfen, 360-Grad-Mitgliederprofile zu erstellen, um eine bessere Entscheidungsfindung, personalisierte Versorgung und bessere Analytik zu ermöglichen. In einem anderen Fall helfen Snowflake und ein Systemintegrator Kunden, durch die sichere Kombination verschiedener Datenquellen Einblicke in Schlüsselbereiche wie Kostenmanagement, Zugang zu Versorgung und Gesundheitsgerechtigkeit zu erhalten. So wird der Verwaltungsaufwand reduziert und Führungskräfte im Gesundheitswesen in die Lage versetzt, bessere Ergebnisse für Patient:innen und Organisationen zu erzielen.

Dank des hohen Tempos und der hohen Kundenerwartungen konnte die Handelsbranche durch hyperpersonalisierte Einkaufserlebnisse auch erhebliche Vorteile durch generative KI erzielen. Durch die Analyse des Kundenverhaltens, wie z. B. Kaufhistorie und Surfverhalten, können KI-gestützte Lösungen Präferenzen vorhersagen und maßgeschneiderte Produkte vorschlagen und so das Kundenengagement und die Zufriedenheit steigern. Darüber hinaus optimiert eine fortschrittliche, KI-gestützte Bedarfsprognose das Bestandsmanagement, reduziert Verschwendung und verbessert die Lieferketteneffizienz. Snowflake hat sich beispielsweise mit einem führenden Cloud-Anbieter zusammengetan, um einen prominenten Bekleidungshändler dabei zu unterstützen, generative KI für Echtzeiteinblicke in die Warenverfügbarkeit zu nutzen und so effektiver auf Verbraucheranforderungen zu reagieren.

Für Finanzinstitute, die sich in der digitalen Welt von heute zurechtfinden müssen, sind Betrugsprävention und personalisierte Kundeninteraktionen von entscheidender Bedeutung. Generative KI kann auch diese Herausforderungen bewältigen – mit Funktionen wie Echtzeit-Anomalieerkennung, die sichere Transaktionen ermöglichen und gleichzeitig das Vertrauen der Kundschaft aufbauen. KI versetzt Finanzinstitute außerdem in die Lage, maßgeschneiderte Anlagestrategien und personalisierte Kundenbetreuung bereitzustellen, indem sie datengestützte Erkenntnisse nutzen, um die Kundenzufriedenheit zu steigern. Ein bemerkenswertes Beispiel ist die Zusammenarbeit von Snowflake mit einem globalen Beratungsunternehmen und einem führenden Sach- und Unfallversicherer, um den Prozess der Erstmeldung von Schäden zu optimieren. Durch den Einsatz generativer KI konnte der Versicherer die Schadensfallaufnahme beschleunigen, die Entscheidungsfindung optimieren und die Kundenzufriedenheit steigern – und so ein effizienteres und schnelleres Erlebnis für Versicherungsnehmer:innen schaffen.