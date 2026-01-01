Wie Partner generative KI branchenübergreifend zum Leben erwecken

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der KI optimale Produkte empfiehlt, medizinische Durchbrüche beschleunigt und Finanztrends prognostiziert – das ist nicht die Zukunft; das passiert derzeit im Handel, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen. Nachdem ich in der Vergangenheit wichtige Marktumwandlungen durchgemacht habe – wie das Aufkommen von Cloud Computing und der Aufstieg von KI/ML – weiß ich, wie wichtig es ist, einen durchdachten Technologieansatz zu verfolgen und die realen Auswirkungen zu priorisieren. Um diese Fähigkeiten in verwertbare Lösungen umzusetzen, bedarf es mehr als nur fortschrittlicher Technologie. Es erfordert das Fachwissen von Partnern, die die Herausforderungen der Branche verstehen und die Lücke zwischen Innovation und unternehmerischem Mehrwert schließen können.
Die ersten Anwendungsfälle generativer KI (GenAI) finden nach wie vor branchenübergreifend die größte Anwendung. Dazu gehören Dokumentenverarbeitung und Zusammenfassung, Natural Language Driven Business Intelligence sowie Chatbots oder autonome Agenten. Diese dienen als Bausteine für transformative Anwendungen, mit denen Unternehmen strukturierte und unstrukturierte Daten effektiv nutzen können. GenAI-Tools sind agnostisch. Doch ihre wahre Stärke liegt in der Nutzung dieser Funktionen, um die einzigartigen Probleme in jeder Branche zu lösen. Dazu braucht es drei entscheidende Elemente: bewährte Anwendungsfälle, profundes Branchen-Know-how und eine robuste Datenplattform, die das Potenzial von KI nutzbar machen soll.
Generative AI in Aktion: branchenspezifische Anwendungsfälle
Generative KI bringt branchenübergreifend bereits revolutionäre Ergebnisse. Seine Fähigkeit, strukturierte und unstrukturierte Daten zu verarbeiten und zu interpretieren, bildet die Grundlage für die Lösung komplexer Probleme in verschiedenen Bereichen. Im Gesundheitswesen verbessert generative KI die Diagnostik, indem sie medizinische Bildgebungsdaten analysiert und so Krankheiten wie Lungenentzündungen mit außerordentlicher Genauigkeit erkennt. Snowflake und unsere Partner haben konkrete Ergebnisse erzielt: So haben Snowflake und ein führender Technologiedienstleister Kostenträgern im Gesundheitswesen geholfen, 360-Grad-Mitgliederprofile zu erstellen, um eine bessere Entscheidungsfindung, personalisierte Versorgung und bessere Analytik zu ermöglichen. In einem anderen Fall helfen Snowflake und ein Systemintegrator Kunden, durch die sichere Kombination verschiedener Datenquellen Einblicke in Schlüsselbereiche wie Kostenmanagement, Zugang zu Versorgung und Gesundheitsgerechtigkeit zu erhalten. So wird der Verwaltungsaufwand reduziert und Führungskräfte im Gesundheitswesen in die Lage versetzt, bessere Ergebnisse für Patient:innen und Organisationen zu erzielen.
Dank des hohen Tempos und der hohen Kundenerwartungen konnte die Handelsbranche durch hyperpersonalisierte Einkaufserlebnisse auch erhebliche Vorteile durch generative KI erzielen. Durch die Analyse des Kundenverhaltens, wie z. B. Kaufhistorie und Surfverhalten, können KI-gestützte Lösungen Präferenzen vorhersagen und maßgeschneiderte Produkte vorschlagen und so das Kundenengagement und die Zufriedenheit steigern. Darüber hinaus optimiert eine fortschrittliche, KI-gestützte Bedarfsprognose das Bestandsmanagement, reduziert Verschwendung und verbessert die Lieferketteneffizienz. Snowflake hat sich beispielsweise mit einem führenden Cloud-Anbieter zusammengetan, um einen prominenten Bekleidungshändler dabei zu unterstützen, generative KI für Echtzeiteinblicke in die Warenverfügbarkeit zu nutzen und so effektiver auf Verbraucheranforderungen zu reagieren.
Für Finanzinstitute, die sich in der digitalen Welt von heute zurechtfinden müssen, sind Betrugsprävention und personalisierte Kundeninteraktionen von entscheidender Bedeutung. Generative KI kann auch diese Herausforderungen bewältigen – mit Funktionen wie Echtzeit-Anomalieerkennung, die sichere Transaktionen ermöglichen und gleichzeitig das Vertrauen der Kundschaft aufbauen. KI versetzt Finanzinstitute außerdem in die Lage, maßgeschneiderte Anlagestrategien und personalisierte Kundenbetreuung bereitzustellen, indem sie datengestützte Erkenntnisse nutzen, um die Kundenzufriedenheit zu steigern. Ein bemerkenswertes Beispiel ist die Zusammenarbeit von Snowflake mit einem globalen Beratungsunternehmen und einem führenden Sach- und Unfallversicherer, um den Prozess der Erstmeldung von Schäden zu optimieren. Durch den Einsatz generativer KI konnte der Versicherer die Schadensfallaufnahme beschleunigen, die Entscheidungsfindung optimieren und die Kundenzufriedenheit steigern – und so ein effizienteres und schnelleres Erlebnis für Versicherungsnehmer:innen schaffen.
Wir befähigen Partner, transformative KI-Lösungen voranzutreiben
Unternehmen suchen nach Partnern, die verstehen, wie sie echten unternehmerischen Mehrwert erzielen können – nicht nur technologiehalber. Snowflake-Partner arbeiten mit den größten Unternehmen der Welt zusammen, um die Herausforderungen von morgen zu meistern. Mit profundem Branchen-Know-how sind unsere Partner in einer guten Position, um maßgeschneiderte KI-Anwendungen zu entwickeln und zu implementieren, die einzigartige Herausforderungen bewältigen. Systemintegratoren (SIs) können jedoch nur dann das volle Potenzial dieser Lösungen ausschöpfen, wenn sie sicher und skalierbar bereitgestellt werden.
Snowflake basiert auf drei zentralen Unterscheidungsmerkmalen: Effizienz, Zugänglichkeit und Sicherheit. Wir vereinfachen die KI-Entwicklung, indem wir den operativen Aufwand reduzieren und die Bereitstellung beschleunigen, damit sich unsere Partner auf Innovation konzentrieren können. Durch die Bereitstellung von No-Code-/Low-Code-Tools und die Unterstützung von SQL und Python machen wir KI für alle zugänglich und fördern so die Zusammenarbeit zwischen SIs, technischen Expert:innen und Führungskräften. Mit robusten Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich Governance-Frameworks und Compliance-Standards, gewährleisten wir zuverlässige KI-Lösungen, mit denen SIs branchenspezifische Herausforderungen bewältigen, ihren ROI steigern und nachhaltiges Wachstum fördern können.
Das Potenzial generativer KI: Partner für Transformation
Mit Blick auf die Zukunft wird Snowflake seine KI-Funktionen weiter ausbauen und seinen Partnern die Werkzeuge an die Hand geben, die sie benötigen, um in dieser schnelllebigen Welt die Führung zu übernehmen. Im vollständigen Bericht zu Snowflakes Daten- und KI-Prognosen erhalten Sie Einblicke von sieben Branchenexpert:innen sowie aktuelle Daten- und KI-Prognosen von führenden Expert:innen wie Baris Gultekin, Head of AI bei Snowflake, und Brad Jones, Chief Information Security Officer.
Verpassen Sie nicht unsere bevorstehenden GenAI-Webinars in den Branchen Gesundheitswesen, Handel und Finanzdienstleistungen. Registrieren Sie sich jetzt für den GenAI Day, eine virtuelle Veranstaltung, um Innovationen zu entdecken und Strategien zu entwickeln, um das Potenzial generativer KI in Ihrer Branche zu maximieren!
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