Résumé du Snowflake Summit 2025 : plongez dans le futur de l'IA et des applications

Un socle data fiable n’a jamais eu autant d’importance, car de plus en plus d’entreprises cherchent à générer de la valeur avec l’IA et les applications tout au long du cycle de vie des données et à mettre ces avantages à la disposition des collaborateurs dans l’ensemble de leur organisation. Snowflake s’engage à aider les entreprises à atteindre cet objectif. Nous entreprenons donc de réinventer le data engineering, l’analyse, le développement et la collaboration autour des applications, ainsi que l’IA d’entreprise, bien sûr. À l’occasion du Summit 2025, nous présentons une plateforme encore plus simple à utiliser, qui vous connecte rapidement aux données, aux utilisateurs, aux applications et aux produits d’IA agentique qui font la prospérité de votre entreprise, et qui vous donne une confiance inébranlable dans la protection de vos données sensibles.

Combler le fossé entre les données et l’action avec l’IA agentique

Ensemble, les lancements de fonctionnalités d’IA et de ML forment aujourd’hui un socle d’IA unifié qui simplifie le développement, s’adapte de manière fiable et préserve la confiance dans l’environnement gouverné de Snowflake. Entièrement gérées dans le périmètre sécurisé de Snowflake, ces fonctionnalités permettent aux utilisateurs métiers et aux data scientists de transformer des données structurées et non structurées en informations exploitables, sans outils ni infrastructure complexes.

Snowflake Intelligence (bientôt en public preview) offre une nouvelle expérience agentique (accessible via ai.snowflake.com) qui permet aux utilisateurs métiers de converser en toute sécurité avec les données en utilisant un langage naturel, ce qui les aide non seulement à trouver des réponses, mais aussi à poser des questions complexes et détaillées et à prendre des mesures, le tout à partir d’une interface unique et sans écrire de code. Elle rassemble des informations provenant de données structurées et non structurées et, comme elle s’exécute dans le périmètre de Snowflake, elle hérite des avantages des fonctionnalités intégrées de gouvernance et de confidentialité des données de Snowflake. Snowflake Intelligence s’appuie sur de grands modèles de langage d’Anthropic et d’OpenAI, qui s’exécutent dans le périmètre de Snowflake, et sur Cortex Agents (public preview).

Data Science Agent (bientôt en private preview) est un compagnon agentique qui peut booster la productivité des data scientists en automatisant chaque étape des flux de travail de ML avec le langage naturel, y compris la préparation des données, le feature engineering et l’entraînement.

Cortex AISQL (public preview) introduit le traitement de données multimodal utilisant l’IA dans une syntaxe SQL familière. Il rend accessibles des flux de travail d’IA complexes en permettant aux équipes d’analyser des documents, des images et d’autres formats de données non structurées en SQL. Il complète l’offre complète d’informations sur les données non structurées de Snowflake, notamment avec Document AI amélioré avec des extractions de tables sensibles aux schémas (public preview) pour extraire des tables structurées à partir de PDF complexes et une récupération améliorée via Cortex Search.

L’observabilité de l’IA dans Snowflake Cortex AI (bientôt disponible pour tous nos clients) permet de surveiller les applications d’IA générative sans code. Snowflake fournit également un accès à des LLM depuis OpenAI via Microsoft Azure OpenAI Service, Anthropic, Meta, Mistral et d’autres fournisseurs de premier plan, le tout dans le périmètre sécurisé de Snowflake.

Donner les moyens aux data engineers en exploitant l’interopérabilité des données

Lorsque les data engineers doivent mettre en place des pipelines de données et contourner des systèmes peu flexibles, acheminer les données de leur lieu de création vers leur lieu d’utilisation va prendre plus de temps, ce qui peut freiner la réussite des entreprises. Snowflake s’engage à changer cela en fournissant aux data engineers les outils et plateformes nécessaires pour naviguer dans le paysage moderne des données en toute confiance. Voici quelques-unes des innovations que vous verrez lors du Summit :

Snowflake Openflow : un service d’ingestion de données multimodal ouvert, extensible et géré conçu pour simplifier le déplacement et l’intégration des données. Snowflake Openflow (disponible pour tous nos clients sur AWS) est basé sur Apache NiFi et vise à éliminer les silos de données et la main-d’œuvre manuelle dans l’ingestion des données. Openflow révolutionne les mouvements de données dans Snowflake pour permettre un traitement ETL fluide pour l’IA. Toutes les intégrations de données se font sur une seule plateforme, et des centaines de connecteurs et de processeurs simplifient l’intégration des données avec une variété de sources de données et de partenaires stratégiques. Par exemple, Snowflake travaille en partenariat avec Oracle sur une solution permettant de répliquer la capture des données de changement des bases de données Oracle vers Snowflake.

dbt Projects on Snowflake : grâce à cette option native (bientôt en public preview), les équipes data peuvent créer, exécuter et surveiller des projets dbt directement dans l’interface utilisateur Snowsight, accélérant ainsi le cycle de développement des pipelines de données. dbt Projects est disponible dans Snowflake Workspaces, un nouvel environnement de développement natif basé sur des fichiers avec des fonctionnalités telles que l’assistance au codage en ligne AI Copilot et l’intégration Git native.

Prise en charge améliorée des Apache Iceberg TM Tables : repensez votre façon de construire des data lakehouses ouverts, connectés et gouvernés. Intégrez tout catalogue compatible Iceberg REST à Snowflake, y compris Snowflake Open Catalog, pour lire et écrire en toute sécurité depuis n’importe quelle table Iceberg avec Catalog Linked Databases (bientôt en public preview). Créez des pipelines déclaratifs avec des Dynamic Iceberg Tables et exploitez la valeur des données semi-structurées avec les types de données VARIANT (private preview). Optimisez les écritures et la lecture de votre écosystème Iceberg avec Merge on Read (private preview).

Optimisations DevOps à la pointe : outre la sortie de Workplaces pour les fichiers dbt et SQL, vous trouverez la prise en charge des URL Git personnalisées, la sortie de notre fournisseur Terraform pour tous nos clients et la prise en charge de Python 3.9 dans Snowflake Notebooks.

Améliorer les analyses et la migration des données alimentées par l’IA

Exploiter l’IA peut impliquer des infrastructures complexes, des coûts élevés, des migrations de data warehouses fastidieuses et des équipes data surchargées. Pour aider les entreprises à surmonter ces obstacles, Snowflake annonce une série d’avancées visant à rendre les analyses plus rapides, plus faciles à utiliser et plus intelligentes, à faciliter la migration des systèmes hérités et à tirer pleinement parti de ces capacités :

Snowflake Semantic Views (public preview) aide à rapprocher les données brutes et la compréhension métier en vous permettant de définir et de stocker des indicateurs stratégiques et des relations avec les entités dans Snowflake. Cela aide les assistants d’IA et les outils de BI à obtenir des résultats plus précis et cohérents.

Standard Warehouse – Generation 2 (Gen2) est une version mise à jour de l’actuel Standard Warehouse de Snowflake, au matériel et aux performances améliorés, notamment les opérations de suppression, de mise à jour et de fusion, et pour accélérer les opérations d’analyse des tables. Au cours des 12 derniers mois précédant le 2 mai 2025, Snowflake a fourni des performances 2,1 fois plus rapides pour les workloads analytiques de base sur les tables Snowflake grâce à Gen2 (plus de détails ici).

SnowConvert AI est une solution gratuite et automatisée conçue pour aider à accélérer les migrations de data warehouse, de BI et d’ETL à partir de plateformes héritées. Elle analyse intelligemment votre code existant, automatisant la conversion de code et la validation des données tout en rationalisant l’ensemble du processus de migration, réduisant ainsi les risques associés aux migrations de données à grande échelle.

Stimuler l’innovation grâce à une collaboration fluide

Passer de l’expérimentation de l’IA à la création d’une réelle valeur réside dans la façon dont vous pouvez exploiter non seulement vos propres données, mais aussi celles de parties externes de votre écosystème, la facilité avec laquelle vous pouvez partager des données, vous connecter à des sources tierces, créer et collaborer avec elles. Dans cette optique, Snowflake souhaite faciliter la connexion et la collaboration avec des sources internes et externes compatibles avec l’IA, étendre les flux de travail agentiques, ainsi que créer et déployer des applications basées sur l’IA tout en protégeant les données privées. Voici quelques-unes des saveurs des produits agentiques lancés sur la Marketplace Snowflake :

Cortex Knowledge Extensions (bientôt disponible pour tous nos clients) : enrichissez vos applications avec du contenu en temps réel provenant d’éditeurs comme USA TODAY, The Associated Press, Packt, Stack Overflow et CB Insights, tout en protégeant la propriété intellectuelle et en favorisant une attribution appropriée.

Sharing of Semantic Models (private preview) : permet aux utilisateurs d’intégrer et de partager des jeux de données internes compatibles avec l’IA ou des données structurées tierces provenant d’équipes internes et de fournisseurs tiers, et d’utiliser le langage naturel pour « parler aux données » de divers fournisseurs. Agentic Snowflake Native Apps sur la Marketplace Snowflake : une nouvelle façon pour les fournisseurs de développer et de proposer des Snowflake Native Apps qui référencent les API Cortex Agent pour automatiser des tâches et interagir avec les données. Ces produits agentiques interopérables peuvent offrir aux data engineers, aux data scientists et à d’autres un moyen rapide de déployer et de créer de la valeur à partir de l’IA agentique.

Améliorations apportées à Snowflake Native App Framework pour la sécurité et l’interopérabilité : les nouvelles fonctionnalités axées sur la gestion des versions des applications, les autorisations, l’observabilité des applications et les badges de conformité permettent d’intégrer facilement la sécurité dans les applications dès le départ.

Redéfinir les attentes en matière de plateforme data moderne

À l’ère de l’IA, une plateforme robuste est indispensable. Mais pour maximiser la valeur, la plateforme doit également ajuster dynamiquement les ressources en fonction des exigences de la charge de travail, fournir des performances élevées sans entraîner de hausse des coûts, protéger et gouverner les données sensibles, et être facile à utiliser pour les utilisateurs de toute l’entreprise (pas seulement pour les analystes et les ingénieurs). Les avancées apportées à la plateforme Snowflake ciblent ces défis communs en haussant le niveau de l’infrastructure de données moderne :

Snowflake Adaptive Compute (en private preview) : rendez les warehouses encore plus faciles à utiliser en dimensionnant automatiquement les ressources et en acheminant intelligemment les requêtes afin de réduire la charge de gestion de la plateforme des clients. Les warehouses créés à l’aide du calcul adaptatif, connu sous le nom d’ Adaptive Warehouses, accélèrent les performances des utilisateurs sans entraîner de hausse des coûts. Les Adaptive Warehouses rendant l’infrastructure pratiquement invisible pour les utilisateurs, les équipes peuvent consacrer plus de temps à des projets stratégiques qui génèrent des revenus et moins à la maintenance des warehouses.

Expansion de l’interopérabilité de Snowflake Horizon Catalog : outre la prise en charge de la gouvernance et de la découverte de données dans les Iceberg Tables, Horizon Catalog fournira une découverte de données externes (bientôt en private preview) pour les données externes dans les bases de données relationnelles, les tableaux de bord, les modèles sémantiques et plus encore.

Copilot for Horizon Catalog (bientôt en private preview) : utilisez le langage naturel pour effectuer des tâches de gouvernance, de sécurité et de découverte des métadonnées dans Snowsight, simplifiant ainsi le processus d’obtention d’informations stratégiques sur les jeux de données.

Sécurité : les nouvelles extensions du Snowflake Trust Center (bientôt disponibles pour tous nos clients), les nouvelles méthodes MFA et les mises à jour de sécurité des comptes, la protection par mot de passe et d’autres fonctionnalités de sécurité renforcées visent à renforcer la protection des comptes.

Observabilité prête à l’emploi : les améliorations apportées à Snowflake Trail vous aident à mieux comprendre votre infrastructure et vos applications avec Snowpark Container Services, à analyser vos pipelines avec la prise en charge de la télémétrie pour Snowflake Openflow, ainsi qu’à déboguer et optimiser vos agents et applications d’IA générative (bientôt disponible pour tous nos clients).

Pour en savoir plus sur ces améliorations et d’autres mises à jour des fonctionnalités de continuité de l’activité, d’Unistore et plus encore, consultez notre blog dédié à la plateforme.

