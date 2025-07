Snowflake Adaptive Compute encore plus facile à utiliser avec un meilleur rapport prix/performances

La conversion d’un entrepôt virtuel standard à un Adaptive Warehouse est une simple commande de modification, qui se fait sans temps d’arrêt. Nos clients nous ont dit qu’il fallait beaucoup de temps et d’efforts pour consolider les workloads, car les noms des entrepôts sont souvent codés en dur dans des pipelines et des scripts, ce qui pourrait entraîner des perturbations. Grâce aux Adaptive Warehouses, les utilisateurs peuvent convertir simplement leurs workloads de production par batch, tout en maintenant les noms, les politiques, les autorisations et la structure de rapports de démonstration/refacturation existants.

Un meilleur rapport prix-performances

Chez Snowflake, notre philosophie produit est axée sur l’amélioration continue et automatique des performances de nos clients en affinant régulièrement notre moteur de base et en effectuant les tâches les plus lourdes pour nos clients. En plus d’être facile à utiliser, Adaptive Compute tirera parti des toutes dernières améliorations matérielles et de performances de Snowflake. Adaptive Compute a également optimisé le partage de ressources, car les requêtes exploitent un pool partagé de clusters au sein de votre compte pour optimiser l'efficacité.

Ce que disent nos clients

« Nous sommes ravis de participer à la private preview des Adaptive Warehouses, qui nous permettront de consolider de nombreux entrepôts sur différents workloads tout en étant en mesure d’utiliser efficacement les fonctionnalités FinOps intégrées comme Budgets. Les Adaptive Warehouses permettront à Pfizer de gérer et d’optimiser facilement ses entrepôts tout en apportant des améliorations de performances hors normes », affirme Steve Ring, Director of Enterprise Database Solutions chez Pfizer.

Déclarations prévisionnelles

Cet article contient des déclarations prévisionnelles, notamment de futures offres de produits. Il ne constitue en aucun cas un engagement à fournir des offres de produits. Les offres et résultats réels peuvent varier et faire l’objet de risques connus et inconnus, ainsi que d’incertitudes. Découvrez notre dernier 10‑Q pour en savoir plus.