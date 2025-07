« Outre l’accélération du traitement de nos données, il est primordial dans notre secteur de protéger les données de propriété intellectuelle et de garantir la sécurité et la bonne gouvernance des algorithmes. Grâce à Snowpark comme couche de calcul pour le code Python au sein de notre plateforme de données Snowflake, nous n’avons plus besoin de transférer de données et nos administrateurs conservent le contrôle total de toutes nos données et bibliothèques. »

Suku Muramula

Architecture and Data Engineering Lead, Sanofi