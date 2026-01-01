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Blog/Valeur pour clients et partenaires

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Explore industry-specific solutions, trends, and innovations with Snowflake. Learn how we empower businesses across various sectors with data-driven strategies.
JUN 17, 2025Valeur pour clients et partenaires

Startup Spotlight : comment Katalyze AI transforme les données de bio-industrie

Snowflake
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JUN 04, 2025Perspectives de partenaires

L’innovation axée sur le client reconnue lors du Snowflake Summit : annonce des lauréats des Partner Awards 2025

Photo of Amy Kodl
Amy Kodl
JUN 01, 2025Valeur pour clients et partenaires

L’innovation et l’excellence à l’honneur : l’annonce des lauréats des Data Drivers Awards 2025 de Snowflake

Snowflake
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APR 29, 2025Valeur pour clients et partenaires

Snowflake Startup Spotlight : Lang.AI

Headshot-style photo of Jorge Peñalva Zambrano
Jorge Peñalva Zambrano +1
APR 28, 2025Valeur pour clients et partenaires

Snowflake Startup Spotlight : Chaos Labs

Headshot style photo of Omer Goldberg, founder and CEO of Chaos Labs
Omer Goldberg
APR 17, 2025Valeur pour clients et partenaires

Snowflake Startup Spotlight : KAWA Analytics

Headshot-style photo of Houssam Fahs
Houssam Fahs
APR 07, 2025Valeur pour clients et partenaires

Snowflake Startup Spotlight : Innova-Q

Headshot-style photo of Vera Petrova Dickinson
Dr. Vera Petrova Dickinson +1
MAR 26, 2025Valeur pour clients et partenaires

Snowflake Startup Spotlight : ROE AI

Headshot-style photo of Richard Meng, CEO and co-founder of ROE AI
Richard Meng
MAR 20, 2025Valeur pour clients et partenaires

Snowflake Startup Spotlight : Contextual AI

Headshot-style photo of Douwe Kiela of Contextual
Douwe Kiela

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