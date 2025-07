Découvrez l’analytique et les migrations alimentées par l’IA à grande vitesse grâce aux dernières innovations de Snowflake

Aujourd'hui, le paysage complexe des données recèle de vastes informations inexploitées dans des formats de données non structurés, tels que du texte, des images et de l'audio. Les entreprises savent qu’elles doivent exploiter ces données parallèlement aux actifs structurés pour prendre des décisions éclairées, mais le défi consiste à en libérer le potentiel. La demande est claire : les solutions d’analytique doivent être faciles à utiliser, intelligentes par nature et fournir rapidement des informations, sur toutes les données. Pourtant, de nombreuses entreprises sont confrontées aux limites des systèmes hérités, et le parcours souvent laborieux d’une migration vers un data warehouse peut entraver considérablement la progression.

C’est pourquoi Snowflake ne se contente pas de relever ces défis, nous concevons l’avenir de l’analytique basée sur l’IA. Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer une suite d’avancées pour aider à booster les data analysts et les data architects avec l’IA. En permettant des migrations fluides alimentées par l’IA entre des environnements hérités et un moteur d’analytique moderne alimenté par l’IA, nous permettons à nos clients de pérenniser leur stratégie globale de plateforme data. Cette stratégie libère le pouvoir des informations extraites de l’IA sur toutes les données et transforme les analystes en ingénieurs d’IA. Enfin, Snowflake fournit des performances de classe mondiale sur tous les workloads, y compris les performances maximales Iceberg en tant que principal moteur d’analytique de lakehouse, dépassant constamment la concurrence. Toutes ces annonces vous aideront à transformer des données brutes en informations exploitables avec une facilité et une rapidité remarquables grâce à l’IA.

Passez d’une technologie héritée à la pointe de la technologie : migrations d’écosystèmes de données de bout en bout, grâce à l’IA

Chez Snowflake, nous sommes convaincus qu’une plateforme data et IA moderne est simple, connectée et fiable. Cela est possible grâce à des fonctionnalités telles que la gestion intelligente et automatisée des clusters, la gouvernance intégrée, la collaboration zéro ETL et l’optimisation continue des performances, qui réduisent l’intégration et l’administration manuelle de la plateforme, ce qui permet de gagner du temps et de l’argent. Par conséquent, migrer les anciens data warehouses, systèmes de Business Intelligence (BI) et data lakes ou lakehouses basés sur Spark vers l’AI Data Cloud Snowflake est essentiel pour stimuler l’innovation, l’efficacité et la croissance dans toute l’entreprise.

Grâce à SnowConvert AI, le parcours entre les systèmes hérités et l’AI Data Cloud Snowflake n’a jamais été aussi accessible ni rentable. Grâce aux agents de migration d’écosystème de données basés sur Snowflake Cortex AI, SnowConvert AI est votre solution automatisée gratuite conçue pour réduire considérablement les complexités, les coûts et les délais associés aux migrations de data warehouses, de BI et d’ETL. Il analyse intelligemment votre code existant, automatisant la conversion de code et la validation des données tout en rationalisant l’ensemble du processus de migration.

Pour les migrations de data warehouses, SnowConvert AI fournit un support solide à une liste croissante de plateformes sources. Nous sommes ravis de vous annoncer une prise en charge étendue, disponible pour tous nos clients :

Greenplum (tables et vues) : accélérez la migration de votre schéma avec la conversion de code pour les tables et vues Greenplum.

Netezza (tables et vues) : accélérez la migration de votre schéma avec la conversion de code pour les tables et vues Netezza.

Postgres (tables et vues) : accélérez la migration de votre schéma avec la conversion de code pour les tables et vues Postgres.

BigQuery (tables et vues) : simplifiez la migration de la logique complexe grâce à la conversion automatisée des tables et vues BigQuery.

Sybase (tables et vues) : migrez en toute transparence les règles métier stratégiques avec la conversion automatisée des tables et vues Sybase.

Microsoft Synapse : bénéficiez d’une automatisation renforcée pour la migration de vos workloads de data warehouse Synapse, avec la prise en charge de la conversion de code pour les tables, les vues, les procédures stockées et plus encore.

Support existant : continuez à exploiter les capacités éprouvées de SnowConvert AI pour des plateformes telles que Teradata, Oracle, SQL Server et Amazon Redshift.

Nous innovons également en permanence pour rendre votre migration vers Snowflake aussi fluide et efficace que possible. Voici un aperçu des dernières avancées, en lien avec les phases clés de votre migration :

Migrations de données de bout en bout (bientôt disponibles pour tous nos clients) : pour des plateformes spécifiques telles qu’Amazon Redshift et SQL Server, profitez d’une expérience unifiée de bout en bout dans SnowConvert AI. Il offre ainsi une vue unique pour extraire, convertir, migrer, valider et déployer à la fois du code et des données, ce qui simplifie le processus et accélère les délais.