PLATEFORME
L'AI Data Clouden détail
L'AI Data Cloud est un réseau mondial qui connecte les entreprises à des données et applications stratégiques. L'AI Data Cloud offre un large éventail de possibilités, de l’élimination des silos au sein d’une entreprise à la collaboration sur les contenus avec partenaires et clients, en passant par l’intégration des données et applications externes pour obtenir de nouvelles informations.
L'AI Data Cloud repose sur la plateforme unique de Snowflake. Son architecture unique connecte les entreprises du monde entier, à quasiment n’importe quelle échelle, pour regrouper les données et les charges de travail. La plateforme de Snowflake et la Marketplace Snowflake, qui simplifie le partage, la collaboration et la monétisation de milliers d’ensembles de données, de services et d’applications de données, forment ensemble l'AI Data Cloud, toujours plus important et actif.
AUTRES RESSOURCES SUR L'AI DATA CLOUD :
Une plateforme unique
La plateforme de Snowflake élimine les silos de données et simplifie les architectures pour que les entreprises puissent exploiter davantage leurs données. Cette plateforme est conçue comme un seul produit unifié doté de fonctionnalités d’automatisation qui simplifient le processus et permettent de s’assurer que tout fonctionne, tout simplement.
Cette dernière permet de prendre en charge un large éventail de charges de travail et est optimisée pour assurer des performances à toute épreuve, que l’on travaille avec SQL, Python ou d’autres langages. Enfin, grâce à sa connexion internationale, les entreprises accèdent en toute sécurité aux contenus les plus pertinents, quels que soient le cloud et la région, en bénéficiant d’une expérience unique et homogène.
Les quatre couches architecturales de la plateforme de Snowflake
Stockage optimisé
Regroupe les données non structurées, semi‑structurées et structurées à une échelle quasi infinie.
Calcul multi‑cluster élastique
S’adapte à la hausse et à la baisse selon l’utilisation, et s’adapte horizontalement pour prendre en charge un grand nombre d’utilisateurs simultanés, de volumes de données et de charges de travail, et ce, grâce à un seul moteur.
Services cloud
Assurent l’autogestion de Snowflake, avec des automatismes qui éliminent les investissements coûteux et complexes en ressources.
Snowgrid
Permet de bénéficier d’une expérience unique et connectée dans toutes les régions et sur tous les clouds du monde, afin d’assurer une gouvernance unifiée, la continuité des activités et la collaboration au sein des entreprises et entre elles.
Finile développement siloté
Rapprochez plus de workloads, d’utilisateurs et de cas d’usage de vos données, directement depuis l’AI Data Cloud.
Créez vos applications et votre business dans l'AI Data Cloud
Snowflake propulse l’avenir du développement d’applications. La plateforme de Snowflake apporte les composants nécessaires à la création, au test et au déploiement d’applications riches en données. Les entreprises peuvent facilement évoluer pour répondre à une demande dynamique et s’assurer que tout reste opérationnel, quel que soit le cloud, sans avoir à se soucier de la charge de travail d’ingénierie de fiabilité du site (SRE).
L'AI Data Cloud contribue par ailleurs à générer de nouvelles sources de revenus grâce à la Marketplace Snowflake. Vous pouvez distribuer et monétiser des Snowflake Native Apps sur l’ensemble du réseau de l'AI Data Cloud, qui compte de milliers d’entreprises. Simplifiez également la monétisation grâce à une facturation personnalisable, des achats sur la plateforme et des rapports d’utilisation détaillés. Rejoignez sans tarder les centaines d’entreprises qui créent et distribuent des applications modernes avec Snowflake.