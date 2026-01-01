L'AI Data Cloud est un réseau mondial qui connecte les entreprises à des données et applications stratégiques. L'AI Data Cloud offre un large éventail de possibilités, de l’élimination des silos au sein d’une entreprise à la collaboration sur les contenus avec partenaires et clients, en passant par l’intégration des données et applications externes pour obtenir de nouvelles informations.

L'AI Data Cloud repose sur la plateforme unique de Snowflake. Son architecture unique connecte les entreprises du monde entier, à quasiment n’importe quelle échelle, pour regrouper les données et les charges de travail. La plateforme de Snowflake et la Marketplace Snowflake, qui simplifie le partage, la collaboration et la monétisation de milliers d’ensembles de données, de services et d’applications de données, forment ensemble l'AI Data Cloud, toujours plus important et actif.