Snowflake étend ses méthodes MFA prises en charge et les rend disponibles par défaut partout

Plus tôt cette année, nous avons annoncé un plan en plusieurs étapes visant à bloquer les connexions par mot de passe à facteur unique. À compter du mois de mai, l’authentification multifactorielle (MFA) sera appliquée à toutes les connexions par mot de passe à Snowsight pour les utilisateurs humains dans le cadre du BCR 2025_04. Les connexions par mot de passe en dehors de Snowsight, comme celles dans les outils de BI comme PowerBI, seront exemptées de cette politique. Toutefois, cette exemption est temporaire et sera levée d’ici mars 2026, lorsque Snowflake appliquera la MFA sur toutes les surfaces. L’application de la MFA sur le déploiement de Snowsight suivra le processus de gestion des changements comportementaux de Snowflake.



Nous annonçons également la disponibilité générale de nouvelles méthodes MFA : les applications d’authentification et les passkeys. Pour prendre en charge les applications de Business Intelligence existantes qui ne prennent pas encore en charge la connexion MFA, nous lançons des tokens d'accès programmatiques (PAT) en remplacement des mots de passe.

Notez que l’application de la MFA dans Snowsight n’affectera pas les utilisateurs à connexion unique utilisant le SAML ou OAuth, ni les utilisateurs de services hérité. Les comptes gérés et les comptes d’essai ne sont pas inclus dans ce déploiement.

Réponse aux préoccupations des clients concernant la MFA avec de nouvelles fonctionnalités

Pour mieux comprendre les défis de la mise en place de la MFA, nous avons interrogé plus de 100 clients. Au cours de ces échanges, deux améliorations clés ont été apportées au produit :

Autres méthodes MFA : nos clients nous ont dit qu’ils souhaitaient pouvoir utiliser leurs méthodes MFA existantes et approuvées avec Snowflake.

Solution pour les applications de Business Intelligence qui ne prennent pas actuellement en charge la MFA : nos clients nous ont demandé de fournir une solution pour les applications qui prennent en charge uniquement les mots de passe.

Nous sommes heureux d’annoncer la mise à disposition générale de quatre produits qui répondent à ces préoccupations :