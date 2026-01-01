APR 23, 2025Stratégie et perspectives
Gain insights from Snowflake's thought leaders on data trends, industry innovations, and future visions. Explore expert opinions and strategic advice.
Stratégieetperspectives
Category(0)
sort
APR 23, 2025Stratégie et perspectives
Cinq bonnes raisons de devenir Snowflake Academia Educator
APR 22, 2025Stratégie et perspectives
Libérer le ROI de l’IA générative : tout commence par votre stratégie data
APR 15, 2025Stratégie et perspectives
Recherche : les premiers utilisateurs de l’IA générative constatent un ROI de 41 %
MAR 11, 2025Perspectives de partenaires
Comment Snowflake multiplie les opportunités et stimule la croissance de ses partenaires
FEB 25, 2025Stratégie et perspectives
Stimuler la croissance par la formation et l’enablement
FEB 20, 2025Stratégie et perspectives
L’avantage de la formation Snowflake : une enquête révèle le puissant retour sur investissement de Snowflake Education Services
FEB 11, 2025Stratégie et perspectives
Le moment décisif de l’IA : ce que les leaders de la publicité, des médias et du divertissement doivent savoir pour 2025
FEB 07, 2025Stratégie et perspectives
Réglementations sur l’IA : un accélérateur d’adoption plutôt qu’un frein
FEB 06, 2025Stratégie et perspectives
Le moment décisif de l’IA : ce que les leaders de la santé et des sciences de la vie doivent savoir pour 2025
1
2
3
4
5