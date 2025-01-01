Dernière mise à jour: 1 août 2025

Le présent avis de confidentialité de Snowflake (« Avis ») explique comment Snowflake Inc. et ses sociétés affiliées et filiales opérant sous la marque « Snowflake » (« Snowflake », « nous », « notre » ou « notre ») collectent, stockent, utilisent, divulguent et traitent autrement les informations vous concernant dans le cadre de nos activités, y compris via nos sites Web qui renvoient au présent avis (tel que www.snowflake.com) (les « Sites »), nos offres de logiciels en tant que service généralement disponible, hébergé par ou au nom de Snowflake (le « Service »), notre prestation de services de conseil, configuration et autres services professionnels, services auxiliaires et d’assistance, y compris, mais sans s’y limiter, des services pour prévenir ou traiter des problèmes de service ou des problèmes techniques (ensemble avec le Service, « les Offres Snowflake »), et par d’autres moyens tels que nos événements, nos activités commerciales et de marketing et ceux de nos partenaires. Le présent avis contient également de plus amples informations sur vos droits en matière de protection de la vie privée.

À propos des Offres Snowflake. Nous fournissons les Offres Snowflake à nos clients dans le cadre d’un accord conclu avec eux et uniquement pour leur bénéfice. Nos clients désignent les membres de leur personnel (y compris les sous-traitants tiers, les agents, etc.) qui sont autorisés à utiliser le compte de service du client (« Utilisateurs autorisés »). Les utilisateurs autorisés peuvent accéder et utiliser le service partout dans le monde, sous réserve de l’accord conclu entre Snowflake et le client et des lois applicables.

Le présent avis ne s’applique pas au contenu que nos clients et leurs utilisateurs autorisés chargent et stockent dans le Service (« Contenu client »). Snowflake traite le contenu client uniquement au nom du client et ce client est responsable de la collecte et de l’utilisation de vos données. Pour cette raison, l’avis de confidentialité de ce client (et non le présent avis) s’appliquera à la collecte et à l’utilisation du contenu client par le client. Par conséquent, pour toute question relative à vos données dans le contenu client, vous devez vous référer à l’avis de confidentialité des clients et leur adresser vos questions. L’accord du client avec Snowflake régit notre utilisation et notre traitement du contenu client. Pour plus d’informations sur notre collecte et notre utilisation de données concernant l’utilisation de notre service par les utilisateurs autorisés, consultez la sous-section « Lors de l’utilisation du service » de la section 2 « INFORMATIONS QUE NOUS RECUEILLONS AUTOMATIQUEMENT ».

LIENS RAPIDES

Nous vous recommandons de lire cet avis pour vous assurer d’être pleinement informé. Toutefois, si vous souhaitez uniquement accéder à une section particulière du présent avis, il vous suffit de cliquer sur le lien correspondant ci-dessous pour y accéder.

INFORMATIONS QUE VOUS FOURNISSEZ INFORMATIONS QUE NOUS COLLECTONS AUTOMATIQUEMENT INFORMATIONS QUE NOUS RECEVONS DE TIERS APPLICATIONS DE TIERS PUBLICITÉS EN LIGNE CIBLÉES UTILISATION DES INFORMATIONS QUE NOUS COLLECTONS PARTAGE D’INFORMATIONS PERSONNELLES BASE JURIDIQUE POUR LE TRAITEMENT DES INFORMATIONS PERSONNELLES SÉCURITÉ DE VOS INFORMATIONS PERSONNELLES TRANSFERTS INTERNATIONAUX DE DONNÉES VOS CHOIX D’INFORMATIONS ET MODIFICATIONS UTILISATEURS CALIFORNIENS ET AVIS LORS DE LA COLLECTE ÉVÉNEMENTS VOS DROITS EN MATIÈRE DE CONFIDENTIALITÉ VOS DROITS EN MATIÈRE DE CONFIDENTIALITÉ CONCERNANT LE CONTENU CLIENT CONSERVATION ET SUPPRESSION DES DONNÉES MODIFICATIONS APPORTÉES À CET AVIS COMMENT NOUS CONTACTER

1. INFORMATIONS QUE VOUS FOURNISSEZ

Les informations personnelles que nous collectons lorsque vous utilisez les sites, y compris lorsque vous vous inscrivez au service via le portail libre-service de nos sites (« Libre-Service »), et les raisons pour lesquelles il vous est demandé de les fournir, vous sont clairement indiquées au moment où nous vous demandons de fournir vos informations personnelles. Nous vous informerons avant la collecte de vos informations personnelles si la fourniture des informations personnelles que nous collectons est obligatoire ou peut être fournie sur une base volontaire.



Lors de l’utilisation des sites

Nous pouvons collecter votre nom, votre adresse électronique, votre adresse postale, votre numéro de téléphone et d’autres informations que vous fournissez par l’intermédiaire des sites lorsque, par exemple, vous soumettez des demandes de renseignements, demandez plus d’informations sur nos services, répondez à des enquêtes, téléchargez des supports Snowflake, fournissez des commentaires sur nos services ou vous inscrivez à des événements commerciaux ou à des activités de marketing.

Lors de l’utilisation de notre service

Lorsque vous vous inscrivez pour utiliser notre service, nous pouvons collecter vos informations personnelles (telles que votre nom et vos coordonnées), et par l’intermédiaire du libre-service, nous collectons des informations de carte de crédit à des fins de paiement et de facturation. Vous pouvez également fournir ou lier des informations supplémentaires lorsque vous choisissez de lier votre compte cloud communautaire à votre compte de service, ou si vous choisissez de fournir des informations supplémentaires vous concernant lors de la soumission d’un ticket d’assistance.

Lorsque vous communiquez avec nous

Nous pouvons collecter votre nom, votre civilité, votre adresse e-mail, le nom de votre société et d’autres informations que vous fournissez et/ou consentez à fournir lorsque vous communiquez avec nous en personne ou par téléphone via des transcriptions audio et des enregistrements audiovisuels.

2. INFORMATIONS QUE NOUS COLLECTONS AUTOMATIQUEMENT

Lors de l’utilisation des sites

Nous collectons automatiquement des informations lorsque vous visitez ou utilisez les sites, y compris lors de votre utilisation du Libre-Service. Ces informations peuvent révéler votre identité et peuvent inclure des informations sur l’ordinateur ou l’appareil spécifique que vous utilisez, telles que le système d’exploitation de votre ordinateur et l’adresse de protocole Internet (IP). En outre, nous collectons et stockons automatiquement des informations sur vos activités sur nos sites, telles que des informations sur la manière dont vous avez accédé et utilisé nos sites, des informations sur les événements (comme les temps d’accès, le type de navigateur et la langue) et les données collectées via des cookies et autres technologies similaires qui identifient de manière unique votre navigateur, ordinateur ou autre appareil. Pour plus d’informations sur l’utilisation des cookies et autres technologies de suivi, veuillez consulter notre Déclaration relative aux cookies (https://www.snowflake.com/en/legal/privacy/cookie-statement/). Nous pouvons divulguer des informations sur votre ordinateur ou autre appareil à nos fournisseurs de services tiers à des fins de sécurité des informations et du réseau, y compris la détection des fraudes.

Lors de l’utilisation du service

Nous collectons automatiquement des données relatives aux performances et à la configuration de notre service ainsi qu’à la consommation, à l’utilisation et à l’interaction de nos clients et de leurs utilisateurs autorisés avec le service (collectivement, les « Données d’utilisation »). Bien que la plupart des données d’utilisation n’incluent pas d’informations personnelles, les types de données d’utilisation suivants peuvent inclure des informations personnelles :

informations techniques ou données obtenues à partir d’API, de logiciels ou de systèmes hébergeant les produits et services et les appareils accédant à ces produits et services, fichiers journaux générés lors d’une telle utilisation ;

données et métadonnées sur un utilisateur autorisé, telles que l’identifiant d’utilisateur, l’adresse e-mail, l’adresse IP, d’autres données sur l’ordinateur ou autre appareil de l’utilisateur autorisé, le navigateur et le logiciel de connexion (par exemple, versions du système d’exploitation et du logiciel) ; et

données et métadonnées sur les activités et le comportement d’un utilisateur autorisé au sein de notre service, telles que les modèles de clics et l’utilisation des fonctionnalités.

Les données d’utilisation sont utilisées par Snowflake pour (a) fournir, prendre en charge et exploiter nos produits et services, (b) assurer la sécurité du réseau et des informations et (c) analyser, développer et améliorer nos produits et services.

Lorsque vous recevez des Offres Snowflake autres que le Service : nous pouvons aussi collecter des données sur nos clients, leur Utilisateurs autorisés ou d’autres individus agissant au nom de nos clients lorsque ces données ont un lien avec la fourniture d’autres Offres Snowflake. Les informations personnelles contenues dans ces données se limitent en général aux éléments d’identification des personnes qui demandent ou sont autrement impliquées dans la fourniture par Snowflake des Offres Snowflake respectives, tels que les noms d’individus qui participent aux formations sur les produits Snowflake réalisées par des spécialistes des services professionnels de Snowflake et les dossiers respectifs des Offres Snowflake demandées ou fournies.

3. INFORMATIONS QUE NOUS RECEVONS DE TIERS

De temps à autre, nous pouvons obtenir des informations vous concernant auprès de sources tierces, telles que des bases de données et des sites Web publics, des revendeurs et des distributeurs, des partenaires commerciaux ou de marketing communs, des sociétés de sécurité et de détection de fraude et des plateformes de médias sociaux. Voici quelques exemples d’informations que nous pouvons recevoir d’autres sources : informations sur les comptes ; informations sur les pages consultées ; coordonnées des partenaires commerciaux avec lesquels nous organisons des événements Snowflake ou industriels, des campagnes commerciales et de marketing ou des offres conjointes ; résultats de recherche et liens, y compris les listes payantes (telles que les liens commandités) ; et informations sur les antécédents de crédit fournies par des agences d’évaluation du crédit.

4. APPLICATIONS DE TIERS

Nous pouvons créer des liens vers des sites Web ou des applications de tiers dans notre service ou sur nos sites. Dans ce cas, les données que nous collectons, utilisons et divulguons via les sites ou le service seront régies par le présent avis, y compris notre Déclaration relative aux cookies. Cependant, votre utilisation de sites Web et d’applications de tiers et toute information que vous nous demandez d’envoyer au tiers (en cliquant et en accédant aux sites Web ou applications de tiers) seront soumises uniquement aux conditions générales du tiers et à son avis de confidentialité et ne seront pas soumises au présent avis.

5. PUBLICITÉS EN LIGNE CIBLÉES

Nous faisons appel à un ou plusieurs fournisseurs de services tiers pour diffuser des publicités sur nos produits et services sur d’autres sites Web. Ces tiers peuvent automatiquement collecter et utiliser certaines informations sur vos activités en ligne, que ce soit sur nos sites ou sur d’autres sites Web, telles que votre adresse IP, votre fournisseur de services Internet et le navigateur que vous utilisez. Ils peuvent collecter vos informations en utilisant des cookies, des balises pixel, des pixels invisibles et autres technologies de suivi similaires. Nous utilisons les informations collectées, seules ou en combinaison avec des informations vous concernant que nous obtenons auprès d’autres sources (telles que nos partenaires de données et les données clients hors ligne), pour, entre autres, diffuser des publicités ciblées sur vos intérêts, y compris des annonces liées à nos produits ou services lorsque vous accédez et utilisez d’autres sites Web, et pour mieux comprendre l’utilisation des sites suivis par ces tiers. Le présent avis ne s’applique pas et nous ne sommes pas responsables des cookies, des balises pixel ou des pixels invisibles dans les publicités diffusées par des tiers sur d’autres sites Web, et nous vous encourageons à consulter les avis de confidentialité des services publicitaires pour en savoir plus sur leur utilisation des cookies, et d’autres technologies de suivi en ligne. Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur cette pratique et connaître vos possibilités de refuser que ces informations soient utilisées par ces sociétés, consultez le lien http://www.aboutads.info/choices/.

6. UTILISATION DES INFORMATIONS QUE NOUS COLLECTONS

nous utilisons les informations personnelles collectées via les sites, notre service, dans le cadre de la fourniture des Offres Snowflake et par d’autres moyens (par exemple en personne ou par téléphone) aux fins décrites dans le présent avis, notamment pour :

exploiter, vérifier et améliorer nos sites, produits et services ;

fournir un service et une assistance client ;

fournir et faciliter la livraison des produits et services que vous demandez ;

vous envoyer des informations connexes, notamment des confirmations, des factures, des avis techniques, des mises à jour, des alertes de sécurité, des formations, du support et des messages administratifs ;

gérer votre compte ;

améliorer la sécurité, surveiller et vérifier l’identité ou l’accès aux services, lutter contre la fraude, le spam, les logiciels malveillants ou les autres risques liés à la sécurité du réseau ou de l’information ;

détecter les bugs, signaler les erreurs et effectuer des activités pour maintenir la qualité ou la sécurité de nos services ;

mener des activités de recherche et de développement ;

vous comprendre ainsi que vos préférences pour améliorer et personnaliser votre expérience lorsque vous utilisez nos sites, produits et services ;

développer et vous envoyer des communications publicitaires, commerciales et promotionnelles directes et en ligne (lorsque cela est conforme à vos préférences en matière de marketing et de cookies) ;

communiquer avec vous à propos d’un de nos événements ou de ceux de nos partenaires, y compris les webinaires et démonstrations ;

répondre à vos commentaires ou questions ou fournir les informations que vous nous avez demandées ;

lier ou combiner ces informations avec d’autres informations personnelles que nous obtenons auprès de tiers, pour nous aider à comprendre vos besoins, vous fournir un meilleur service et prévenir la fraude ;

traiter et livrer les inscriptions aux concours et les récompenses ;

afficher et mesurer l’interaction avec les publicités sur différents appareils et sites ;

maintenir la conformité légale et réglementaire ;

une utilisation transitoire à court terme, telle que la personnalisation du contenu que nous ou nos fournisseurs de services affichons sur les services ; et

traiter vos informations à d’autres fins commerciales légitimes, telles que des enquêtes auprès des clients, l’analyse des données, les audits, la collecte et l’évaluation des commentaires, l’identification des tendances d’utilisation, la détermination de l’efficacité de nos campagnes marketing et pour évaluer et améliorer nos produits, services, marketing et relations clients.

Nous pouvons stocker et traiter des informations personnelles aux États-Unis et dans d’autres pays. Nous ne traiterons pas d’informations personnelles à des fins matériellement différentes, sans rapport ou incompatibles sans vous donner de préavis.

7. PARTAGE D’INFORMATIONS PERSONNELLES

Nous ne divulguons pas vos informations personnelles à des tiers, sauf dans les cas suivants :

lorsqu’elles ont été anonymisées, notamment par agrégation, pseudonymisation ou anonymisation ;

lorsque vous nous demandez de le faire ;

avec votre consentement, par exemple, lorsque vous acceptez que nous divulguions vos informations à d’autres tiers à leurs propres fins de marketing, sous réserve de leurs avis de confidentialité distincts ;

avec les sociétés affiliées de Snowflake et dans ce cas, les informations seront traitées selon les modalités décrites dans le présent avis ;

avec des fournisseurs tiers, des consultants et autres prestataires de services qui ont un accord écrit avec nous et qui ont besoin d’accéder à vos informations pour effectuer leur travail. Il s’agit par exemple de fournisseurs et prestataires de services qui fournissent une assistance en matière de marketing, de facturation, de traitement des paiements par carte de crédit, d’analyse des données, de prévention de la fraude, de sécurité des réseaux et de l’information, d’assistance technique et de service à la clientèle ;

de partenaires commerciaux tiers, tels que des distributeurs ou des partenaires de référence, qui participent à la fourniture de services à nos prospects ou clients, pour répondre aux demandes de produits et d’informations et pour fournir aux clients et clients potentiels des informations sur Snowflake et ses produits et services. De temps à autre, nous pouvons participer à des ventes conjointes ou à des promotions de produits avec certains partenaires commerciaux. Si vous achetez ou manifestez un intérêt particulier pour un produit, une promotion ou un service proposé conjointement, nous pouvons partager des informations personnelles pertinentes avec ce(s) partenaire(s). Lorsque vous avez donné votre consentement, ces partenaires commerciaux peuvent vous envoyer des communications marketing concernant leurs propres produits et services. Veuillez noter que nous ne contrôlons pas l’utilisation de ces informations par nos partenaires commerciaux. Nos partenaires sont responsables de gérer leur propre utilisation des informations personnelles collectées dans ces circonstances. Nous vous recommandons de consulter les avis de confidentialité du partenaire concerné pour en savoir plus sur la manière dont il traite vos informations personnelles ;

Veuillez noter que nous ne contrôlons pas l’utilisation de ces informations par nos partenaires commerciaux. Nos partenaires sont responsables de gérer leur propre utilisation des informations personnelles collectées dans ces circonstances. Nous vous recommandons de consulter les avis de confidentialité du partenaire concerné pour en savoir plus sur la manière dont il traite vos informations personnelles ; avec des fournisseurs qui offrent des produits sur le Marketplace de Snowflake, afin de répondre aux demandes concernant le produit et d’autres informations, de faciliter les transactions sur Marketplace et de fournit aux clients et consommateurs potentiels de Marketplace des informations sur les produits Marketplace de Snowflake ;

pour vous conformer aux lois ou pour répondre à des demandes légitimes et à des procédures judiciaires, pour protéger nos droits et nos biens et ceux de nos agents, clients, membres et autres, y compris pour faire respecter nos accords, politiques et conditions d’utilisation ou en cas d’urgence pour protéger la sécurité du personnel et de toute personne ;

afin de protéger les intérêts vitaux d’une personne, mais uniquement lorsque nous le jugeons nécessaire pour protéger les intérêts vitaux d’une personne ; ou

dans le cadre ou pendant la négociation de toute transaction ou procédure de transfert d’entreprise, de fusion, de financement, d’acquisition ou de dissolution impliquant la vente, le transfert, la cession ou la divulgation de tout ou d’une partie de nos activités ou de nos actifs à une autre entité.

Snowflake n’a aucune connaissance effective concernant le fait de vendre les informations personnelles d’individus âgés de moins de 16 ans.

8. BASE JURIDIQUE POUR LE TRAITEMENT DES INFORMATIONS PERSONNELLES

Snowflake Inc. est le responsable du traitement de vos données personnelles collectées en vertu du présent Avis, à moins que ces informations ne soient recueillies dans des circonstances où l’une de nos sociétés affiliées organise un événement local, une séance de formation ou une enquête, par exemple, et qu’elle collecte et contrôle ces informations. Dans de telles circonstances, nous nous efforcerons de vous l’indiquer clairement dans une notification spécifique au contexte au moment où nous collectons vos informations personnelles. Notre base juridique pour la collecte et l’utilisation des informations personnelles décrites ci-dessus dépendra des informations personnelles concernées et du contexte spécifique dans lequel nous les collectons. En ce qui concerne les juridictions qui nécessitent une base juridique pour le traitement des informations personnelles, nous collectons normalement des informations personnelles lorsque vous nous avez donné votre consentement, lorsque nous avons besoin de ces informations personnelles pour exécuter un contrat avec vous, ou lorsque le traitement est dans notre intérêt légitime et n’est pas supplanté par vos intérêts fondamentaux en matière de protection des données, droits et libertés. Dans certains cas, nous pouvons également avoir une obligation légale de collecter des informations personnelles vous concernant. Si nous vous demandons de fournir des informations personnelles pour nous conformer à une obligation légale ou pour exécuter un contrat avec vous, nous le préciserons au moment opportun. Pour plus d’informations sur notre base juridique pour le traitement des données, veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées fournies dans la section 18 (COMMENT NOUS CONTACTER) ci-dessous

9. SÉCURITÉ DE VOS INFORMATIONS PERSONNELLES

Nous prenons toutes les mesures raisonnables et appropriées pour protéger vos informations personnelles dans le but de prévenir leur perte, leur utilisation abusive, leur accès non autorisé, leur divulgation, leur altération et leur destruction. Nous avons recours à des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos informations personnelles, ces mesures pouvant inclure : des contrôles d’accès physiques, le cryptage, des pare-feu Internet, la détection d’intrusion et la surveillance du réseau en fonction de la nature des informations et de l’étendue du traitement. Notre personnel, qui peut avoir accès à vos informations personnelles, est tenu de respecter la confidentialité de vos informations personnelles.

10. TRANSFERTS INTERNATIONAUX DE DONNÉES

Vos informations personnelles peuvent être transférées et traitées dans des pays autres que le pays dans lequel vous résidez. Ces pays peuvent avoir des lois sur la protection des données différentes des lois de votre pays et, dans certains cas, elles peuvent ne pas être aussi protectrices. Plus précisément, les serveurs de notre site Web sont principalement situés aux États-Unis et nous pouvons traiter vos informations personnelles dans les juridictions où se trouvent nos sociétés affiliées, partenaires et fournisseurs de services tiers. Vous trouverez une liste de nos sites affiliés sur le site Web des sous-traitants et filiales de Snowflake (https://www.snowflake.com/en/legal/privacy/snowflake-sub-processors/). Cependant, nous avons pris les mesures de protection appropriées pour exiger que vos informations personnelles restent protégées conformément au présent avis. Ces protections comprennent la mise en œuvre de mécanismes de transfert de données applicables, tels que les clauses contractuelles types, ou d’autres mécanismes légaux de transfert d’informations personnelles tels qu’approuvés par la Commission européenne ou d’autres législateurs ou régulateurs. Snowflake a également autocertifié sa conformité au cadre de confidentialité des données UE-États-Unis, à l’extension britannique du cadre de confidentialité des données UE-États-Unis et au cadre de confidentialité des données Suisse-États-Unis tel qu’établi par le ministère américain du Commerce en ce qui concerne les informations personnelles concernant les particuliers de l’EEE, du Royaume-Uni et de la Suisse. Veuillez consulter notre Avis sur le cadre de confidentialité des données pour en savoir plus (https://www.snowflake.com/en/legal/privacy/data-privacy-framework-notice/).

11. VOS CHOIX D’INFORMATIONS ET MODIFICATIONS

Vous pouvez refuser de recevoir des e-mails promotionnels de notre part en suivant les instructions contenues dans ces e-mails ou en accédant au Centre de préférences Snowflake (https:/info.snowflake.com/2024-Preference-center). Si vous vous désinscrivez, nous pouvons toujours vous envoyer des communications promotionnelles, telles que des e-mails concernant votre/vos compte(s) ou nos relations commerciales en cours. Vous pouvez bénéficier de droits supplémentaires en matière de confidentialité, comme décrit plus en détail dans la section 14 (VOS DROITS EN MATIÈRE DE CONFIDENTIALITÉ).

12. UTILISATEURS CALIFORNIENS ET AVIS LORS DE LA COLLECTE

La California Consumer Privacy Act de 2018 (loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs), comme modifiée par la California Privacy Rights Act de 2020 (« CCPA »), oblige les entreprises qui collectent des informations personnelles sur les résidents de Californie à divulguer certaines informations sur la manière dont elles collectent, utilisent, conservent et divulguent ces informations. Cette section répond à ces exigences. Pour une description de toutes nos pratiques de collecte, d’utilisation et de divulgation des données, veuillez lire cet avis dans son intégralité.

Collecte et divulgation des informations personnelles : Excepté le partage d’informations personnelles par Snowflake (tel que défini par la CCPA et ses règlements d’application) tel que défini dans le second tableau ci-dessous, Snowflake ne vend pas les informations personnelles au sens où nous entendons le terme de « vente » défini dans la CCPA et dans ses règlements d’application. Les catégories d’informations personnelles que nous collectons sur vous et sur les tiers à qui nous divulguons ces informations personnelles à des fins commerciales dans les 12 mois précédents sont les suivantes :

Catégories d’informations personnelles que nous collectons Catégories de destinataires tiers auxquels nous divulguons des informations à des fins commerciales Identifiants (tels que nom, adresse, adresse e-mail) Fournisseurs de services ; partenaires commerciaux (en relation avec les finalités que nous souhaitons vous expliquer clairement au moment ou avant la collecte) Dossiers clients/informations d’enregistrement de compte (telles que l’adresse, le numéro de téléphone, les informations financières) Fournisseurs de services ; partenaires commerciaux (en relation avec les finalités que nous souhaitons vous expliquer clairement au moment ou avant la collecte) Caractéristiques qui peuvent être des classifications protégées en vertu de la loi californienne ou fédérale (telles que le sexe et l’état civil) Fournisseurs de services Informations commerciales (telles que les données transactionnelles) Fournisseurs de services ; partenaires commerciaux (en relation avec les finalités que nous souhaitons vous expliquer clairement au moment ou avant la collecte) Activité sur Internet ou autre réseau ou appareil (comme l’historique de navigation ou l’utilisation d’applications) Fournisseurs de services Données de géolocalisation (telles que l’emplacement approximatif déduit de votre adresse IP, ville, pays) Fournisseurs de services Données professionnelles ou liées à l’emploi (telles que le nom de votre employeur) Fournisseurs de services ; partenaires commerciaux (en relation avec les finalités que nous souhaitons vous expliquer clairement au moment ou avant la collecte) Informations sur l’éducation (telles que les diplômes et les certifications) Fournisseurs de services

Catégories d’informations personnelles partagées au cours des 12 derniers mois :

Catégories d’informations personnelles partagées Catégories de destinataires tiers Objectif de la divulgation Activité sur Internet ou autre réseau ou appareil

Identifiants

Données professionnelles ou liées à l’emploi Annonceurs de plateformes de médias sociaux, agences de publicité, réseaux et plateformes publicitaires, fournisseurs de technologies liées à la publicité Publicité comportementale intercontextuelle (Des détails spécifiques sur les cookies utilisés à des fins publicitaires sont disponibles dans notre Centre de préférence des cookies dans la déclaration relative aux cookies)

Snowflake n’utilise ni ne divulgue d’informations personnelles sensibles à des fins autres que celles autorisées en vertu de la CCPA. Snowflake n’a pas connaissance du fait qu’elle vend ou qu’elle partage des informations personnelles de consommateurs âgés de moins de 16 ans.

Conservation des informations personnelles : nous conservons les informations personnelles comme décrit dans la section 16 (CONSERVATION ET SUPPRESSION DES DONNÉES) ci-dessous.

Sources d’informations personnelles : les sources à partir desquelles nous collectons des informations personnelles sont décrites dans les sections 1 (INFORMATIONS QUE VOUS FOURNISSEZ), 2 (INFORMATIONS QUE NOUS COLLECTONS AUTOMATIQUEMENT) et 3 (INFORMATIONS QUE NOUS RECEVONS DE TIERS) ci-dessus.

Finalités de la collecte d’informations personnelles : nous recueillons et divulguons les informations personnelles identifiées dans les listes ci-dessus pour communiquer avec vous, à des fins de marketing et de promotion, pour fournir et améliorer nos services et à d’autres fins énoncées dans la section 6 (UTILISATION DES INFORMATIONS QUE NOUS COLLECTONS) ci-dessus.

Droits des consommateurs californiens : la loi californienne donne aux résidents californiens le droit de formuler certaines demandes concernant leurs informations personnelles. Veuillez consulter la section 14 (VOS DROITS EN MATIÈRE DE CONFIDENTIALITÉ) pour une description de ces droits et comment vous pouvez présenter une demande.

13. ÉVÉNEMENTS

Nous pouvons collecter, partager et utiliser des informations personnelles vous concernant dans le cadre de tout événement (tel qu’un salon professionnel, un webinaire, un séminaire, un événement virtuel ou une conférence) auquel nous participons ou parrainons et tout site Web, fonctionnalité de réseautage social ou application mobile connexe (collectivement, les « Événements »). Pour plus d’informations sur les informations personnelles que nous collectons, partageons et utilisons lors d’événements, veuillez consulter notre Avis de confidentialité pour les événements organisés par Snowflake (https://www.snowflake.com/en/legal/privacy/event-privacy-notice/).

14. VOS DROITS EN MATIÈRE DE CONFIDENTIALITÉ

Vous pouvez avoir des droits de confidentialité concernant vos informations personnelles.

Vous pouvez demander une copie de vos informations personnelles ou demander à corriger, mettre à jour ou supprimer vos informations personnelles.

Vous pouvez nous demander de divulguer les informations personnelles que nous collectons, y compris les catégories d’informations personnelles, les catégories de sources à partir desquelles les informations personnelles sont collectées, l’objectif professionnel ou commercial de la collecte, de la vente ou du partage d’informations personnelles et les catégories de tiers à qui nous divulguons des informations personnelles.

Lorsque la loi l’exige, vous pouvez vous opposer au traitement de vos informations personnelles, nous demander de restreindre le traitement de vos informations personnelles ou demander la portabilité de vos informations personnelles.

Si nous avons collecté et traité vos informations personnelles avec votre consentement, lorsque la loi l’autorise, vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. Le retrait de votre consentement n’affectera pas la légalité de tout traitement que nous avons effectué avant votre retrait ni celle du traitement de vos informations personnelles effectué sur la base de motifs de traitement légitimes autres que le consentement.

Le cas échéant, si vous souhaitez déposer une plainte auprès d’une autorité de protection des données concernant notre recueil et notre utilisation de vos informations personnelles, vous trouverez les coordonnées des autorités de protection des données dans l’EEE (https://www.edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en), au Royaume-Uni (https://ico.org.uk/about-the-ico/), et en Suisse (https://www.edoeb.admin.ch/en).

Les Californiens ont également le droit de refuser la vente de leurs informations personnelles ou leur partage à des fins de publicité comportementale intercontextuelle, et ont le droit de limiter l’utilisation ou la divulgation d’informations personnelles sensibles à des fins autres que celles autorisées par la loi CCPA si des informations personnelles sensibles sont collectées. Comme décrit ci-dessus, nous ne vendons pas vos informations personnelles, ni n’utilisons ni ne divulguons d’informations personnelles sensibles à des fins autres que celles autorisées par le CCPA.

Pour refuser le partage d’informations personnelles à des fins de publicité comportementale intercontextuelle :

Vous pouvez contrôler les cookies en changeant les paramètres pour chaque catégorie de cookies dans le Centre de préférence des cookies de Snowflake via les paramètres des cookies situés en bas de page du site Web de Snowflake. Sinon, si vous disposez d’un signal de préférence de désinscription activé via le navigateur de votre appareil, tel que le contrôle global de la confidentialité (GPC), nous acceptons cette préférence conformément à la loi applicable et

Soumettez une demande de désactivation du partage par courrier électronique avec le formulaire Web de confidentialité (Snowflake https://privacyportal.onetrust.com/webform/cb85e692-4053-4d0a-8dda-d24b5daa8b06/d82c62bf-6221-4dce-83b5-aaeac5d3a4a5).

Pour d’autres demandes concernant vos informations personnelles traitées par Snowflake, vous pouvez soumettre une demande en ligne en remplissant le Formulaire de demande de confidentialité globale de Snowflake ( https://privacyportal.onetrust.com/webform/cb85e692-4053-4d0a-8dda-d24b5daa8b06/bfbb15e5-d10b-4646-90f0-789979b39944) ou contactez-nous par téléphone au 1-877-243-8061.

Snowflake vérifie que les informations que vous soumettez (qui peuvent inclure votre prénom, votre nom, votre adresse e-mail, votre entreprise et votre pays/état) correspondent à nos dossiers avant de répondre à la demande. Vous pouvez faire appel à un agent autorisé pour soumettre une demande de droits des consommateurs en votre nom en utilisant les méthodes ci-dessus. Cependant, Snowflake exige de l’agent autorisé qu’il fournisse une autorisation signée pour soumettre la demande en votre nom et peut toujours vous contacter pour confirmer votre identité.

Snowflake ne fait aucune discrimination à votre encontre pour avoir exercé vos droits et ne vous offre aucune incitation financière liée à la collecte et à l’utilisation de vos informations personnelles.

15. VOS DROITS EN MATIÈRE DE CONFIDENTIALITÉ CONCERNANT LE CONTENU CLIENT

Si des informations personnelles vous concernant en tant qu’individu ont été soumises au Service par ou au nom d’un client Snowflake et que vous souhaitez exercer tout droit de protection des données que vous pourriez avoir à l’égard de ces informations en vertu de la loi applicable, y compris (le cas échéant) le droit d’accéder, de porter, de corriger, de modifier ou de supprimer ces informations, veuillez vous renseigner directement auprès du client Snowflake concerné et vous reporter au présent Avis de confidentialité client.

16. CONSERVATION ET SUPPRESSION DES DONNÉES

Nous conservons les informations personnelles que nous collectons auprès de vous lorsque nous avons un besoin commercial légitime et continu de le faire (par exemple, pour nous conformer aux exigences légales, fiscales ou comptables applicables, pour faire respecter nos accords ou nous conformer à nos obligations légales). Lorsque nous établissons une période de conservation pour des catégories spécifiques d’informations personnelles, nous prenons en considération la source de collecte des informations, notre besoin en matière d’informations personnelles, la raison pour laquelle nous avons collecté des informations personnelles et la sensibilité de ces informations Lorsque nous n’avons aucun besoin professionnel légitime de traiter vos informations personnelles, nous les supprimons définitivement ou les anonymisons ou, si cela n’est pas possible (par exemple, parce que vos informations personnelles ont été stockées dans des archives de sauvegarde), nous stockons en toute sécurité vos informations personnelles et les isolons de tout traitement ultérieur jusqu’à ce que leur suppression soit possible. Lors du traitement du contenu client au nom de nos clients, nous conservons le contenu client comme décrit dans notre accord avec ce client.

17. MODIFICATIONS APPORTÉES AU PRÉSENT AVIS

Nous pouvons modifier le présent avis de temps à autre. Si nous apportons des modifications au présent avis, nous modifierons la date de « Dernière mise à jour » ci-dessus. Si ces modifications sont importantes, nous vous fournirons un avis supplémentaire (par exemple en ajoutant une déclaration à la page principale du site Web ou en vous envoyant une notification par courrier électronique).

18. COMMENT NOUS CONTACTER

Si vous avez des questions concernant cet avis ou des problèmes liés à la confidentialité, veuillez nous contacter à [email protected] ou nous écrire à Snowflake Inc., Suite 3A, 106East Babcock Street, Bozeman, Montana 59715. Le délégué à la protection des données (DPO) de Snowflake peut être contacté à l’adresse [email protected] et le représentant de Snowflake auprès de l’UE à [email protected] ou en écrivant à Snowflake Computing Nederland BV, FOZ Building, Gustav Mahlerlaan 300-314, 1082 ME Amsterdam, Pays-Bas. Si vous êtes en Inde et que vous avez des questions ou des réclamations concernant le contenu de notre site Web ou notre Avis, veuillez contacter le responsable des réclamations de Snowflake, Evan Uchida, à l’adresse suivante : [email protected] ou Snowflake Inc., Suite 3A, 106 East Babcock Street, Bozeman, Montana 59715.